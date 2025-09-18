Colombia

Feminista le explicó la diferencia a Petro entre machista y misógino luego de su comentario a la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos

El análisis de un medio especializado revela cómo las actitudes oficiales refuerzan jerarquías y dificultan el avance hacia la equidad

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El presidente negó actuar con
El presidente negó actuar con desprecio hacia las mujeres y afirmó que sus palabras hacia Gloria Miranda fueron sacadas de contexto por sectores que buscan debilitar su imagen - crédito Ovidio González/Presidencia

Las repercusiones del comentario que el presidente Gustavo Petro le hizo a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, siguen generando reacciones.

El presidente aprovechó un acto en Cauca para referirse sobre el papel de Miranda como mujer y su reciente matrimonio, pero sus expresiones cobraron fuerza por la viralización del episodio en redes sociales y las reacciones sobre el trato del mandatario a las mujeres de su Gobierno.

Críticas desde diversos sectores lo señalaron de actitudes machistas e, incluso, de misoginia, cuestionando la relevancia que el presidente dio a la apariencia física de la funcionaria.

Lo anterior, provocó una respuesta crítica por parte de Revista Volcanias, que publicó un análisis en el que examina el impacto de estos comentarios en el debate público sobre género.

El medio feminista sostiene que las actitudes y frases expresadas por el mandatario en espacios oficiales refuerzan estereotipos y jerarquías de género, y muestran una falta de comprensión sobre la diferencia entre machismo y misoginia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su análisis, el medio señala que el presidente confundió el significado de misoginia al afirmar que “abrazar no te hace misógino” y que “no le tiene asco a la mujer, sino lo contrario”.

El medio aclara que la misoginia no se limita a un sentimiento de repulsión, sino que constituye una reacción social que castiga a las mujeres que desafían las normas patriarcales.

Según la publicación, el machismo y la misoginia suelen estar relacionados, pero no son equivalentes: el machismo se manifiesta como una estructura cultural, social y política que perpetúa la subordinación de las mujeres, mientras que la misoginia actúa como un mecanismo disciplinario que sanciona a quienes se apartan del rol asignado por el patriarcado.

Diferencia entre machista y misógino, explicación de feminista a Gustavo Petro - crédito Revista Volcánicas/Instagram

Revista Volcanias ejemplifica estas diferencias a través de conductas y comentarios que, aunque puedan parecer triviales, resultan problemáticos en el contexto del poder.

El medio critica que el presidente haya invadido el espacio personal de una subalterna, realizado observaciones sobre su estado civil y su físico, y sugerido que “la perdimos por estar casada”.

Para la publicación, este tipo de actitudes no solo constituyen una falta de respeto, sino que reducen a las mujeres a objetos de deseo, reforzando la idea de que su valor depende de su relación con los hombres.

La pregunta sobre si el mandatario presentaría a figuras masculinas como Gustavo Bolívar de la misma manera pone en evidencia el doble estándar de género.

El presidente señaló la belleza de directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos y con sus palabras y gesto provocó criticas en su contra - crédito @infopresidencia/X

En el desarrollo conceptual, en la explicación se tomó como ejemplo a la filósofa Kate Maine, quien define la misoginia como “la policía del patriarcado”. Esta cita, recogida por el medio, ilustra cómo la misoginia opera como un sistema de control social que vigila y castiga a las mujeres que desafían las expectativas tradicionales.

La publicación enfatiza que tanto el machismo como la misoginia requieren la creencia de que las mujeres existen en función del deseo heterosexual masculino, y que esta visión se aprende desde la infancia y se normaliza en la sociedad.

El análisis del medio también cuestiona la falta de educación y autocrítica del presidente en materia de género. Sostienen que, a pesar de tener acceso a asesoría y recursos, el mandatario opta por no informarse, lo que consideran una muestra de arrogancia y machismo. La publicación subraya que el respeto hacia las mujeres no se demuestra a través de la atracción física, sino mediante un trato igualitario y digno, y destaca que el presidente nunca justificaría su respeto hacia un colega masculino, como Hollman Morris, en términos de admiración por su belleza.

El mandatario pidió no convertir en escándalo, lo que consideró un gesto de afecto hacia una colaboradora destacada del Gobierno - crédito @infopresidencia/X

Autonomía sexual y valor femenino

El texto también dedica espacio a la autonomía sexual y corporal de las mujeres, criticando la relación que el presidente establece entre el conocimiento del clítoris y el valor femenino. Revista Volcanias sostiene que la libertad de las mujeres, así como la de hombres trans y personas no binarias con clítoris, implica la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y mente. El medio cuestiona la pertinencia de que el mandatario aborde temas de sexualidad femenina en espacios oficiales, especialmente cuando lo hace desde la ignorancia o con comentarios que refuerzan la idea de que el valor de una mujer depende de su sexualidad.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasMachismoMisoginiaPresidente de ColombiaRevista VolcaniasIgualdad de géneroEstereotipos de géneroGustavo Petro

Más Noticias

Ratifican condena a hombre que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez desde España: “Dejarle la cabeza llena de metralla”

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la pena de 6 años y 4 meses de prisión contra Andrey José Piñarete Galindo por enviar amenazas a través de Instagram al alcalde de Medellín

Ratifican condena a hombre que

Habitante de calle que fue roseada con gasolina y prendida en fuego, falleció en Medellín

Tras permanecer por casi nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos, se confirmó el deceso de la mujer de 29 años, que fue atacada por un hombre identificado como Ernesto Oviedo, de 64 años

Infobae

Concejal ‘Papo’ Amín aseguró que Gustavo Petro “secuestró la televisión nacional a punta de discursos patéticos”

El cabildante del Centro Democrático por Bogotá se refirió a la alocución presidencial que se emitió la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025

Concejal ‘Papo’ Amín aseguró que

Miguel Uribe Londoño aseguró que fue él quien aceptó a María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: “Con el presidente Álvaro Uribe”

El ahora precandidato presidencial aseguró que conoce a la senadora desde el 2014 y que, desde entonces, no ha tenido roces con ella, pese a las fuertes críticas que le hacía a su hijo, Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño aseguró que

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas

El entrenador ha sabido comandar el Once Caldas en la Copa Sudamericana, que en la ida de los cuartos de final se impuso 2 a 0 como visitante a Independiente del Valle

Iván Mejía recordó el paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Shakira contó cómo refuerza la identidad latina en los pequeños Milan y Sasha: “Están muy conectados con su lado barranquillero”

Natasha Klauss revivió sus épocas de ‘Pasión de Gavilanes’ y bailó canción emblemática de la novela en una fiesta

Yaya arremetió contra La Toxi Costeña tras enfrentamiento en redes sociales: “Quiero hacerle llegar este tratamiento para la caspa”

Isabella Ladera demandó a Beéle por filtración de video íntimo: “Nunca los borró”

Deportes

Iván Mejía recordó el paso

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas

Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por el homenaje que hará Newcastle tras su triplete ante Barcelona: “Nadie”

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

La prensa ecuatoriana sorprendida con Dayro Moreno tras victoria de Once Caldas contra Independiente del Valle: “40 años y los dejó agonizando”

Carlos Antonio Vélez hizo dura crítica a la nómina de Millonarios en medio de su crisis: “La pueden entrenar dos años y no logran ponerlo líder”