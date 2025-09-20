Capturan a hombre que generó accidente de tránsito en EE. UU. y causó la muerte de una colombiana al chocar contra su auto

Sierra Linares se graduó como especialista en operaciones de comercio electrónico de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá - crédito cortesía

Una familia colombiana de origen bogotano atraviesa un difícil momento tras la tragedia que los golpeó cuando una de sus integrantes, identificada como Cinthya Liliana Sierra Linares, residente en Estados Unidos, fue víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves 18 de septiembre de 2025.

Los hechos sucedieron en Miami, Florida, en el área de Allapattah. Según los reportes oficiales, el siniestro se registró en la intersección de la Avenida 12 del Noroeste con la Calle 20, en esa zona, informó el medio local WPLG Local 10.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo conocido tras la llegada de las autoridades al lugar del accidente, y según comentó una de sus amigas, Aluna Urrutia, a través de un mensaje publicado en la plataforma GoFundMe, Cinthya “perdió trágicamente la vida en un accidente causado por un conductor ebrio”.

Sierra Linares, de 35 años, conducía su vehículo cuando fue impactada de manera súbita por otro conductor, quien, según informó una portavoz de la Policía local a Univision 23 Miami, es un hombre de 24 años que fue detenido en el lugar.

Cinthya no pudo cumplirle el plan a su amiga, Aluna, que pidió justicia y armó una colecta para solventar los gastos de repatriación - crédito cortesía

Sin embargo, este sujeto no solo chocó el vehículo de la colombiana, sino que, unas calles más atrás, tuvo otro accidente similar con otro automóvil. Según la oficial, inicialmente se reportó un choque cuando el hoy capturado colisionó la parte trasera de un vehículo en la intersección de la Avenida 12 con la Calle 11.

Acto seguido, el joven señalado como presunto responsable de la muerte de Sierra Linares no frenó, continuó su marcha y se pasó otro semáforo en rojo —esta vez en la Calle 20— donde impactó el vehículo que cruzaba la intersección. La conductora de este tercer vehículo era Cinthya, quien murió de forma instantánea y no alcanzó a ser trasladada a un centro médico.

Familia de colombiana pide justicia desde Bogotá tras la muerte de Cinthya Sierra Linares en EE. UU.

A través de publicaciones en redes sociales, la familia de Cinthya solo espera dos cosas: que se haga justicia y poder recaudar los recursos que hacen falta para poder solventar los gastos funerarios y de repatriación del cuerpo de la joven bogotana.

“Esto para mí me parte el alma, porque era mi amiga, la verdad. Estoy devastada, no me lo puedo creer. Era una mujer llena de vida, alegre, con muchos sueños. Este fin de semana teníamos un plan de hacer paddle board (actividad recreativa acuática), porque le gustaba hacer mucho paddle board y me iba a llevar a unas islas. También tengo mucha rabia, porque es como por la imprudencia de gente externa, irresponsable...”

El conductor detenido y señalado de ser el presunto responsable nunca detuvo la marcha, hasta que se quedó varado tras el accidente en el sector de Allapattah, Miami - crédito captura de pantalla Univision 23 Miami / Facebook

De igual forma, una de sus vecinas comentó al noticiero dirigido a la comunidad hispana en Estados Unidos que Cinthya “era una buena muchachita; muy trabajadora, muy cumplida y bien educada”.

Por su parte, otro vecino cercano al hogar de la colombiana lamentó su inesperada partida: “Me da mucho pesar porque era joven, bonita, tenía un futuro, y que de un día para otro pierda la vida así...”.

Uno de los detalles más relevantes en las investigaciones que se adelantan es que el conductor nunca se detuvo tras el primer choque, ni tampoco después de la segunda colisión; fue gracias a que su vehículo quedó varado que se logró la captura del joven.

El mismo noticiero informó que, según la portavoz de la Policía, el conductor que causó la tragedia lucía desorientado, por lo que se le practicaron exámenes de sangre para determinar si estaba bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

Por el momento, no se conocen los cargos que se le imputarán al detenido, pero podría enfrentar serias consecuencias por no haberse detenido tras los accidentes.

La meta de recaudo son 9.000 dólares (poco más de 35 millones de pesos colombianos) - crédito captura de pantalla GoFundMe / sitio web

Piden ayuda a través de GoFundMe para repatriar el cuerpo de Cinthya a Colombia

Por medio de una publicación hecha a través de la plataforma de financiación colectiva (crowfunding) GoFundMe, Urrutia adelanta la recolecta de recursos para poder solventar gastos funerarios y de repatriación de su mejor amiga a Colombia.

“Su repentina muerte nos ha dejado desconsolados y con un vacío que nunca podrá llenarse. En estos momentos tan dolorosos, nos hemos unido para ayudar a su familia con los gastos del funeral y darle la despedida que se merece. Cualquier contribución, por pequeña que sea, marcará la diferencia y será profundamente apreciada”, reza en la página, en la que se menciona que la meta de recaudo son 9.000 dólares, de los cuales ya consiguieron el 81%, es decir, 7.332 dólares.