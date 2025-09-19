Colombia

Karen Sevillano les hizo contundente reclamo a exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Con frases irónicas, la presentadora de ‘El After Show’ instó a las celebridades a dejar las polémicas y mirar hacia adelante, justo cuando la atención del público sigue en las controversias tras el ‘reality’

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Karen Sevillano lanza un divertido
Karen Sevillano lanza un divertido regaño a los exconcursantes de La casa de los famosos Colombia 2 - crédito @karensevillano/IG

Las recientes declaraciones de Karen Sevillano han generado revuelo entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2, ya que la reconocida creadora de contenido dirigió unas críticas directas a varios exparticipantes del reality, a quienes instó a dejar atrás las disputas y polémicas que han persistido tras el cierre del programa.

Con un mensaje enfático, Sevillano pidió a las celebridades que participaron en la segunda temporada del programa, en la cual ella participó como presentadora del Afert Show, que superen los conflictos y se preparen para lo que viene, en un contexto donde la atención del público sigue centrada en las controversias posteriores al show.

Sevillano resumió su postura al señalar que resulta insólito que, pese al tiempo transcurrido desde el final de la segunda temporada, los exconcursantes continúan envueltos en enfrentamientos y que las redes sociales estén llenas solo de ese tipo de situaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video publicado en su perfil de Instagram, Karen expresó su cansancio ante las problemáticas y subrayó la necesidad de que los involucrados “aprendan a soltar ese reality”, sugiriendo que la etapa de confrontaciones debe concluir para dar paso a nuevas oportunidades.

El llamado de Karen Sevillano:
El llamado de Karen Sevillano: “Ya basta de peleas”, pide a los ex de La casa de los famosos Colombia 2 que suelten el pasado - crédito @Karensevillano/IG

¿Cómo es esto posible que me meto a la chochal media (las redes sociales) y dizque la gente de La casa de los famosos segunda temporada están peleando?. No, ya basta. Ya, ya basta, ya. Basta. ¡Ya no aguanto más! ¿Cómo así? ¡Dios mío! Muchachas, ¿pero hasta cuando?“, empezó diciendo la ganadora de la primera edición del formato presentado por el Canal RCN.

El tono de Sevillano se caracterizó por el humor, la ironía y el uso de expresiones coloquiales, lo que aportó un matiz particular a su mensaje, pues fiel a su estilo usó frases llamativas como la referencia que tiene al mundo digital.

Además, ironizó sobre la madurez de los exparticipantes y se refirió la falta de seriedad de algunas celebridades con respecto a las polémicas que están creando solo por los conflictos que surgieron en medio de la convivencia del programa.

Es por esto que de manera contundente decidió salir a publicar su pensamiento, que aunque estaba cargado de humor, demostró su molestia ante la prolongación de los conflictos y su deseo de que el grupo avance.

Karen Sevillano pone fin a la novela: pide a los ex de La casa de los famosos Colombia 2 que cierren ciclos y se preparen para lo nuevo - crédito rechismes/IG

Ustedes tienen que aprender a soltar ese reality porque la tercera temporada ya se viene. No, chicos, no, ustedes ya todos están muy viejos, muy viejos y preñadores todos. Bastante pelo que tienen en el asterisco como para andar con esas pendejedes y lo saben perfectemente mierde", dijo Karen entre risas.

La intervención de Sevillano coincide con un momento en que la atención sobre los exparticipantes de la segunda temporada sigue vigente, alimentada por demandas y disputas públicas, ya que Melissa Gate y Karina García siguen siendo tema de conversación por recientes comentarios que se hicieron en X, en donde mencionaron la competencia de convivencia y al ganador.

Mientras que Yina Calderón está en disputa con Yaya Muñoz y La Jesuu por comentarios y diferencias que nacieron durante los días en los que compartieron casa.

Dizque que hay demanda por medio, que la chuchenta, que la casposa, que el muerte al otro”, mencionó Karen con evidente molestia.

Karen Sevillano lanza mensaje contundente
Karen Sevillano lanza mensaje contundente a exparticipantes de La casa de los famosos - crédito @karensevillano/IG

Su llamado a dejar atrás el pasado cobra especial relevancia ante la proximidad de una nueva edición del reality, lo que sugiere que el foco debe desplazarse hacia el futuro y las nuevas dinámicas que traerá la próxima temporada.

Con la tercera entrega del programa en el horizonte, Sevillano dejó claro que es momento de cerrar ciclos y mirar hacia adelante, invitando a los exconcursantes a dejar de lado viejas rencillas y prepararse para lo que está por venir tanto en producción del canal y del formato, como en sus respectivas vidas personales.

Temas Relacionados

Karen SevillanoLa casa de los famosos ColombiaExparticipantes La casa de los famosos ColombiaKarina GarcíaMelissa GateColomibia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gracias a una app desarrollada por Migración Colombia, víctima de red de trata de personas que era explotada sexualmente en República Dominicana fue rescatada

Con LibertApp, que permite denunciar casos de trata de personas mediante un botón de pánico, la mujer colombiana fue ubicada en Santodomingo

Gracias a una app desarrollada

Luna nueva y eclipse solar: así será el calendario lunar de esta semana desde Colombia

Mira al cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Luna nueva y eclipse solar:

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

El humorista Nelson Polanía organizó un encuentro para recordar a Fabiola Posada, compartiendo con sus seguidores cómo ha transformado el dolor en un tributo de humor y cariño a su esposa

Así fue como Polilla se

La Policía de Bogotá publicó el cartel de los más buscados

La campaña oficial busca que la comunidad se convierta en un actor clave en la identificación y denuncia de los criminales para poder capturarlos

La Policía de Bogotá publicó

Resultados El Dorado Mañana del 19 de septiembre: conozca la combinación ganadora

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Polilla se

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

Filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: expertos advierten los problemas para la salud mental por este tipo de acciones

Carolina Sabino colapsó por reto en ‘Masterchef Celebrity’: “No sé hacer esto, no sirvo”

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: “Las prepas están muy alzadas”

Joven que fue atacada por dos vendedoras ambulantes por un espacio en la calle en Bogotá contó toda la historia: “Es que usted se pasó de la línea”

Deportes

Falcao reveló el top-3 de

Falcao reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos