Margarita Rosa de Francisco destacó la alocución de Petro sobre la descertificación de Colombia, pero aseguró que “se raja en feminismo”

La artista expresó su respaldo a la defensa de Colombia realizada por el presidente, subrayando la contundencia de los datos expuestos y la necesidad de que autoridades extranjeras consideren la propuesta

El mandatario Gustavo Petro, durante una alocución transmitida el 17 de septiembre, dirigió una advertencia al presidente estadounidense, Donald Trump, tras la descertificación de ese país a Colombia en la lucha contra las drogas. Sus palabras en dicha intervención generaron todo tipo de comentarios y reacciones.

La actriz vallecaucana Margarita Rosa de Francisco manifestó en su cuenta de X su respaldo a la alocución de Gustavo Petro sobre la descertificación de Colombia, pese a sus críticas al mandatario en temas de feminismo.

De Francisco, que en varias oportunidades ha destacado la gestión del presidente, subrayó que Petro fue el único mandatario que defendió a Colombia con datos.

La actriz Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a la intervención de Gustavo Petro, en la que el mandatario respondió a la descertificación de Colombia anunciada por Estados Unidos en la lucha contra las drogas.

Aunque reconoció diferencias con el presidente en temas de feminismo, valoró que la propuesta expuesta en la alocución, según ella, estuvo sustentada en información concreta y mostró determinación, y manifestó su deseo de que las autoridades de ese país presten atención al mensaje.

“Puede que el presidente @petrogustavo se raje en feminismo, pero en esta alocución hace una propuesta basada en datos duros, firme y contundente, que ojalá escuchen en el norte”, escribió en su cuenta de la red social X la actriz cercana al Gobierno de Gustavo Petro.

La publicación de Margarita Rosa de Francisco generó diversas reacciones en redes sociales. Entre las respuestas, se destacó la opinión del usuario @jaisonalfa, quien cuestionó la coherencia del Gobierno colombiano al rechazar la dependencia de Estados Unidos y, al mismo tiempo, reaccionar con molestia ante la descertificación.

El usuario comparó la actitud del presidente con la de una persona que afirma superar una situación, pero sigue aferrada a ella.

“Dicen que no quieren depender de EEUU ni recibir limosnas. Lo cual está Perfecto. Pero apenas decertifican a Colombia, Petro arma un berrinche monumental. Presume dignidad, pero está como Shakira tras Piqué cuando decía estar muy feliz, pero se la pasó meses componiéndole a él”, comentó el internauta.

En relación con los temas de feminismo, Margarita Rosa de Francisco aludió a una reciente controversia que involucra al presidente Gustavo Petro y la manera en que interactuó públicamente con una integrante de su equipo de gobierno, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

Sobre esta controversia la actriz comentó: “No me imaginaría a la futura presidenta @carolinacorcho diciendo coloquialmente en un acto oficial: “Me dicen que muchos de los vice ministros y ministros de mi gobierno son muy bellos y que son novios míos. A este lo perdimos porque ya se casó”, para luego estrecharlo en un abrazo familiar".

Y concluyó su mensaje diciendo: “Vigilemos y reconozcamos cuánto contenido patriarcal y misógino hay en gestos como ese. Necesitamos que el cambio cultural también se dé en ese sentido”.

En cuanto a la alocución de Gustavo Petro, en esta con respecto a la incautación de droga, el primer mandatario del país dijo: “Mire cuánto le incauté a los narcotraficantes en Colombia. Aquí tiene usted el cuadro. Ese cuadro muestra cómo en el año 2024 hemos logrado una incautación de 889 toneladas. Antes nunca se llegó a esa cifra: 746, 659, 428, 413, y era de menos de 200 con su amigo, el presidente que gobernó entre el 2002 y el 2014″.

Tras presentar los datos sobre la incautación de drogas, Gustavo Petro recalcó su liderazgo y la directriz impartida a las fuerzas públicas. El presidente afirmó que, bajo su mandato, ha superado ampliamente los resultados de gobiernos anteriores, asegurando: “Yo, cuatro veces más que su amigo (expresidente Álvaro) Uribe, señor Trump”.

Tras presentar los datos sobre la incautación de drogas, Gustavo Petro recalcó su liderazgo y la directriz impartida a las fuerzas públicas. El presidente afirmó que, bajo su mandato, ha superado ampliamente los resultados de gobiernos anteriores, asegurando: “Yo, cuatro veces más que su amigo (expresidente Álvaro) Uribe, señor Trump” - crédito Presidencia

Explicó que este logro se debe a la instrucción clara que dio a las instituciones de seguridad del país: “Di la orden tajante al Ejército, a la Policía, a la Fuerza Aérea y a la Naval colombiana de incautar todo lo que se atraviese, sin amenazar a ningún otro país del mundo, ni siquiera al suyo, no al Canadá, ningún país de América, ningún país del mundo”.

Finalmente, envió un mensaje directo señalando: “No amenace países, que se puede hacer con las propias fuerzas la incautación”