Un escolta murió y dos personas resultaron heridas en balacera contra excandidato en el norte de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla acordonó la vivienda del barrio Ciudad Jardín donde ocurrió el intercambio de disparos - crédito Policía Metropolitana Barranquilla

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Un escolta murió y dos personas resultaron heridas durante una balacera registrada en una vivienda del barrio Ciudad Jardín, en el norte de Barranquilla, donde sicarios habrían intentado atacar al excandidato al Concejo José Tapia Escorcia, según información preliminar conocida por las autoridades.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 2 de septiembre de 2026. De acuerdo con el reporte inicial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, un hombre armado ingresó al inmueble con la aparente intención de atentar contra una persona que se encontraba allí.

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La presencia de personal de seguridad derivó en un intercambio de disparos dentro de la vivienda. Uno de los escoltas murió en el lugar, mientras que dos personas sufrieron heridas.

Este fue el escenario del sicariato en el barrio Ciudad Jardín de Barranquilla - crédito captura de pantalla Impacto News/Facebook

Entre los lesionados está uno de los presuntos responsables del ataque, quien fue trasladado a un centro asistencial y permanece bajo custodia policial. Las autoridades lo consideran capturado.

La Policía incautó dos armas y desplegó un grupo de inteligencia

El comandante de distrito de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Jorge Rozo, indicó que las unidades aseguraron la escena poco después de la balacera.

“Ante los hechos ocurridos en el barrio Ciudad Jardín, donde una persona pierde la vida y dos resultan lesionadas, el rápido accionar de la Policía Nacional permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes”, afirmó el oficial.

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Rozo precisó que el detenido recibió atención médica bajo vigilancia policial. También señaló que los investigadores incautaron dos armas de fuego, que serán sometidas a análisis balístico para establecer su posible relación con otros hechos violentos.

Estos fueron momentos posteriores al intercambio de disparos en la vivienda - crédito Impacto News/Facebook

Las identidades de las personas heridas y del escolta fallecido no habían sido confirmadas oficialmente. El capturado será trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía cuando reciba el alta médica.

Investigan si el ataque está relacionado con disputas por tierras

Una de las hipótesis que analizan los investigadores relaciona el atentado con disputas entre estructuras delincuenciales por la invasión y el control ilegal de tierras en el departamento del Atlántico.

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Fuentes policiales consultadas por El Tiempo señalaron que esa línea permanece en verificación. También se informó que los investigadores evalúan una eventual relación con la confrontación entre las bandas Los Costeños y La Nueva Generación por predios invadidos.

El fallecido fue llevado a las instalaciones de Medicina Legal, en la capital del Atlántico - crédito Impacto News/Facebook

En los últimos años, municipios como Soledad, Malambo y Puerto Colombia han sido escenario de investigaciones por ocupaciones ilegales de terrenos, comercialización irregular de lotes y conflictos sobre la propiedad de predios públicos y privados.

Golpe al Ejército Gaitanista en Barranquilla

El miércoles 2 de septiembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que capturó a seis presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) durante ocho allanamientos efectuados en Barranquilla y Malambo. Según la institución, el operativo permitió esclarecer tres homicidios y una tentativa de homicidio ocurridos entre 2025 y 2026.

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Entre los detenidos están “Boxeador”, señalado como cabecilla urbano de la subestructura Carlos Daniel Fulaye Vargas en Barranquilla; alias Gacha, presunto segundo cabecilla de zona en Galapa, y alias Saravia y “El Zurdo”, a quienes las autoridades vinculan con actividades de sicariato.

La Policía capturó a seis presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia durante allanamientos en Barranquilla y Malambo - crédito Policía Barranquilla

La Policía indicó que cinco capturas se realizaron por orden judicial y una en flagrancia. Durante los procedimientos, los uniformados incautaron un arma de fuego y cuatro teléfonos celulares.

De acuerdo con la investigación, los detenidos estarían relacionados con homicidios selectivos, extorsiones y distribución de estupefacientes en Barranquilla, Galapa y Malambo. Las autoridades investigan una presunta disputa con el grupo delincuencial Los Costeños por el control territorial y las rentas ilegales.

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Los seis capturados registran, en conjunto, 46 anotaciones judiciales por distintos delitos, según el reporte oficial. El comandante encargado de la Policía Metropolitana, coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, afirmó que continuarán las acciones de inteligencia e investigación contra las estructuras criminales que operan en el área metropolitana.