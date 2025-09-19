Colombia

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Conocido también bajo el alias de 88, John Fredy Rengifo enfrenta cargos por homicidio agravado, terrorismo y concierto para delinquir, mientras avanza el proceso judicial en su contra

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

El operativo conjunto de Ejército, Policía y Fiscalía terminó con la detención de Joao, señalado de múltiples crímenes, tras ser ubicado por una foto publicada en internet - crédito @Ejercito_Div7 / X

Lo que parecía ser una publicación común en redes sociales terminó convirtiéndose en la clave para una de las capturas más importantes en el Nordeste antioqueño.

Gracias a una imagen difundida por una mujer con la que mantenía una relación sentimental, las autoridades lograron ubicar y capturar a John Fredy Rengifo, alias Joao, ‘88 o Duban, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en esta región del país.

Alias Joao, con más de 21 años de trayectoria criminal, era señalado como el encargado del componente armado y del manejo financiero de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, una de las más violentas del Clan del Golfo, con influencia en varios municipios del Nordeste como Segovia, Amalfi, Anorí, Remedios, Yalí, Vegachí y Maceo.

Una foto lo puso al descubierto

Tras meses de búsqueda y seguimiento, fue una simple publicación en redes sociales la que permitió dar con su paradero. Una mujer, al parecer su pareja, subió una fotografía junto a alias Joao durante un encuentro personal. El detalle no pasó desapercibido para los investigadores.

La captura de alias Joao, cabecilla del Clan del Golfo, fue posible gracias a una foto publicada en redes sociales - crédito @Ejercito_Div7 / X

El seguimiento condujo a las tropas de la Brigada 14 del Ejército, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía, hasta una zona rural del municipio de Amalfi, donde se ejecutó la captura sin enfrentamientos.

Junto a él fueron capturadas otras dos personas: un hombre y la misma mujer que habría publicado la imagen, que también estaría vinculada a la subestructura. Además, otra mujer decidió someterse a la justicia durante el operativo.

Responsabilidades criminales

Alias Joao era uno de los hombres más buscados por las autoridades en Antioquia. Según explicó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante (e) de la Policía Antioquia, a este individuo se le atribuyen múltiples delitos, entre ellos el más impactante: el asesinato de cuatro soldados del Ejército en un hostigamiento armado ocurrido el 16 de febrero de 2024 en la vereda Cancha Manila, municipio de Segovia, en límites con el sur de Bolívar.

Durante la operación fueron capturadas otras dos personas y se incautaron armas, municiones y material de comunicaciones - crédito @Ejercito_Div7 / X

En ese ataque murieron los soldados profesionales Yeison Andrés Medina Camayo, Brayan Hoyos, Nilson Javier Guzmán y Anner Eduardo Lerma Gil. Otros ocho uniformados resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad.

Pero, no es el único hecho violento relacionado con “Joao”. También se le vincula con el asesinato de un suboficial en agosto de 2023 en Segovia y el homicidio de otro soldado profesional en 2025 en Remedios.

Además, estaría involucrado en el secuestro y asesinato del líder social Jaime Gallego, conocido como “Mongo”, y lideraba confrontaciones armadas contra el GAO-r 36 y el ELN en la región. Su prontuario judicial incluye antecedentes por homicidio (2013), porte ilegal de armas (2025) y concierto para delinquir en los años 2009 y 2021.

Recompensa y reacción oficial

La Gobernación de Antioquia ofrecía una recompensa de hasta $50 millones por información sobre el paradero de alias Joao - crédito @AndresJRendonC / X

Dada su peligrosidad, la Gobernación de Antioquia, bajo el mando de Andrés Julián Rendón, había ofrecido una recompensa de hasta $50 millones por información que condujera a su paradero. Tras su captura, el gobernador expresó en su cuenta oficial de X:

“Antioqueños, cayó alias Joao, uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Nordeste, que sería responsable del asesinato de 4 militares en Segovia, ocurrido en febrero de 2024. En un operativo de nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró la captura de este delincuente que llevaría 21 años en estructuras criminales”.

Golpe al Clan del Golfo

De acuerdo con las autoridades, alias Joao era subordinado directo de alias Chuzo y de alias Azul o Azulejo, máximos jefes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. Tenía bajo su mando a cerca de 100 hombres armados, responsables de múltiples acciones violentas, desplazamientos forzados y confinamientos de población civil en distintos municipios.

Durante la operación que permitió su captura, también fueron incautados una pistola, dos proveedores, municiones, material de comunicaciones e intendencia, elementos que ratifican su papel dentro de la organización criminal.

Tras ser presentado ante un juez, alias Joao fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra por múltiples delitos, incluyendo homicidio agravado, concierto para delinquir y terrorismo.

