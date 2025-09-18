Colombia

La música de “El Mejor Equipo del Mundo” de Giovanni Parra fue nominada a los Latin Grammy en Mejor Álbum de Tango

El documental sobre la época dorada de Millonarios, basado en el libro de Mauricio Silva, sigue acumulando reconocimientos tras convertirse en éxito editorial y audiovisual en Colombia

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Documental que trata sobre las estrellas que hicieron de Millonarios el mejor equipo del planeta en la década de los 50 - crédito RTVC

La cultura colombiana celebra un nuevo reconocimiento internacional. La música del documental “El Mejor Equipo del Mundo”, compuesta por el bandoneonista Giovanni Parra e incluida en su álbum ‘Milonguín’, acaba de ser nominada a los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Tango.

Este logro no solo resalta la trayectoria de Parra y su quinteto, sino que también consolida el impacto de un proyecto que ha trascendido las fronteras de la literatura, el cine y ahora, de la música.

Un proyecto que conquistó a Colombia

El documental “El Mejor Equipo del Mundo” está inspirado en el libro homónimo de Mauricio Silva, que en 2023 se convirtió en el libro de no ficción más vendido en la Feria del Libro de Bogotá y en el texto deportivo más exitoso en la historia editorial de Colombia.

La producción audiovisual, realizada por Señal Memoria y RTVC, se estrenó el 7 de abril de 2024 y se posicionó en su momento como el documental más visto en RTVC Play, narrando la época dorada de Millonarios entre 1949 y 1953. En esa etapa, el equipo embajador fue conocido como el “Ballet Azul” y reunió a figuras legendarias como Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Julio Cozzi y Néstor Raúl Rossi.

El documental, con testimonios de referentes del periodismo deportivo como Enrique Macaya Márquez, Hernán Peláez y Jorge Barraza, además de valioso material de archivo, ofrece una mirada profunda al impacto deportivo y social que tuvo Millonarios en el contexto de la violencia política en Colombia tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

‘El Mejor Equipo del Mundo’: el documental inspirado en la época más gloriosa de Millonarios. - crédito @msilvaazul/X

La nominación de Giovanni Parra y su quinteto

El reconocimiento de los Latin Grammy llega gracias a la sensibilidad musical de Giovanni Parra, uno de los bandoneonistas más destacados de Colombia, quien junto a su quinteto dio vida al álbum ‘Milonguín’. Este trabajo recoge la esencia del tango y la milonga, géneros que enmarcan perfectamente la nostalgia y el dramatismo de la historia que retrata el documental.

La nominación en la categoría Mejor Álbum de Tango incluye a los siguientes artistas:

  • Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
  • Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
  • José Colángelo - Colángelo... Tango
  • Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
  • Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
  • Tanghetto - En Vivo 20 Años

Con esta inclusión, Parra se convierte en uno de los pocos músicos colombianos en competir en una categoría históricamente dominada por argentinos y uruguayos, países cuna del tango.

Una gala que promete emociones

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se celebrará el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. El evento será transmitido por Televisa Univision en sus plataformas para Estados Unidos y contará con la presencia de los artistas más influyentes de la industria latina.

Para la escena cultural colombiana, esta nominación representa un hito, ya que vincula directamente al tango con la memoria del fútbol y con una de las etapas más recordadas de la historia deportiva nacional.

Latin Grammy - crédito AP Photo/Julio Cortez

Más allá del fútbol, un legado cultural

“El Mejor Equipo del Mundo” no solo se limita a revivir la gloria de Millonarios. El documental también muestra cómo el deporte estuvo ligado a los cambios políticos y sociales de mediados del siglo XX en Colombia, enmarcados por el gobierno de Laureano Gómez, la violencia bipartidista y la llegada al poder del general Rojas Pinilla.

Yesid Ricardo Vásquez, coproductor del documental, explicó en entrevista con Infobae que uno de los mayores retos fue orquestar múltiples fuentes de material, desde entrevistas y animaciones hasta archivos de prensa, para contar una historia coherente y atrapante.

“Lo más complicado de un documental de este estilo cómo con tantas fuentes de material, tantas técnicas animaciones, entrevistas, archivos, fotografías, titulares de prensa etc., cómo orquestar eso para contar una historia que tenga una ilación, más allá de lo cronológico y que mantenga al espectador atento”, aseguró.

Yesid Ricardo Vásquez, guionista del documental "El Mejor Equipo del Mundo", dejó sus impresiones acerca de la producción - crédito Javier García/Infobae

Por su parte, el periodista deportivo Alejandro Pino Calad resaltó que la producción cumplió el objetivo y “removimos un poco esa nostalgia de un gran equipo. Creo que está contada una historia, además de románica muy loca, muy traída de los cabellos, pues algo muy increíble que vuelva a suceder en Colombia”.

Giovanni Parra y el tango colombiano en el mundo

Con la nominación de ‘Milonguín’, Giovanni Parra y su quinteto demuestran que el tango, aunque nacido en el Río de la Plata, tiene también un espacio fértil en Colombia, país donde este género ha encontrado eco gracias a músicos que lo interpretan con identidad propia.

El reconocimiento de los Latin Grammy no solo enaltece el trabajo de Parra, sino que también coloca a Colombia en el mapa de una categoría que pocas veces ha mirado hacia este país.

En noviembre, los ojos estarán puestos en Las Vegas para saber si el quinteto de Giovanni Parra logra llevarse a casa el gramófono dorado, en una noche que promete ser histórica para la música y para la memoria del fútbol colombiano.

