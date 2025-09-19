Alcaldía de Medellín destina 600 millones para innovación de empresas en turismo: así puede aplicar

El hecho se registró en el barrio Prado - crédito Vivir en el Poblado

La Alcaldía de Medellín anunció la apertura de una convocatoria destinada a fortalecer las capacidades tecnológicas de 170 empresas del sector turístico mediante una inversión superior a los 600 millones de pesos.

El proyecto busca impulsar la formalización, la innovación y la mejora de la calidad del servicio en agencias de viajes, restaurantes, gastrobares, empresas de transporte y alojamientos del municipio, informó la Alcaldía de la capital antioqueña.

De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Medellín, la iniciativa beneficiará a 80 empresas prestadoras de servicios turísticos presentes en todas las comunas y corregimientos, las cuales podrán acceder a acompañamiento especializado en áreas como digitalización, sostenibilidad, diseño de experiencias y modelo de negocios.

Los operadores ubicados en lugares con alta afluencia, como Plaza Botero, Parque Berrío y Parque Bolívar, serán consolidados como anfitriones estratégicos para la ciudad.

El subsecretario de Planificación, Control y Competitividad Turística, Pablo Vélez Rave, explicó a Semana que el objetivo es “posicionar a Medellín como un destino competitivo, hospitalario e innovador, y que el turismo sea una fuente sostenible de desarrollo económico y social”.

El funcionario invitó a los prestadores turísticos a postularse al programa, que aportará a la transformación de sus negocios mediante el uso de herramientas digitales y la articulación institucional.

Además, 90 establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH) recibirán asesoría a través del programa Plan Padrino, ejecutado por Cotelco Antioquia.

Este componente incluye capacitaciones prácticas para el personal de operación en áreas como recepción, habitaciones, mercadeo y ventas, así como formación presencial para administrativos en administración hotelera y estrategia comercial. Las formaciones se realizarán en varias zonas de la ciudad, incluyendo Centro, Laureles, Estadio, El Poblado y corregimientos.

Las empresas interesadas pueden postularse hasta el 22 de septiembre del año en curso, a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWWTd1as5Srmm0Uea3AC4ja8ykjZT38LX-eoR7Uv8sFN75fw/viewform.

Además, deberán contar con Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente o en trámite, RUT actualizado, documentos legales y portafolio de servicios, entre otros requisitos. La evaluación de cada postulante considerará criterios como trayectoria, sostenibilidad, inclusión social y uso de tecnologías digitales.

La convocatoria busca responder a nuevas tendencias del turismo y reforzar la competitividad de Medellín en el panorama nacional e internacional, apoyando a los actores del sector para ofrecer servicios modernos, seguros y de calidad.

Hay trabajo en Medellín: más de 30 empleos en la región; requieren estos perfiles

La compañía cárnica De la Granja Antioquia S.A.S abrió más de 30 vacantes laborales para diferentes áreas en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, ofreciendo contratos indefinidos y opciones de estabilidad y crecimiento para quienes buscan empleo formal.

Según la información ampliada por El Colombiano, la convocatoria incluye oportunidades para bodega, logística, transporte, producción, manufactura y servicio al cliente.

Los cargos disponibles incluyen fileteador de pechuga, operario de producción, electromecánico de planta, supervisor de logística y conductor de vehículos NPR y NKR. Entre los salarios ofertados se encuentran posiciones con ingresos desde $1.543.000 hasta $2.500.000 mensuales, dependiendo del perfil, las competencias técnicas y la responsabilidad del puesto.

Para el área de producción, la empresa requiere operarios y fileteadores con experiencia mínima de seis meses en la industria cárnica, carnet vigente de manipulación de alimentos y disposición para trabajar en ambientes fríos, como cavas y cuartos de refrigeración.

Los electromecánicos de planta deben ser técnicos o tecnólogos en áreas afines, tener al menos dos años de experiencia en mantenimiento de equipos industriales del sector alimentos y conocimientos en electricidad industrial, neumática e hidráulica.

El cargo de supervisor de logística requiere nivel tecnológico, un año mínimo de ejercicio en cargos similares y experiencia en sistemas de gestión de almacenes (WMS), además de liderazgo para coordinar turnos rotativos y cumplimiento de protocolos de seguridad e inocuidad. Para conductores, el requisito principal es poseer licencia C2, experiencia comprobada, buena conducta y certificación en manejo de alimentos.

Los interesados pueden consultar los detalles y aplicar a las vacantes a través de la plataforma Magneto, donde encontrarán instrucciones detalladas sobre los documentos y certificaciones requeridas, como el registro actualizado de hoja de vida, evidencias laborales, RUT, antecedentes y referencias.