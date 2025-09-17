Seis ladrones detenidos en la estación Av. Jiménez de Transmilenio, en el centro de Bogotá, eran reincidentes: así operaban

Los videos de las cámaras de seguridad dentro de la estación Av. Jiménez fueron claves - crédito Mebog

Los operativos que se realizan a diario en las estaciones del sistema de transporte Transmilenio en Bogotá dejaron un nuevo resultado, y evidencia cómo algunos delincuentes no aprenden la lección y vuelven a reincidir en el delito de hurto.

En este caso, la modalidad fue de robo a pasajeros, y gracias a videos de cámaras de seguridad, la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025 se conocieron los pormenores del arresto de de seis personas que hacían de las suyas en la estación Av. Jiménez, ubicada en el centro de la capital del país.

Pero además de hurto, la teniente coronel Sandra Lancheros, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), declaró que los cinco hombres y la mujer ya tenía también anotaciones judiciales por el delito de lesiones personales.

Una de las patrulleras resultó herida al evitar que los hoy detenidos huyeran luego de cometer el robo y golpear al pasajero que les reclamó al darse cuenta de lo ocurrido - crédito Mebog

La oficial precisó que, aparte de ser detenidos en flagrancia, “además habían agredido a la víctima al momento de despojarlo de su celular en la estación Jiménez”.

Las aprehensiones se efectuaron gracias a que se reaccionó al momento cuando se alertó por parte de los mismos usuarios del sistema.

“De acuerdo con la víctima, momentos antes había sido despojada de su teléfono móvil mediante la modalidad de cosquilleo y, al intentar recuperarlo, fue atacada con golpes”, detalló el comunicado emitido por la Mebog.

Los cinco hombres y las mujeres tendrán que responder por los delitos de hurto y lesiones personales - crédito Mebog

Otro de los aspectos que resaltó la oficial es que durante el robo también participó una mujer. Su rol era el de distraerlo para facilitar la huida del grupo.

La coronel Lancheros explicó que “al hacer las verificaciones, se logra establecer que son reincidentes por esta conducta delictiva en al menos en cuatro ocasiones”. Todas en medios de transporte masivo (Transmilenio).

Por todo lo anterior, las seis personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y tendrán que responder por los delitos de hurto y lesiones personales.

Como parte de las acciones que se han desarrollado durante lo corrido de 2025, el grupo de transporte masivo TransMilenio ha logrado la captura de 1.610 personas por la comisión de diferentes delitos. Producto de todo esto se recuperaron 520 dispositivos móviles.

Estas seis personas ya tenían antecedentes por los mismos delitos que los detuvieron: hurto a pasajeros y lesiones personales - crédito Mebog

Por último, la oficial indicó que la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a los usuarios del sistema masivo a formular las denuncias a través de la línea de emergencia 123.

Además del ‘cosquilleo’, usuaria aseguró que robarían a los pasajeros de Transmilenio desde el techo

Gracias a un video que compartió un usuario de Transmilenio se observa a una persona desplazándose sobre el techo de un bus articulado en movimiento en Bogotá.

Este hecho, que se difundió en redes sociales ha generado preocupación entre los usuarios debido a una posible nueva modalidad de robo dentro del sistema de transporte.

En el video, quien graba señala la posibilidad de que se trate de un método para cometer robos, aprovechando que las ventanas abiertas permitirían el llamado ‘raponazo’. La secuencia capta al individuo alternando entre estar acostado y sentado sobre el techo mientras el vehículo transita su ruta.

Según conoció Infobae Colombia, hasta el momento TransMilenio no ha recibido denuncias formales por esta modalidad, aunque la difusión del video ha provocado numerosas reacciones en redes sociales, incluyendo comentarios sobre la falta de autoridad en la ciudad y llamados a fortalecer la seguridad en el sistema.

Ladrón se ubica encima del bus de Transmilenio y espera para robar a pasajeros - crédito @ColombiaOscura/X

El denunciante advierte que los espacios bajos entre el bus y el suelo facilitarían que el responsable escape si es descubierto. La circulación masiva de estas imágenes puso en discusión la necesidad de implementar medidas adicionales para proteger a los pasajeros.

En otro episodio de inseguridad, un pasajero fue apuñalado en la estación Bosa Porvenir (suroccidente de Bogotá) luego de resistirse al robo de su celular.

El ataque se presentó dentro de un bus y quedó registrado en video.

La víctima permaneció más de una hora sin recibir atención médica adecuada, mientras otros pasajeros reclamaban por la ausencia de ambulancia y la inacción de los trabajadores del sistema.