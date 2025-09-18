Colombia

Expareja de Beéle le dio una gran sorpresa de cumpleaños a su hijo: “Tu sonrisa es mi fuerza y tus abrazos son mi refugio”

Camila decidió compartir con sus seguidores fragmentos fotográficos de un evento significativo, la celebración del cumpleaños de su hijo menor, Paolo

David Garzón

Por David Garzón

Camila Rodríguez 'botó la casa
Camila Rodríguez 'botó la casa por la ventana' con el cumpleaños de Paolo - crédito @caraoficial_ y @spotifycolombia/Instagram

La vida de Camila Rodríguez tomó un giro notable tras su divorcio de Beéle, uno de los intérpretes más reconocidos de la escena musical en la actualidad en Colombia.

La pareja, que compartió una etapa marcada por la gestación y crianza de dos hijos, atravesó una profunda crisis cuando salieron a la luz episodios de infidelidad en los que se vio involucrado el cantante junto a la modelo Isabella Ladera.

A raíz de la ruptura, Camila optó por canalizar sus vivencias hacia la proyección positiva de su historia personal, convirtiendo la adversidad en motor de cambio y de expansión en el ámbito digital.

Lejos de permanecer en silencio tras la separación, Rodríguez logró aprovechar el alcance y la interacción de las redes sociales para tejer un espacio de confianza en el que expone no solo su proceso de sanación emocional, sino su nueva etapa familiar y las actividades relacionadas con el bienestar. Su contenido, orientado a inspirar y ofrecer acompañamiento a otras personas que atraviesan situaciones similares, atrajo a miles de seguidores que se identifican tanto con sus relatos como con su fortaleza.

Cumpleaños de Paolo, hijo de Beéle

Una celebración llena de emotividad
Una celebración llena de emotividad y amor por parte de Camila Rodríguez hacia su hijo, Paolo - crédito caraoficial_ / IG

Recientemente, Camila decidió compartir con sus seguidores fragmentos fotográficos de un evento significativo, la celebración del cumpleaños de su hijo menor, Paolo. La ocasión se presentó cargada de simbolismo, pues —según sus propias palabras— el pequeño nació en una etapa especialmente difícil de su vida matrimonial, en la que ya existían sospechas y señales sobre infidelidad de su entonces esposo.

Además, Rodríguez dedicó un emotivo mensaje a su hijo en redes sociales, donde expresó lo siguiente: “Paolo fue súper feliz en su cumpleaños 🎈🎂Verlo crecer feliz, rodeado de tu familia, de tus amigos, de risas y juegos… es el regalo más grande que la vida me ha dado. Tu sonrisa es mi fuerza, tus abrazos son mi refugio, y tu existencia entera es mi razón de ser. Fuiste un niño inmensamente feliz, y eso llena mi corazón de paz. Cada pasito tuyo y de Ethan, cada palabra nueva, cada mirada curiosa me hace sentir la mamá más afortunada del universo. ✨Gracias por elegirme, mi amor. Te prometo que siempre voy a estar aquí para cuidarte, amarte y hacer de tu mundo un lugar lleno de ternura y alegría. Te amo con todo lo que soy, mi chiquito. Feliz cumpleaños, Paolo#2🎈🎂🎊“.

Cabe resaltar que la publicación de esas imágenes se tradujo en mensajes de apoyo por parte de su comunidad digital, que valora la disposición de Rodríguez para transformar vivencias complejas en instancias de unión y gratitud.

Camila Rodríguez relató episodios de
Camila Rodríguez relató episodios de infidelidad y los conflictos que marcaron su relación con el cantante Beéle - crédito captura de pantalla de "Un tal Alfredo"

Entre los episodios más dolorosos que reveló, destaca el complejo nacimiento de Paolo. Camila Rodríguez narró que durante el parto sufrió de preeclampsia, una condición médica que pone en riesgo la vida tanto de la madre como del niño, además de un severo desgarro que añadió un nivel adicional de dificultad a la experiencia. Esta vulnerabilidad, lejos de aislarla, la llevó a buscar contención en el entorno inmediato y, con el tiempo, a relatar la importancia de priorizar el bienestar físico y mental, incluso ante las adversidades.

Fiesta en casa: el desorden de Beéle

Camila también relató que vivió uno de los momentos más desconcertantes de la relación, pues mientras ella aún recuperaba fuerzas tras un parto de alto riesgo, Beéle organizó en casa una fiesta en la que se reportó el consumo colectivo de sustancias psicoactivas. El relato de esa noche marcó un punto de quiebre y motivó intercambios de solidaridad entre seguidores de la exesposa y voces críticas contra el comportamiento del artista.

El proceso de separación fue acompañado de un pleito legal, cuyo desenlace favoreció a Beéle desde el punto de vista judicial. No obstante, la resolución en tribunales no alteró la estructura central de la vida cotidiana de los menores, pues Camila Rodríguez fue quien obtuvo la custodia efectiva de sus hijos. En la actualidad, enfoca su energía en brindarles un entorno estable junto a su pareja, comprometiéndose a priorizar el desarrollo emocional, la salud y la protección de los pequeños.

Cara Rodríguez no solo fue
Cara Rodríguez no solo fue pareja sentimental de Beéle, también ocupó el rol de manager y corista, participando en el desarrollo artístico del cantante - crédito redes sociales

A través de su presencia continua en redes sociales, Camila aborda el desafío de reconstruir la confianza en sí misma y mantener su rol de madre y líder de una comunidad digital. La combinación de introspección y mensajes positivos se entrelaza con recomendaciones sobre autocuidado, estrategias para superar rupturas y reflexiones sobre el impacto de las relaciones tóxicas en la vida familiar. Su perfil, lejos de concentrarse en polémicas, resalta la capacidad de resiliencia, la importancia de la autovaloración y el compromiso con nuevas etapas personales y profesionales.

