Resultados Lotería de Bogotá 18 de septiembre: quién fue el ganador del premio mayor de $10.000 millones

Resultados de la Lotería de Bogotá (Infobae)

La Lotería de Bogotá publicó los números ganadores de su último sorteo celebrado este jueves 18 de septiembre.

Esta famosa lotería colombiana ofrece premio mayor de $10.000 millones y 50 secos millonarios. Averigüe si resultó ser uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 18 de septiembre de 2025.

Sorteo: 2812

Premio mayor de $10.000 millones:

9307 Serie 233

Seco de $1.000 millones:

5894 Serie 454

Seco de $500 millones:

5776 Serie 070

7858 Serie 290

Seco de $200 millones:

3855 Serie 132

6498 Serie 217

0893 Serie 163

Seco de $50 millones:

8272 Serie 345

3356 Serie 111

2343 Serie 416

2706 Serie 182

1784 Serie 047

5059 Serie 184

Seco de $20 millones:

7067 Serie 356

3745 Serie 460

7417 Serie 372

0346 Serie 359

4093 Serie 297

4413 Serie 464

5562 Serie 155

1816 Serie 116

9139 Serie 264

6551 Serie 112

Seco de $10 millones:

9481 Serie 466

5956 Serie 104

7322 Serie 216

0660 Serie 445

6400 Serie 345

7651 Serie 372

9725 Serie 360

2140 Serie 275

1051 Serie 377

2126 Serie 069

7613 Serie 340

8097 Serie 119

4994 Serie 214

4719 Serie 371

5830 Serie 342

2451 Serie 289

1766 Serie 120

2313 Serie 005

4075 Serie 306

3300 Serie 111

7581 Serie 238

3869 Serie 103

6222 Serie 014

4663 Serie 120

6480 Serie 450

1403 Serie 458

2723 Serie 018

7280 Serie 209

5252 Serie 465

9566 Serie 171

Cómo cobrar el premio de la Lotería de Bogotá

Cuide bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Si ganó algún premio en la Lotería de Bogotá hay dos formas de reclamarlo:

La primera es con su lotero de confianza o en algún punto de venta con los distribuidores oficiales, esto siempre y cuando el premio sea menor a seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a los seis salarios mínimos mensuales, entonces se tiene que acudir a las oficinas de Lotería Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde se solicite que le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o a través de cheque y diligenciar el formato SIPLAFT a la página web de Lotería Bogotá.

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

Toda la información que necesitas saber para ganar el premio mayor de la Lotería de Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Bogotá celebra un sorteo a la semana, todos los jueves, después de las 22:30 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Plan premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10 mil millones de pesos.

Un seco de mil millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 premios millonarios de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones que suman un total de 33 mil millones de pesos.

¿Cómo ganar en la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienediferentes opciones, se puede comprar un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que ingresar a su página web oficialy acceder al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se ingrese en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Conociendo la fecha del próximo sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se escoge la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El costo de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.