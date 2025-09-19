Colombia

Bala perdida mató a una niña de 12 años en su vivienda en Atlántico

Una menor perdió la vida tras ser alcanzada por un proyectil durante un ataque armado en el municipio de Baranoa, mientras permanecía en su vivienda

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

La bala alcanzó a la menor en su cabeza. La pequeña fue llevada a un centro asistencial, donde murió - crédito Google Maps

Los habitantes del municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico, lamentan la muerte de una niña de 12 años alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado la noche del jueves, 18 de septiembre.

Por medio de medios locales se conoció que, a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por médicos en un hospital de mayor complejidad, la menor falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Primavera. Allí, de acuerdo con información preliminar emitida por Caracol Radio, dos hombres fueron víctimas de un atentado a tiros.

El ataque, que se presume iba dirigido específicamente contra estos individuos, dejó también a ambos con heridas delicadas, y permanecen bajo atención sanitaria; sus identidades no han sido divulgadas oficialmente.

