Supersociedades abrió convocatoria 2025 para auxiliares de justicia y confirmó fechas y requisitos oficiales

| crédito Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades informó que ya está disponible la convocatoria pública de 2025 para la conformación de la lista de auxiliares de la justicia, la cual incluye cargos como promotor, liquidador y agente interventor.

El proceso se encuentra reglamentado bajo el Decreto 1074 de 2015 y sus modificaciones, normativa que establece los parámetros para asegurar la idoneidad de quienes cumplen estas funciones en procesos de insolvencia empresarial.

Superintendencia de Sociedades de Colombia

Según la entidad, esta convocatoria está dirigida a personas naturales y jurídicas que deseen postularse para ser parte de la lista oficial. En este contexto, los auxiliares de la justicia cumplen un papel fundamental en el apoyo a las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia, especialmente en procedimientos relacionados con reorganizaciones, liquidaciones e intervenciones empresariales.

Adicionalmente, aquellos que ya hacen parte del registro vigente tendrán la posibilidad de actualizar su información o de postularse a nuevas categorías de cargos, en caso de reunir los requisitos solicitados.

En cuanto a las fechas definidas, la entidad precisó que las inscripciones comenzaron el viernes 5 de septiembre de 2025 a las 8:00 de la mañana y se extenderán hasta el viernes 3 de octubre de 2025 a las 4:59 de la tarde. De acuerdo con la información publicada, el trámite solo podrá realizarse mediante el formulario electrónico dispuesto en el portal web oficial de la Superintendencia de Sociedades.

El proceso de selección se llevará a cabo en varias etapas. La primera corresponde a la divulgación pública de la convocatoria, seguida por el periodo de inscripciones en el que los interesados deben cargar y radicar la documentación requerida. Posteriormente se realizará la verificación de requisitos mínimos, paso en el que se validará el cumplimiento de los criterios establecidos en la normatividad vigente.

La Superintendencia indicó que los aspirantes tendrán acceso a un curso virtual de carácter opcional, que servirá como preparación para la siguiente fase: el examen habilitante. Este curso estará disponible desde el 12 de septiembre de 2025 y ofrecerá contenidos sobre los principales ejes temáticos de la prueba, tales como el régimen de insolvencia empresarial y la normativa relacionada con captación ilegal de recursos.

El examen será obligatorio para quienes superen la verificación inicial. En él se evaluarán conocimientos generales aplicables a todos los postulantes, así como componentes específicos dependiendo del cargo al que se aspire. Para aprobar, se exigirá un puntaje mínimo de 70 % en cada módulo evaluado.

Entre los requisitos exigidos para participar en la convocatoria se encuentran la presentación de un título profesional en áreas como ciencias económicas, administrativas, jurídicas o ingenierías, así como la acreditación de experiencia laboral mediante certificaciones. También deberán cumplirse condiciones relacionadas con la ausencia de conflictos de interés, sanciones disciplinarias o antecedentes penales. La Superintendencia advirtió que la presentación de documentos falsos o cualquier intento de fraude será causal inmediata de exclusión del proceso.

Una vez completadas las fases de inscripción, verificación y examen, se procederá con la conformación de la nueva lista de auxiliares de la justicia. Esta será publicada en la página web oficial de la Superintendencia de Sociedades, y su vigencia se contará a partir del día hábil siguiente a su divulgación.

El cronograma estipula que, tras la publicación, los aspirantes deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales para verificar su inclusión en la lista o conocer los resultados de cada etapa. La entidad reiteró la importancia de realizar un seguimiento permanente a la plataforma virtual para no perder actualizaciones relevantes.

crédito Superintendencia de Sociedades/Facebook

Los auxiliares seleccionados tendrán la tarea de apoyar a la Superintendencia en la administración de procesos empresariales en situaciones de crisis financiera. Estas figuras actúan como gestores imparciales para garantizar que las medidas judiciales se desarrollen con apego a la ley y bajo criterios técnicos, buscando que las decisiones se ejecuten de manera transparente.

Cabe recordar que el papel de los auxiliares de la justicia incluye, entre otras funciones, la reorganización de empresas con dificultades económicas, la liquidación ordenada de patrimonios empresariales y la intervención de sociedades que incurran en captación no autorizada de dinero del público. De allí la importancia de que la convocatoria garantice la idoneidad profesional y ética de quienes aspiren a ejercer tales responsabilidades.

Con el proceso 2025 en marcha, la Superintendencia busca consolidar un registro actualizado de auxiliares que, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1074 de 2015, cumplan con las competencias necesarias para asumir estos cargos. La convocatoria se mantendrá abierta hasta la fecha límite de octubre y los interesados deberán completar su inscripción en línea, cumplir con los requisitos y presentar el examen habilitante para aspirar a la inclusión en la nueva lista oficial.