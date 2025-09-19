Colombia

Alerta de tsunami: esto pasará en Colombia tras terremoto de magnitud 7,8 en las costas del oeste de Rusia

El movimiento telúrico registrado en la península de Kamchatka generó preocupación internacional; sin embargo, expertos informaron sobre las repercusiones para la costa nacional tras evaluar la situación

Colombia descarta riesgo de tsunami
Colombia descarta riesgo de tsunami tras sismo de magnitud 7,8 en Kamchatka - crédito X y iStock

La reciente activación de alertas de tsunami en el Pacífico Norte, tras un sismo de magnitud 7,8 en la península de Kamchatka, llevó a las autoridades colombianas a descartar cualquier amenaza para la costa del país.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) comunicó que, pese a la magnitud del evento sísmico registrado en el Extremo Oriente de Rusia, no existe riesgo de tsunami para el litoral colombiano.

El movimiento telúrico, que se produjo a las 02:09 p. m. (hora colombiana) a 141 kilómetros de Petropavlovsk según la Dirección General Marítima (Dimar), generó preocupación internacional y la activación de protocolos de emergencia en diversas regiones del Pacífico.

Autoridades colombianas aseguran que el
Autoridades colombianas aseguran que el litoral del país no será afectado por el terremoto en Rusia - crédito @UNGRD / X

El Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs) precisó que el epicentro se localizó a 128 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski, con una profundidad de diez kilómetros. La zona afectada, reconocida por su intensa actividad sísmica y volcánica, forma parte del denominado Anillo de Fuego, un cinturón tectónico que rodea el océano Pacífico y concentra frecuentes terremotos.

La Dimar y el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunamis (Sndat) analizaron el evento y concluyeron que la onda generada no tendría repercusiones en Colombia. “Queremos transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Tras el análisis técnico del evento, no se registra riesgo de tsunami para nuestras costas”, indicó la Ungrd en un comunicado oficial.

Esta información fue reforzada por la Autoridad Marítima Colombiana, que, citada por la Ungrd, reiteró: “De acuerdo con la Dimarcolombia. No existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras sismo de magnitud 7.8 a 141 km de Petropávlovsk-Kamchatski, Rusia”.

El sismo en Kamchatka activó
El sismo en Kamchatka activó alertas internacionales pero no dejó daños ni víctimas en la región rusa - crédito X

El sismo, que también fue reportado por la delegación local del servicio geofísico estatal ruso con una magnitud de 7,4 y al menos cinco réplicas, no dejó daños significativos ni víctimas en la región, según las autoridades rusas.

El gobernador de Kamchatka, Vladimir Solodov, declaró en Telegram: “Esta mañana se pone a prueba una vez más la resiliencia de los habitantes de Kamchatka”, y añadió: “Actualmente no hay reportes de daños. Pido a todos que mantengan la calma... Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población”.

En Colombia, la vigilancia ante este tipo de emergencias se apoya en un sistema robusto de monitoreo oceánico y sísmico. El Sndat integra al Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis (Cnat) de la Dimar, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Ungrd, lo que permite recibir y procesar información en tiempo real sobre eventos sísmicos y oceánicos a nivel global.

Esta articulación facilita la emisión de alertas tempranas y la adopción de medidas preventivas cuando se detecta una amenaza real. Expertos del SGC explicaron: “Cada vez que ocurre un sismo de magnitud considerable en zonas costeras o marinas, el protocolo se activa de inmediato. En esta oportunidad, tras los cálculos y modelaciones, se descartó cualquier impacto para el litoral colombiano”.

Colombia refuerza la importancia de
Colombia refuerza la importancia de la prevención y la educación ante posibles emergencias por tsunamis -crédito X

La Ungrd subrayó la importancia de mantener la cultura de prevención en las comunidades costeras, recordando que la ubicación geográfica de Colombia frente al océano Pacífico implica la posibilidad de enfrentar fenómenos similares en el futuro.

“La preparación ciudadana y la educación sobre rutas de evacuación son claves para reducir riesgos. Invitamos a la población a estar atentos siempre a la información oficial y a no difundir rumores”, enfatizó la entidad.

Colombia mantiene canales de comunicación activos con centros internacionales de monitoreo, como el Pacific Tsunami Warning Center (Ptwc), lo que permite una respuesta coordinada ante emergencias de gran escala. La experiencia reciente en la región de Kamchatka refuerza la necesidad de vigilancia constante, ya que en julio un megaterremoto de magnitud 8,8 provocó un tsunami que arrasó parte de una aldea costera.

