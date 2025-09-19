Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes encienden las redes con video que confirma su relación: “Estoy con mi novio”

Con un cómico video, la pareja confirmó la relación que ya venía levantando rumores en redes sociales después de la participación de ambos en MasterChef - crédito @caterinescobaractriz/ Instagram

Un reciente video publicado en Instagram por la actriz Caterin Escobar desató una ola de reacciones y especulaciones en redes sociales sobre su posible relación sentimental con el exfutbolista Mario Alberto Yepes.

La grabación, compartida durante unas cortas vacaciones, mostró a ambos compartiendo en un ambiente distendido y fue en ese contexto donde Escobar bromeó ante su audiencia.

“Hola, hola. Bueno, hoy ando por aquí con mi novio actual”, provocando de inmediato curiosidad acerca del tipo de vínculo que los une.

La reacción de Mario Yepes no se hizo esperar.

Con un tono serio, respondió: “¿Cómo que mi novio actual? Respétame, hombre. No, no, no, a mí no me estés poniendo en esas maricadas. Olvídese. Sea seria, Caterin, estamos comiendo fiambre bien rico”.

Este intercambio, más allá del humor percibido, generó un intenso debate entre los seguidores de ambos, quienes interpretaron la interacción desde diferentes perspectivas.

En la publicación, se observaron comentarios divididos. Mientras algunos usuarios celebraron la aparente complicidad entre la actriz reconocida por su papel como Olivia en Las muñecas de la mafia y actual participante de Masterchef Celebrity— y el exdefensa colombiano, otros criticaron la manera en la que Yepes respondió.

Con un trend de TikTok la pareja confirmaría el inicio de su relación - crédito @caterinescobaractriz / TikTok

Opiniones como “Muy lindo Yepes, pero esa manera de responder deja mucho que pensar”, “Cate, sal de ahí, pero ya” o “No fue gol de Yepes con esa respuesta” sintetizaron la discusión pública y reflejaron el interés masivo despertado por el video, mientras celebraron la unión y confirmación del noviazgo. “Se ven tan lindos juntos”, “o sea que sí son novios”, “Yo estaba esperando esta confirmación DIOS MIOOOOO”.

Aunque la pareja no ha hecho una confirmación pública formal, voces como la locutora Valentina Taguado han relatado en pódcasts detalles inéditos: “Cuando ya salieron unas fotos, yo le pregunté: ¿Entonces, socia? ¿Calladita pues? Porque yo le echaba los perros a Yepes, pero de frente, pero sí, sí están juntos”, lo que ha dejado la incógnita en redes sociales.

La pareja no ha hablado oficialmente de su relación - crédito @caterinescobaractriz / IG

Claudia Bahamón aclaró la ausencia de publicación tras la salida de Caterin Escobar y negó tener alguna rivalidad con la actriz

La presentadora Claudia Bahamón desmintió cualquier tipo de rivalidad o tensión con Caterin Escobar tras la salida de la actriz de MasterChef Celebrity Colombia.

La controversia surgió cuando seguidores del programa notaron que, a diferencia de otras eliminaciones, Bahamón no publicó de inmediato su tradicional mensaje de despedida dedicado a Escobar, lo que disparó rumores sobre un posible conflicto entre ambas figuras.

Habitualmente, las salidas de los participantes del reality generan atención tanto en el set como en redes sociales, donde Claudia Bahamón suele dejar emotivos mensajes.

Sobre la reciente eliminación de Valeria Aguilar, la presentadora escribió: “Amor y humor. ¿Qué hace uno cuando siente tan bonito por alguien? Me ayudan a dejarle este muro lleno de mensajes de amor a Valeria Aguilar. ¡Gracias!”. Sin embargo, en el caso de Caterin Escobar, la demora en el post despertó preguntas y comentarios insistentes como: “Claudia María te voy a hacer reclamo por Caterin Escobar... espero no ser imprudente, pero no le dejaste nada”.

La publicación confirmó que no tenían ningún problema - crédito Instagram

Frente a la insistencia, la conductora aclaró públicamente la razón detrás de su silencio: “Jajaja tienes razón. Salió la semana pasada y yo estaba en el Amazonas sin señal y se pasaron los días. Ese post va porque va”, explicó Bahamón, zanjando las críticas y disipando las dudas sobre una supuesta enemistad.

El 17 de septiembre, Bahamón publicó la esperada fotografía junto a Caterin Escobar en Instagram y la acompañó de un mensaje conciliador: “Tenía esto pendiente. Llevo dos semanas viajando y no pude coordinar con la eliminación de Kathe! Pero me doy cuenta que sí que se ha extrañado su dulce. Su dulce personalidad, su dulce sonrisa, su dulce mirada, su dulce humanidad! Pero lo que ya sabemos es quién está aprovechándose (en el buen sentido 😍😍😍) de este dulce de mujer! ¿Están de acuerdo conmigo? Jajajaja”.