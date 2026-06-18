Colombia

Abogado aseguró que Martha Peralta será imputada por corrupción en la Ungrd: “La Corte equiparó la indagatoria a la imputación”

El jurista Iván Cancino explicó a Infobae Colombia la situación jurídica de la congresista, luego de que asegurara que no se le están endilgando cargos

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La Fiscalía vincula a Martha Peralta con un contrato por $2.170 millones para la contratación de maquinaria amarilla en La Guajira, pero ella rechaza tales acusaciones - crédito Martha Peralta/Facebook
La congresista Martha Peralta acudió a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia - crédito Martha Peralta/Facebook

La congresista Martha Peralta se pronunció en sus redes sociales y ante los medios de comunicación por su comparecencia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en relación con su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De acuerdo con la senadora, ha surgido información falsa sobre las indagaciones que se están adelantando en su contra.

En una publicación en X, aseguró que se está afirmando que será imputada con cargos por estos hechos, que hubo un allanamiento a su vivienda y que, incluso, se estaría evaluando una orden de captura en su contra. Según precisó, todas esas aseveraciones son falsas.

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“Hoy asisto a rendir indagatoria dentro de una actuación que hace parte de un proceso en curso. Es una diligencia normal dentro de las etapas que adelanta la Corte para recaudar información y esclarecer los hechos. Quiero ser muy clara: aquí no se está imputando, no se está acusando y no se está dictando ninguna medida en mi contra”, indicó.

El abogado Iván Cancino reaccionó a las declaraciones de Peralta. Afirmó que sí habrá una imputación de cargos en su contra, debido a que hubo un equiparamiento de la indagatoria. “También toca hacer claridad: usted acudió porque se enteró que la iban a conducir. Y, si la van a imputar, porque aunque no esté de acuerdo, la corte equiparó la indagatoria a la imputación”, precisó.

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En diálogo con Infobae Colombia, el jurista afirmó que “a ella se le informa hoy, hoy le imputan los cargos”. Además, entregó detalles de lo que significa que se haya equiparado la indagatoria con la imputación de cargos.

En desarrollo...

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