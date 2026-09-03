Riña familiar en Sincelejo terminó con un muerto, un capturado, y una mujer herida tras ataque con arma blanca

Carlos Néstor Vergara Buelvas murió en Sincelejo tras recibir una herida en el abdomen durante una disputa familiar en el barrio El Prado - crédito Colprensa

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Una disputa dentro de una vivienda del barrio El Prado, en Sincelejo, departamento de Sucre, terminó con la muerte de Carlos Néstor Vergara Buelvas, que recibió una herida en el abdomen y falleció horas después en una clínica de la ciudad. La Policía capturó en flagrancia a su cuñado, Jota Buelvas Carrascal, señalado como presunto responsable de la agresión.

La confrontación ocurrió en una vivienda situada en la calle 11 del barrio El Prado. De acuerdo con la información preliminar ofrecida por las autoridades, el episodio se produjo en medio de una discusión familiar que escaló hasta los golpes y el uso de un arma cortopunzante.

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Vergara Buelvas fue auxiliado tras resultar lesionado y trasladado a la Clínica Santa María. Ingresó al centro asistencial cerca de las 7:00 a. m., pero murió más tarde por la gravedad de la herida abdominal.

La Policía capturó en flagrancia a Jota Buelvas Carrascal, cuñado de la víctima y presunto responsable de la agresión con arma cortopunzante - crédito Policía Nacional

La investigación busca establecer la secuencia exacta de los hechos, la participación de cada una de las personas involucradas y las circunstancias en las que se utilizó el arma blanca.

Detalles de los hechos

Según el reporte entregado por la Policía Nacional, una patrulla de vigilancia acudió al lugar después de recibir una alerta de la comunidad sobre una riña al interior de un inmueble del sector.

Al llegar, los uniformados encontraron a Vergara Buelvas con una lesión en la región abdominal. La patrulla lo trasladó de inmediato a un centro médico de la capital sucreña. Los médicos de la Clínica Santa María intentaron estabilizar al hombre, pero las lesiones eran de tal magnitud que murió horas después de su ingreso. La muerte de Carlos Néstor Vergara Buelvas convirtió una disputa familiar en un caso de homicidio bajo investigación judicial.

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La riña ocurrió en una vivienda de la calle 11 del barrio El Prado, en Sincelejo, y escaló de una discusión a un enfrentamiento físico - crédito Colprensa

El hecho también generó tensión en las inmediaciones del centro asistencial, donde llegaron allegados y otras personas relacionadas con el caso mientras el paciente permanecía bajo atención médica.

El cuñado de la víctima fue capturado en flagrancia

En el lugar de la riña, las autoridades capturaron a Jota Buelvas Carrascal, de 39 años, que sería cuñado de la víctima. El hombre quedó a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

La Policía señaló que el detenido sería el presunto responsable de las heridas que sufrió Vergara Buelvas. No obstante, la definición de su situación jurídica dependerá de las decisiones que adopte la Fiscalía General de la Nación y de los elementos que sean incorporados al proceso.

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Las primeras versiones apuntan a que entre ambos hombres se produjo una discusión que derivó en un enfrentamiento físico. En ese contexto, Buelvas Carrascal habría intervenido luego de que su hermana, compañera sentimental de la víctima, presuntamente fuera agredida. Esa hipótesis todavía forma parte de las indagaciones.

La mujer también fue remitida a un centro médico

La Policía Nacional acudió al inmueble tras una alerta de la comunidad sobre una riña y encontró a la víctima lesionada en la región abdominal - crédito Facebook

La mujer que se encontraba en la vivienda también presentó lesiones durante el episodio y tuvo que recibir atención médica. Su estado de salud y el alcance de las heridas no fueron detallados en la información conocida hasta el momento.

La posible agresión contra ella aparece como uno de los elementos centrales para reconstruir el origen de la disputa. De acuerdo con los datos iniciales, sus familiares habrían intervenido en medio del altercado, aunque todavía no se ha determinado de manera oficial si participaron más personas.

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La condición de cuñados entre la víctima y el capturado también será revisada dentro del expediente, al igual que los antecedentes de la relación entre Vergara Buelvas, su pareja y el entorno familiar de la mujer.

El caso quedó en manos de los investigadores judiciales, que adelantan entrevistas y labores técnicas para establecer qué ocurrió durante las horas previas a la agresión. La recolección de evidencia en la vivienda será determinante para conocer el recorrido de la riña y la procedencia del arma cortopunzante.