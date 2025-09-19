Karen Sevillano les hizo contundente reclamo a exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Karen Sevillano lanza un divertido regaño a los exconcursantes de La casa de los famosos Colombia 2 - crédito @karensevillano/IG

Las recientes declaraciones de Karen Sevillano han generado revuelo entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia 2, ya que la reconocida creadora de contenido dirigió unas críticas directas a varios exparticipantes del reality, a quienes instó a dejar atrás las disputas y polémicas que han persistido tras el cierre del programa.

Con un mensaje enfático, Sevillano pidió a las celebridades que participaron en la segunda temporada del programa, en la cual ella participó como presentadora del Afert Show, que superen los conflictos y se preparen para lo que viene, en un contexto donde la atención del público sigue centrada en las controversias posteriores al show.

Sevillano resumió su postura al señalar que resulta insólito que, pese al tiempo transcurrido desde el final de la segunda temporada, los exconcursantes continúan envueltos en enfrentamientos y que las redes sociales estén llenas solo de ese tipo de situaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video publicado en su perfil de Instagram, Karen expresó su cansancio ante las problemáticas y subrayó la necesidad de que los involucrados “aprendan a soltar ese reality”, sugiriendo que la etapa de confrontaciones debe concluir para dar paso a nuevas oportunidades.

El llamado de Karen Sevillano: “Ya basta de peleas”, pide a los ex de La casa de los famosos Colombia 2 que suelten el pasado - crédito @Karensevillano/IG

“¿Cómo es esto posible que me meto a la chochal media (las redes sociales) y dizque la gente de La casa de los famosos segunda temporada están peleando?. No, ya basta. Ya, ya basta, ya. Basta. ¡Ya no aguanto más! ¿Cómo así? ¡Dios mío! Muchachas, ¿pero hasta cuando?“, empezó diciendo la ganadora de la primera edición del formato presentado por el Canal RCN.

El tono de Sevillano se caracterizó por el humor, la ironía y el uso de expresiones coloquiales, lo que aportó un matiz particular a su mensaje, pues fiel a su estilo usó frases llamativas como la referencia que tiene al mundo digital.

Además, ironizó sobre la madurez de los exparticipantes y se refirió la falta de seriedad de algunas celebridades con respecto a las polémicas que están creando solo por los conflictos que surgieron en medio de la convivencia del programa.

Es por esto que de manera contundente decidió salir a publicar su pensamiento, que aunque estaba cargado de humor, demostró su molestia ante la prolongación de los conflictos y su deseo de que el grupo avance.

Karen Sevillano pone fin a la novela: pide a los ex de La casa de los famosos Colombia 2 que cierren ciclos y se preparen para lo nuevo - crédito rechismes/IG

“Ustedes tienen que aprender a soltar ese reality porque la tercera temporada ya se viene. No, chicos, no, ustedes ya todos están muy viejos, muy viejos y preñadores todos. Bastante pelo que tienen en el asterisco como para andar con esas pendejedes y lo saben perfectemente mierde", dijo Karen entre risas.

La intervención de Sevillano coincide con un momento en que la atención sobre los exparticipantes de la segunda temporada sigue vigente, alimentada por demandas y disputas públicas, ya que Melissa Gate y Karina García siguen siendo tema de conversación por recientes comentarios que se hicieron en X, en donde mencionaron la competencia de convivencia y al ganador.

Mientras que Yina Calderón está en disputa con Yaya Muñoz y La Jesuu por comentarios y diferencias que nacieron durante los días en los que compartieron casa.

“Dizque que hay demanda por medio, que la chuchenta, que la casposa, que el muerte al otro”, mencionó Karen con evidente molestia.

Karen Sevillano lanza mensaje contundente a exparticipantes de La casa de los famosos - crédito @karensevillano/IG

Su llamado a dejar atrás el pasado cobra especial relevancia ante la proximidad de una nueva edición del reality, lo que sugiere que el foco debe desplazarse hacia el futuro y las nuevas dinámicas que traerá la próxima temporada.

Con la tercera entrega del programa en el horizonte, Sevillano dejó claro que es momento de cerrar ciclos y mirar hacia adelante, invitando a los exconcursantes a dejar de lado viejas rencillas y prepararse para lo que está por venir tanto en producción del canal y del formato, como en sus respectivas vidas personales.