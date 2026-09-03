Icetex abrió cuatro becas completas para estudiar inteligencia artificial y ciencia de datos en India: requisitos para postularse

El Icetex y el Gobierno de India abrieron cuatro convocatorias con becas del 100% para que profesionales colombianos cursen programas presenciales de inteligencia artificial, analítica de datos y liderazgo entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Las ayudas cubren matrícula, tiquetes aéreos, alojamiento, visa, estipendio diario y materiales académicos.
Las oportunidades hacen parte del Programa de Cooperación Técnica y Económica (Itec), mediante el cual el Icetex y el Gobierno de India ofrecen formación en instituciones ubicadas en Calcuta, Noida, Mohali y Nueva Delhi. Los cursos tendrán duraciones de 14 y 21 días.
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Las convocatorias están dirigidas a profesionales colombianos residentes en el país, con formación universitaria, promedio mínimo de 3,8 sobre 5,0, experiencia relacionada y dominio de inglés en nivel B2 o superior. Cada programa cuenta con fechas de cierre distintas y condiciones particulares de postulación.
Las becas del Icetex y el Gobierno de India financian completamente cursos cortos presenciales para profesionales colombianos en inteligencia artificial, datos y liderazgo. Los beneficiarios recibirán cobertura de matrícula, vuelos en clase económica, alojamiento, visa, materiales y un estipendio diario, siempre que cumplan los requisitos académicos, laborales y de idioma establecidos para cada convocatoria.
El presidente del Icetex, Richard Caicedo, afirmó que estas oportunidades permiten que más profesionales accedan a conocimientos y experiencias en áreas vinculadas con el desarrollo del país. Según Caicedo, la entidad busca ampliar las posibilidades de formación del talento colombiano frente a una economía basada en datos y tecnología.
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Curso de inteligencia artificial en Noida
La primera convocatoria corresponde al Specialised Programme on Artificial Intelligence, que se realizará entre el 4 y el 17 de noviembre de 2026 en Noida, India. La sede será el Centre for Development of Advanced Computing Noida.
El programa tendrá una duración de 14 días y está orientado al fortalecimiento de conocimientos sobre inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje profundo. La formación combina fundamentos teóricos y ejercicios prácticos para diseñar, desarrollar e implementar soluciones basadas en estas tecnologías.
El contenido incluye el uso de herramientas como Python, Keras, TensorFlow, GitHub y Docker. La convocatoria estará disponible hasta las 5:00 p. m. del 17 de septiembre de 2026.
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La segunda oferta de formación en tecnología se denomina AI in the Workplace (Women) y está dirigida a mujeres profesionales universitarias colombianas. El curso se dictará en el Centre for Development of Advanced Computing Mohali, en India, entre el 3 y el 16 de diciembre de 2026.
Esta formación presencial tendrá una duración de 14 días y busca desarrollar capacidades para integrar la inteligencia artificial a actividades de comunicación, documentación, investigación, productividad, creación de contenidos, gestión de información y apoyo básico a la toma de decisiones.
Las aspirantes a este programa deben tener entre 25 y 45 años al cierre de la convocatoria. Además del título de pregrado, el promedio mínimo y el inglés B2, deben ser funcionarias públicas, profesionales o docentes vinculadas a entidades gubernamentales, instituciones educativas u organizaciones donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos.
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Analítica de datos para la toma de decisiones
El curso Data Analytics for Decision Making se desarrollará entre el 5 y el 25 de enero de 2027 en el International Statistical Education Centre (Isec), ubicado en Calcuta. El programa tendrá una duración de 21 días.
La formación está dirigida a profesionales que busquen fortalecer sus capacidades en analítica de datos aplicada a procesos de decisión. El temario incorpora introducción al lenguaje R, modelos de regresión, clasificación, redes neuronales, analítica predictiva y series de tiempo.
También contempla reducción de dimensionalidad y métodos de decisión multicriterio. La fecha límite para postularse a esta convocatoria será el 12 de noviembre de 2026 a la 1:00 p. m.
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El tercer programa se denomina Leadership for the 21st Century Women Professionals y se realizará en el Indian Institute of Public Administration, en Nueva Delhi. La formación está prevista entre el 10 y el 23 de noviembre de 2026.
El curso está destinado a mujeres profesionales y abordará liderazgo, gestión estratégica, innovación, trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional y toma de decisiones. La convocatoria busca que las participantes apliquen herramientas de gestión en organizaciones, políticas y programas basados en información.
La postulación para el curso de liderazgo femenino estará abierta hasta el 25 de septiembre de 2026 a la 1:00 p. m. Las cuatro convocatorias se desarrollarán en modalidad presencial en India.
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Requisitos y proceso de postulación
Los interesados deben consultar los detalles y realizar la inscripción en el portal oficial del Icetex, ademas deben:
- Contar con un correo electrónico personal y un número de celular propio.
- Mantener activos el correo y el celular durante el proceso de selección y después de la publicación de resultados.
- Tener título profesional de pregrado expedido por una institución de educación superior reconocida, o un título de educación superior obtenido en el exterior.
- Presentar certificados académicos firmados por la institución educativa.
- Acreditar un promedio acumulado mínimo de 3,8 sobre 5,0.
- Demostrar dominio de inglés mediante un certificado o examen internacional vigente y reconocido, equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
- Entregar toda la documentación requerida antes del cierre de la convocatoria. Quienes no lo hagan serán descartados.
La entidad informó que los documentos pueden cargarse, sustituirse o eliminarse mientras la convocatoria permanezca abierta. Una vez finalice el registro y se envíe la solicitud, no se admitirán correcciones, adiciones ni subsanaciones de los archivos o datos registrados.
La presentación de documentación falsa, alterada o incompleta será causal de descarte inmediato. Las personas seleccionadas deberán presentar un Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, expedido por una entidad de salud autorizada y vigente al momento de remitir los documentos originales a la Embajada de India.
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Finalmente, los trámites ante el Icetex son directos, gratuitos y no requieren intermediarios. La entidad indicó que los casos relacionados con tramitadores pueden reportarse al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.
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