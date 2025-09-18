Por menos de 20 millones, este carro usado está en todas las calles de Colombia

Fuente: Wikipedia

Aunque los carros eléctricos y nuevos llamen la atención en los titulares, la realidad es que el mercado de carros usados en Colombia sigue moviéndose con fuerza.

Según datos de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), entre enero y agosto de 2025 se realizaron 682.043 traspasos, un aumento del 17,3 % frente al mismo periodo del año pasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Solo en agosto se registraron 92.426 transacciones, con un crecimiento interanual de 13,1 %. Esto demuestra que, para muchos colombianos, un carro usado sigue siendo la opción más práctica y económica para moverse en ciudad y carretera.

Dentro de este mercado, hubo un carro que se destacó por encima de todos: el Chevrolet Spark.

Este compacto urbano se mantiene como el favorito de los colombianos gracias a su precio accesible, facilidad de manejo y bajo consumo de combustible.

En el mercado de usados, se puede conseguir entre 15 y 18 millones de pesos, dependiendo del año, kilometraje y estado general del vehículo.

Su tamaño compacto lo hace perfecto para transitar por calles estrechas, esquivar el tráfico bogotano o estacionar sin problemas en Medellín, Cali o Barranquilla.

El Spark cerró agosto con 4.166 traspasos, consolidándose como el carro usado más vendido del mes. Su liderazgo no es casualidad: combina economía, confiabilidad y facilidad de mantenimiento, tres factores que pesan mucho en la decisión de compra de los colombianos.

Consulta el historial de accidentes de un carro antes de comprarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, su reputación histórica y disponibilidad de repuestos lo convierten en una opción segura frente a modelos más nuevos o menos conocidos.

En segundo lugar quedó el Chevrolet Aveo, con 3.234 traspasos, seguido por el Renault Logan, con 2.632. Estos modelos también destacan por ser económicos y confiables, pero el Spark sigue liderando gracias a su popularidad y versatilidad urbana.

Otros modelos que completan el ranking incluyen el Kia Picanto, Toyota Yaris, Nissan March y Mazda 2, todos con buena aceptación entre quienes buscan carros prácticos y económicos.

En cuanto a marcas, Chevrolet domina con amplia diferencia, acumulando 168.665 traspasos en los primeros ocho meses del año, lo que refleja su fortaleza en el mercado de usados.

Le siguen Renault (107.446 traspasos), Mazda (58.919), Kia (47.760), Toyota (44.778), Nissan (40.187), Hyundai (32.739), Ford (30.258), Volkswagen (25.897) y Suzuki (19.246). Esta lista demuestra que los colombianos valoran la confiabilidad y disponibilidad de repuestos, factores clave a la hora de comprar un carro de segunda mano.

Si estás pensando en comprarte un usado, expertos recomiendan revisar con detalle el historial del vehículo, kilometraje y estado general.

También es importante comparar precios entre concesionarios y particulares, y asegurarse de que los documentos estén al día y sin multas pendientes. Este chequeo previo puede evitar sorpresas y garantizar que tu inversión sea segura.

El mercado de usados también tiene otra ventaja: permite acceder a un carro propio sin comprometer demasiado el presupuesto, lo que es crucial en ciudades grandes donde la movilidad propia ahorra tiempo y aporta comodidad frente al transporte público.

Por eso, mientras los eléctricos y nuevos crecen, carros como el Spark siguen siendo la opción más práctica y confiable.

En resumen, aunque las tendencias de movilidad están cambiando, con la llegada de eléctricos y modelos híbridos, los carros usados siguen siendo los protagonistas en Colombia.

Y si hablamos de liderazgo absoluto en agosto de 2025, el Chevrolet Spark se lleva la corona: un carro accesible, confiable, económico y perfecto para el día a día urbano. Por menos de 20 millones, sigue siendo la mejor opción para quienes quieren moverse sin complicaciones, con un vehículo probado y listo para las calles colombianas.

Mirando el ranking general de las marcas más vendedoras por tecnología eléctrica, BYD, Kia y Volvo se mantienen como los líderes indiscutibles, mientras que Chery y BMW completan el top cinco.

El octavo mes del año se consolidó como el segundo periodo histórico para las ventas de eléctricos, con 1.647 unidades entregadas en agosto, sumando un total acumulado de 10.508 vehículos eléctricos vendidos en lo que va del año. De ese total, 5.673 corresponden a BYD, lo que representa un 54 % del mercado y un crecimiento interanual de 357,5 %.

Los carros o coches eléctricos regeneran su energía al desacelerar y se complementa con un sistema de frenado.

Kia se ubicó en el segundo lugar con 923 unidades vendidas y una participación de 8,8 %, mientras que Volvo cerró el podio con 727 matrículas y un incremento del 28,7 %. BYD ha logrado este liderazgo gracias a un portafolio amplio y más de 30 modelos y versiones NEV, destacando que Colombia ofrece más opciones que varios países europeos.

Por su parte, Chery, con solo un año de operaciones desde su relanzamiento con el Grupo Vardí, se posicionó en cuarto lugar acumulado, logrando 307 vehículos vendidos y un récord en agosto con 107 unidades y 6,5 % de participación mensual, colocándose segunda en el segmento solo por detrás de BYD.

Los directivos coinciden en que la clave del éxito está en combinación de producto competitivo, infraestructura, atención al cliente y educación al usuario, factores que permitirán sostener el crecimiento en 2025 y proyectar un 2026 con aún más penetración de la movilidad eléctrica en Colombia.