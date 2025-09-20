Colombia

Alivio para el bolsillo: tarifas de transporte de gas en Colombia tendrán fuerte reducción, según el Ministerio de Minas y Energías

La nueva metodología tarifaria reducirá en hasta un 50% los costos de transporte en rutas estratégicas, con efectos directos en hogares e industrias

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

El ministro de Minas y
El ministro de Minas y Energía anuncia una reducción significativa en las tarifas de transporte de gas natural en Colombia - crédito @MinEnergiaCo/X

En La Jagua de Ibirico, donde el sector minero y energético suele concentrar la atención de los debates públicos, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, sorprendió con un anuncio que toca directamente el bolsillo de hogares y empresas, el transporte de gas natural en Colombia bajará de precio de manera sustancial. La decisión llega tras varios meses de trabajo técnico en su cartera y promete alivios en un momento de presiones inflacionarias y altos costos operativos para la industria.

La medida se desprende de la actualización de la metodología que regula las tarifas de transporte de gas, un mecanismo que define cuánto pagan los usuarios y el sector productivo por mover el combustible a lo largo del país. Con el nuevo esquema, rutas estratégicas como Cartagena–Bogotá verán reducciones de casi la mitad, pasarán de 5,68 USD/kPCD a 3 USD/kPCD, es decir, de 5,68 a 3 dólares por cada mil pies cúbicos transportados al día. Para hogares que dependen de este recurso y compañías que lo usan como insumo, la noticia significa un margen de respiro.

La actualización de la metodología
La actualización de la metodología tarifaria permitirá rebajas de hasta el 50% en rutas estratégicas como Cartagena–Bogotá - crédito Ministerio de Energía

Palma explicó que el ajuste no llega solo. “La revisión de la metodología tarifaria, junto con la actualización de la regulación sobre el margen de comercialización en el mercado secundario y la habilitación de la comercialización de gas importado a largo plazo, son pasos clave para aliviar la presión sobre las tarifas y dar mayor estabilidad al mercado”, señaló, destacando que la intención es ordenar el funcionamiento del sistema sin desincentivar la inversión en nuevas redes.

El anuncio se dio durante la Cumbre por la Reactivación del Corredor de la Vida, encuentro que reunió en el Cesar a autoridades locales, gremios y representantes comunitarios para dialogar sobre oportunidades de desarrollo y sostenibilidad en zonas productoras de energía y minerales. En ese contexto, el ministro insistió en que el éxito de las reformas regulatorias dependerá del compromiso de todos los actores de la cadena. “Necesitamos visión y cooperación para garantizar la seguridad energética del país y aprovechar incluso oportunidades de integración regional en la frontera”, afirmó.

La revisión tarifaria se presenta como parte de un paquete más amplio para fortalecer la confiabilidad del sistema de gas. En paralelo, el Gobierno impulsa proyectos de infraestructura para importación y regasificación que buscan asegurar el abastecimiento en los próximos años, especialmente cuando la producción nacional fluctúa o la demanda crece por encima de lo previsto. La idea es contar con mecanismos que permitan responder rápido a escenarios de presión en el suministro y evitar que los consumidores asuman sobrecostos innecesarios.

La medida busca aliviar la
La medida busca aliviar la presión inflacionaria y mejorar la competitividad de hogares e industrias - crédito Europa Press

Especialistas del sector resaltan que el transporte es uno de los componentes más pesados en el precio final del gas, de modo que una rebaja de hasta el 50% puede reflejarse de manera directa en la competitividad de las industrias que lo utilizan, desde las manufactureras hasta las generadoras térmicas. También se espera que, con tarifas más bajas, se amplíe el acceso en regiones donde aún predomina el uso de combustibles más contaminantes.

El ministerio proyecta que la nueva metodología incentive acuerdos de largo plazo y dinamice el mercado secundario, ofreciendo mayor certidumbre a inversionistas y operadores. De igual forma, el margen de comercialización, es decir, el precio que intermediarios pueden cobrar por su labor, será revisado para que responda a condiciones reales y no se convierta en un obstáculo para el consumidor final.

El ajuste tarifario se acompaña
El ajuste tarifario se acompaña de nuevas regulaciones para el margen de comercialización y la importación de gas a largo plazo - crédito Enercer S.A.

Con estas acciones, el Ejecutivo busca equilibrar tres metas, mantener el suministro, mejorar la eficiencia del sistema y lograr que el servicio sea asequible para todos los usuarios, impulsando además la sostenibilidad y el crecimiento económico.

