El Gobierno anunció las primeras medidas contra la violencia en el fútbol colombiano tras incidentes en Bogotá y Cali

El Ministerio del Deporte lideró la reunión con las comisiones nacionales para afrontar la violencia en el fútbol colombiano - crédito Ministerio del Deporte

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La violencia en el fútbol colombiano se volvió un problema de orden público en el país por los hechos que se presentaron en Bogotá y Cali, donde un grupo de aficionados invadió la cancha, se enfrentó con la Policía y dejó personas heridas, además de que se incautaron armas blancas.

El Ministerio del Deporte y el Ministerio del Interior anunciaron las primeras medidas contra los desmanes en los estadios, en articulación con las autoridades y las alcaldías locales para evitar nuevos hechos en el segundo semestre de 2026, además de acabar con el problema de las armas entre los aficionados.

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Cabe recordar que la Acolfutpro le exigió al Gobierno nacional cumplir con la normativa vigente para acabar con la violencia en el fútbol, además de que Santa Fe y América ya fueron sancionados en Bogotá por la batalla campal de sus simpatizantes en la noche del 22 de agosto, cuando dejó 17 heridos.

Las medidas contra la violencia en el fútbol colombiano

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Deporte informó que la jefe de la cartera, Juliana Gutiérrez, “quien oficia como secretaria técnica de la Comisión Nacional de Fútbol, lideró junto al Ministerio del Interior, la reunión que se llevó a cabo para articular el trabajo con las comisiones locales”.

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“A la cita de la Comisión Nacional asistieron los representantes de las entidades que la conforman, entre las que también están la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol, los ministerios de Educación y Cultura, la Policía Nacional y la UNGRD”, mencionó la cartera.

El Ministerio del Deporte se reunió con el Ministerio del Interior, la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y Gestión del Riesgo, entre otras entidades - crédito Ministerio del Deporte

Una de las medidas tiene que ver con los elementos que las barras bravas ingresan a los estadios, que fue una de las causas de la pelea entre hinchas de Santa Fe y América: “Entre los compromisos generados tras la reunión, la comisión técnica definirá los procedimientos para el ingreso de trapos, así como los protocolos del registro de los aficionados a los estadios”.

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“El Ministerio del Interior, que preside la Comisión Nacional, en coordinación con las comisiones locales, hará gestión para que la Policía de los municipios haga el registro de los estadios antes de los partidos de fútbol y no solo en el ingreso de los hinchas”, añadió.

Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte, espera que las nuevas medidas de seguridad funcionen para acabar la violencia en los estadios - crédito Ministerio del Deporte

El Ministerio del Deporte informó que “próximamente se llevarán a cabo otras reuniones interinstitucionales de trabajo para tomar acciones concretas con el fin de trabajar armónicamente en un ambiente propositivo y sacar adelante la seguridad en los estadios”.

La exigencia de la Acolfutpro

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, exigió al Gobierno de Colombia que aplique de inmediato las normas vigentes para proteger la seguridad en los estadios y advirtió que, si no hay respuesta de los ministerios competentes, acudirá a la justicia para forzar su cumplimiento tras los recientes episodios de violencia en la Liga BetPlay.

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Según el comunicado difundido por Acolfutpro, la organización ya había denunciado en varias oportunidades el incumplimiento de obligaciones legales relacionadas con la implementación de sistemas de validación de identidad y con otras disposiciones destinadas a garantizar la seguridad de los jugadores, los asistentes y el desarrollo del espectáculo deportivo bajo la Ley 1445.

La Acolfutpro exigió al Gobierno nacional cumplir con las normas para evitar la violencia en el fútbol colombiano - crédito Acolfutpro

La advertencia quedó dirigida al Ministerio del Interior y al Ministerio del Deporte. El gremio sostuvo que, si esas carteras no responden o continúan sin aplicar las medidas exigidas por la normativa, presentará una acción de cumplimiento ante jueces colombianos.

“Denunciamos la omisión de los encargados de estas carteras en la implementación de los sistemas de validación de identidad, así como su falta de acción frente a otras normas que velan por la seguridad, la comodidad y la convivencia en los estadios del país”, señaló.

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En ese documento, el gremio pidió el cumplimiento de los mandatos establecidos en el Decreto 1622 de 2022, el Decreto 1085 de 2015, la Ley 1967 de 2019, el Decreto-Ley 1228 de 1995, la Ley 1270 de 2009, el Decreto 1066 de 2015 y el Decreto 1152 de 2022.