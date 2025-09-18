Capturan en Colombia a tres hombres pedidos en extradición por EE. UU.: contaminaban embarcaciones con cargamentos de droga rumbo a Centroamérica

Los tres hombres obtenían la información sobre la salida de las embarcaciones desde Colombia - crédito Fiscalía General de la Nación

Tres hombres fueron capturados con fines de extradición en Colombia, acusados de adherir cargamentos de clorhidrato de cocaína a embarcaciones que partían desde la costa Atlántica hacia países del Caribe y Centroamérica.

Así lo confirmó la mañana del jueves 18 de septiembre de 2025 la Fiscalía General de la Nación en su comunicado, y en el que además se precisó que este resultado fue posible gracias al trabajo conjunto de la DEA (Administración para el Control de Drogas, en español, y perteneciente a EE. UU.) y la Dijín (Dirección de Investigación Criminal) de la Policía Nacional de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo permitió ubicar y ejecutar las órdenes de captura contra Óscar Iván Morón Ramos, alias Supervisor; Nelson Javier Granados Sastoque, alias Primo; y Yesid Sepúlveda Montiel, alias Guachupita.

El caso se reportó la mañana del jueves 18 de septiembre de 2025 - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con lo que reseña el documento oficial, los hoy detenidos fueron notificados del requerimiento internacional en procedimientos realizados en el sector turístico de Gaira, en Santa Marta (Magdalena), y en los barrios Villa Carolina y San Pachito, en Barranquilla (Atlántico).

Por qué son pedidos en extradición por Estados Unidos los tres capturados en Colombia

Estos tres sujetos son requerido por una corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que les imputa cargos relacionados con narcotráfico.

Lo anterior se originó tras lo que arrojaron las pesquisas, y por cuenta del acervo probatorio se les atribuyó la responsabilidad de fijar con elementos magnéticos cajas con estupefacientes a los cascos de buques que zarpaban hacia destinos internacionales.

Se espera que estos sujetos sean extraditados en los próximos meses a Estados Unidos - crédito Fiscalía General de la Nación

Según la información proporcionada por las autoridades, los capturados al parecer obtenían datos de algunos trabajadores de empresas portuarias y de logística marina sobre la ubicación e itinerarios de las motonaves.

Con esta información, localizaban los buques y los contaminaban antes de su salida. Los tres hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites para su extradición a Puerto Rico.