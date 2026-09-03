Colombia

Icetex abrió cuatro becas completas para estudiar inteligencia artificial y ciencia de datos en India: requisitos para postularse

Las convocatorias del programa Itec permitirán a profesionales colombianos formarse en inteligencia artificial, analítica y liderazgo en sedes de Noida, Mohali, Calcuta y Nueva Delhi, con apoyos que cubren gastos clave

Una mujer sonriente sostiene un documento impreso de beca junto a las banderas de Colombia e India, el Taj Mahal y un elefante.
El Icetex y el Gobierno de India abrieron cuatro convocatorias con becas del 100% para profesionales colombianos en inteligencia artificial, analítica de datos y liderazgo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Icetex y el Gobierno de India abrieron cuatro convocatorias con becas del 100% para que profesionales colombianos cursen programas presenciales de inteligencia artificial, analítica de datos y liderazgo entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Las ayudas cubren matrícula, tiquetes aéreos, alojamiento, visa, estipendio diario y materiales académicos.

Las oportunidades hacen parte del Programa de Cooperación Técnica y Económica (Itec), mediante el cual el Icetex y el Gobierno de India ofrecen formación en instituciones ubicadas en Calcuta, Noida, Mohali y Nueva Delhi. Los cursos tendrán duraciones de 14 y 21 días.

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Las convocatorias están dirigidas a profesionales colombianos residentes en el país, con formación universitaria, promedio mínimo de 3,8 sobre 5,0, experiencia relacionada y dominio de inglés en nivel B2 o superior. Cada programa cuenta con fechas de cierre distintas y condiciones particulares de postulación.

Las becas del Icetex y el Gobierno de India financian completamente cursos cortos presenciales para profesionales colombianos en inteligencia artificial, datos y liderazgo. Los beneficiarios recibirán cobertura de matrícula, vuelos en clase económica, alojamiento, visa, materiales y un estipendio diario, siempre que cumplan los requisitos académicos, laborales y de idioma establecidos para cada convocatoria.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Las becas del ICETEX cubren matrícula, tiquetes aéreos, alojamiento, visa, materiales académicos y estipendio diario para cursos presenciales en India entre 2026 y 2027 - crédito Icetex

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, afirmó que estas oportunidades permiten que más profesionales accedan a conocimientos y experiencias en áreas vinculadas con el desarrollo del país. Según Caicedo, la entidad busca ampliar las posibilidades de formación del talento colombiano frente a una economía basada en datos y tecnología.

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Curso de inteligencia artificial en Noida

La primera convocatoria corresponde al Specialised Programme on Artificial Intelligence, que se realizará entre el 4 y el 17 de noviembre de 2026 en Noida, India. La sede será el Centre for Development of Advanced Computing Noida.

El programa tendrá una duración de 14 días y está orientado al fortalecimiento de conocimientos sobre inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje profundo. La formación combina fundamentos teóricos y ejercicios prácticos para diseñar, desarrollar e implementar soluciones basadas en estas tecnologías.

El contenido incluye el uso de herramientas como Python, Keras, TensorFlow, GitHub y Docker. La convocatoria estará disponible hasta las 5:00 p. m. del 17 de septiembre de 2026.

La segunda oferta de formación en tecnología se denomina AI in the Workplace (Women) y está dirigida a mujeres profesionales universitarias colombianas. El curso se dictará en el Centre for Development of Advanced Computing Mohali, en India, entre el 3 y el 16 de diciembre de 2026.

El Gobierno de la India dispuso de varios cursos en áreas del conocimiento, para funcionarios públicos. Foto vía: icetex.gov.co
El programa ITEC ofrecerá formación en Calcuta, Noida, Mohali y Nueva Delhi con cursos presenciales de 14 y 21 días para profesionales colombianos - crédito Icetex

Esta formación presencial tendrá una duración de 14 días y busca desarrollar capacidades para integrar la inteligencia artificial a actividades de comunicación, documentación, investigación, productividad, creación de contenidos, gestión de información y apoyo básico a la toma de decisiones.

Las aspirantes a este programa deben tener entre 25 y 45 años al cierre de la convocatoria. Además del título de pregrado, el promedio mínimo y el inglés B2, deben ser funcionarias públicas, profesionales o docentes vinculadas a entidades gubernamentales, instituciones educativas u organizaciones donde puedan aplicar los conocimientos adquiridos.

Analítica de datos para la toma de decisiones

El curso Data Analytics for Decision Making se desarrollará entre el 5 y el 25 de enero de 2027 en el International Statistical Education Centre (Isec), ubicado en Calcuta. El programa tendrá una duración de 21 días.

La formación está dirigida a profesionales que busquen fortalecer sus capacidades en analítica de datos aplicada a procesos de decisión. El temario incorpora introducción al lenguaje R, modelos de regresión, clasificación, redes neuronales, analítica predictiva y series de tiempo.

También contempla reducción de dimensionalidad y métodos de decisión multicriterio. La fecha límite para postularse a esta convocatoria será el 12 de noviembre de 2026 a la 1:00 p. m.

El ICETEX presentó los cuatro cursos que podrán acceder servidores públicos del país, gracias a una alianza con la embajada de Singapur. icetex.gov.co
El Icetex exige título profesional, promedio mínimo de 3,8, inglés B2, documentos completos y certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los seleccionados - crédito Icetex

El tercer programa se denomina Leadership for the 21st Century Women Professionals y se realizará en el Indian Institute of Public Administration, en Nueva Delhi. La formación está prevista entre el 10 y el 23 de noviembre de 2026.

El curso está destinado a mujeres profesionales y abordará liderazgo, gestión estratégica, innovación, trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional y toma de decisiones. La convocatoria busca que las participantes apliquen herramientas de gestión en organizaciones, políticas y programas basados en información.

La postulación para el curso de liderazgo femenino estará abierta hasta el 25 de septiembre de 2026 a la 1:00 p. m. Las cuatro convocatorias se desarrollarán en modalidad presencial en India.

Requisitos y proceso de postulación

Los interesados deben consultar los detalles y realizar la inscripción en el portal oficial del Icetex, ademas deben:

  • Contar con un correo electrónico personal y un número de celular propio.
  • Mantener activos el correo y el celular durante el proceso de selección y después de la publicación de resultados.
  • Tener título profesional de pregrado expedido por una institución de educación superior reconocida, o un título de educación superior obtenido en el exterior.
  • Presentar certificados académicos firmados por la institución educativa.
  • Acreditar un promedio acumulado mínimo de 3,8 sobre 5,0.
  • Demostrar dominio de inglés mediante un certificado o examen internacional vigente y reconocido, equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
  • Entregar toda la documentación requerida antes del cierre de la convocatoria. Quienes no lo hagan serán descartados.
Hasta el 18 de octubre de 2022 se encuentra abierta la convocatoria para cursar una maestría en Colombia o el extranjero para el fortalecimiento de estos sectores. Foto vía icetex.gov.co
Cuatro programas presenciales cubrirán vuelos, alojamiento, visa, manutención y materiales para profesionales colombianos que busquen formación corta en tecnología y gestión entre 2026 y 2027 - crédito Icetex

La entidad informó que los documentos pueden cargarse, sustituirse o eliminarse mientras la convocatoria permanezca abierta. Una vez finalice el registro y se envíe la solicitud, no se admitirán correcciones, adiciones ni subsanaciones de los archivos o datos registrados.

La presentación de documentación falsa, alterada o incompleta será causal de descarte inmediato. Las personas seleccionadas deberán presentar un Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, expedido por una entidad de salud autorizada y vigente al momento de remitir los documentos originales a la Embajada de India.

Finalmente, los trámites ante el Icetex son directos, gratuitos y no requieren intermediarios. La entidad indicó que los casos relacionados con tramitadores pueden reportarse al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

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