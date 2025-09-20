Colombia

Christian Nodal reveló que una de sus canciones se inspiró en el regional colombiano: “Me volaba la cabeza”

El cantante mexicano se presentará en el Coliseo MedPlus de Bogotá el sábado 20 de septiembre con su espectáculo en 360º

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

El cantante relató cómo fue recbido por el público en sus inicios, y cómo influyó la música popular colombiana en lanzamientos posteriores suyos - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

El sábado 20 de septiembre, el Coliseo MedPlus de Bogotá será el escenario de uno de los eventos más esperados del año en el panorama de conciertos en Colombia: la llegada de Christian Nodal, una de las figuras más destacadas del regional mexicano que presentará su espectáculo en formato 360 grados.

Concebido como un show que busca acercar al público a cada detalle de la interpretación, la noche contará con la presencia de invitados especiales colombianos, lo que anticipa una fusión cultural única y una experiencia innovadora para los asistentes.

Nodal ya se encuentra en Colombia, y atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa realizada justamente en las instalaciones del MedPlus. Uno de los momentos que más dio de qué hablar fue su reconocimiento a Colombia como un país clave en su carrera artística, pero también como uno que aportaba al boom del regional a través de sus artistas.

El sábado 20 de septiembre, el Coliseo MedPlus en el noroccidente de Bogotá será el escenario de uno de los eventos más esperados de la música regional mexicana: la llegada de Christian Nodal con un espectáculo en formato 360 grados.

En un primer momento, Nodal remarcó que tenía la mira puesta en México y Estados Unidos, al ser los mercados tradicionales para el sonido que trabaja, por lo que fue una sorpresa para él que Colombia le prestara atención desde los inicios de su carrera.

“La idea de que mi música estuviera sonando por Colombia y puntualmente Bogotá, era como que me volaba la cabeza. Creo que ni en el mejor de los sueños pude vivir algo tan hermoso”, expresó.

Nodal recordó cómo fue su primera visita a Colombia, recordando el furor que causó cuando aterrizó en la capital del país. “Me acuerdo desde que llegué al aeropuerto, cómo se puso eso, fue una locura. Había cientos de personas esperando y me dieron muchísimo amor”, recordó.

Un juez en Colombia falló a su favor en un proceso legal promovido por Alive Production por presunto incumplimiento de contrato. (Foto: @nodal)

También contó que al tener un repertorio reducido, tuvo que recurrir a canciones de otros artistas como Vicente Fernández, algo que le permitió estrechar lazos con el público colombiano debido a la adhesión que despierta la música mexicana en el país.

“Yo tenía cuatro canciones apenas, Te Fallé, Probablemente, Me Dejé Llevar y Adiós Amor. Entonces, cuando me tocaba hacer mi participación, metía canciones de Don Vicente y cositas. La gente... se me hacía muy loca la idea de que a pesar de que estamos bastante distanciados de México, pudiéramos compartir con la cultura nuestra. Y bueno, ustedes toman guaro, pero como locos, nosotros tomamos tequila también, ¿me entiendes? Y fue muy hermoso", expresó.

Según contó Nodal, el viaje también le abrió el panorama frente a lo que sucedía con la música popular colombiana, al punto que terminó influyendo en lanzamientos posteriores. “Descubrí artistas como Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Paola Jara, y me inspiraron mucho. De hecho, cuando volví para México, volví con un tema como No Te Contaron Mal, que era un sonido que lo capté de aquí. Me abrió el panorama y marcó mucho mi vida, mi carrera en Colombia y puntualmente en Bogotá“, relató.

Mujer desató controversia tras afirmar que Christian Nodal “no le quitó la mirada” durante un concierto

La fanática del cantante presumió que supuestamente él no dejó de voltear a su palco en un concierto TikTok: @laymarcamsa

Una usuaria de redes sociales desató controversia tras asegurar que Christian Nodal no dejó de mirar hacia el balcón en donde se encontraba, durante el concierto gratuito que el intérprete de regional mexicano ofreció en Morelia el pasado lunes 15 de septiembre.

“Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”, escribió Lay Marcamsa sobre un video que publicó en TikTok. En este recopiló varios momentos en que el cantante dirigió su mirada hacia el balcón, hizo señas, mandó besos y hasta lanzó uno de los sombreros que usó durante la presentación.

Según contó en otro video, logró quedarse con el sombrero del artista con ayuda de su mamá, quien sufrió una herida en el rostro por el forcejeo con otros fanáticos del cantante.

El video se viralizó y desató controversia en redes sociales; mientras algunos internautas aplaudieron la entrega de Nodal con sus fans, otros recordaron las palabras que el intérprete dijo en entrevista con Adela Micha sobre que “tiene un alma enamorada”.

