Colombia

Sargento (r) que denunció al ministro de Defensa se defendió tras aparecer en video recibiendo un fajo de billetes: “Esa persona no soy yo”

El exmilitar, Alexander Chala, aseguró que el caso se trata de un montaje como “represalia” tras la denuncia que hizo contra Pedro Sánchez y que involucra al exgeneral Eduardo Zapateiro, que según él ha replicado el video

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Sargento (r) que denunció al ministro de Defensa enfrenta polémica por un video en el que aparecería recibiendo un fajo de billetes - crédito BRAYAN ALEXANDER/YouTube

El sargento en retiro Alexander Chala Sáenz, que recientemente denunció al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, por un presunto contrato irregular pactado con el excomandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, afronta una denuncia en su contra por un video en el que una persona, que según las denuncias es él, aparece recibiendo un fajo de billetes en un hotel.

En el clip, que fue publicado en un canal de YouTube que, según Chala, fue creado para ese propósito, se observa a un hombre de rasgos similares a Alexander Chala Sáenz recibiendo una bolsa repleta de billetes y, al parecer, discutiendo sobre la creación de empresas de seguridad y la adquisición de un armamento.

En la grabación se ve cómo el sujeto, identificado por los difusores como Chala, sostiene una conversación con dos acompañantes, en la que se escucha la afirmación que “podría tumbar una entidad” gubernamental si sus demandas no eran atendidas, y agrega que “hablaría con el presidente”.

Sargento Chala se defendió: afirmó que él no es la persona del video y denunció el caso ante la Fiscalía

Sargento (r) que denunció al ministro de Defensa dice tener pruebas para desmentir aparición en video donde presuntamente recibió un fajo de billetes - crédito @SARGENTOCHALA/X

Tras la difusión del video, el militar en retiro publicó en su cuenta oficial de X un video en el que expuso los hechos y en el que acusó al general (r) Zapateiro, al que involucró en su denuncia contra el ministro Sánchez, de replicar dicho video.

“El día de ayer, a las dos de la tarde, se creó un canal en la plataforma de YouTube en donde se publicó un video, en el cual aparece una persona de camisa blanca y pantalón oscuro, al parecer recibiendo unas sumas de dinero. Este video ha sido publicado en varios grupos de militares retirados, en donde manifiestan que esa persona soy yo“, empezó en su pronunciamiento el exuniformado.

“Personas cuestionadas, como el mismo general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro y otros personajes que lo acompañan, le han estado dando fuerza a este video. La situación es sumamente delicada, a tal punto que no solo se está poniendo en riesgo mi integridad, sino la de mi propia familia.”, detalló Chala su pronunciamiento, el 17 de septiembre de 2025.

A continuación, el sargento retirado contó que recibió la llamada de un periodista que le preguntó por la aparición de un segundo clip en el que, al parecer, estaba con una menor de edad. Ante esas circunstancias, el militar retirado aseguró que ya escaló las denuncias ante la Fiscalía.

“Debo aclarar y manifestar que esa persona no soy yo. Los que me conocen personalmente saben que soy una persona de contextura delgada. La persona que aparece allí es robusta, es de contextura gruesa. Mi preocupación es latente. Ya lo manifesté, esto es muy delicado. Y puedo asegurar que es una retaliación en contra de las últimas denuncias que he venido realizando, denuncias muy delicadas en donde la misma Fiscalía ya se ha pronunciado y ya ha abierto investigaciones.”, detalló el sargento en retiro.

El sargento (r) Chala aseguró
El sargento (r) Chala aseguró que el video se subió en YouTube por un canal que fue creado únicamente para ese fin - crédito captura de video BRAYAN ALEXANDER /YouTube/@SARGENTOCHALA/X

Denunciado aseguró que cuenta con pruebas para desmentir los hechos

Por su parte, el jueves 18 de septiembre de 2025, Chala entregó nuevos detalles sobre las acusaciones que pesan en su contra, al propósito de su presunta aparición en el video.

“Quiero manifestar públicamente que tengo las pruebas necesarias para demostrar que la persona que aparece en los videos publicados no soy yo y que la campaña en mi contra es un montaje orquestado y planeado con un único fin: destruirme moralmente y afectar mi aspiración al Senado de la República.”, aseguró Chala en X, que ya había aspirado a la corporación por el Pacto Histórico.

En su mensaje, el sargento (r) insistió nuevamente que el daño que esta situación ha causado tanto a él como a su familia es grande. “Cada individuo que ha participado en estos ataques deberá responder por sus acciones ante las autoridades competentes. A aquellos que consideré mis amigos y me han dado la espalda, les agradezco, porque ahora sé en quiénes no puedo confiar”, agregó Chala a su denuncia.

Finalmente, el militar ajeno al servicio activo remató su intervención al afirmar que el caso se trató de un montaje tras las denuncias que hizo contra el ministro de Defensa y el general (r) Zapateiro, en el que ambos habrían discutido acuerdos para la firma de un contrato con Indumil: la Industria Militar de Colombia, al parecer, a espaldas del presidente de la República, Gustavo Petro.

“Ya he reunido las pruebas y las presentaré ante la Fiscalía. Con ellas, desmantelaré este entramado que se gestó como represalia por las recientes denuncias que he realizado y que afectan a personas con poder. La verdad saldrá a la luz.”, concluyó Chala en su pronunciamiento.

El militar en retiro amplió
El militar en retiro amplió los detalles del caso asegurando que cuenta con las pruebas para desmentir su aparición en el video - crédito @SARGENTOCHALA/X

