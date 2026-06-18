Presidente del CNE exhortó a electores con discapacidades a votar en segunda vuelta: “Es una responsabilidad para todos”

El presidente del Consejo Nacional Electoral aseguró que hace falta consciencia ciudadana por parte de la población discapacitada en Colombia - crédito Registraduría

En el foro Democracia sin barreras, expertos y representantes de entidades del Estado se debatió sobre los desafíos que enfrenta el sistema electoral colombiano para garantizar una participación activa en política de los ciudadanos con discapacidad.

En el evento hizo presencia el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, que dirigió un llamado a esta población para que ejerza su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial.

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El directivo señaló que, pese a ciertos retos, en el país existen garantías y facilidades para asegurar la participación plena de los integrantes de este sector demográfico, de manera que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad pueden acudir a los puestos de votación, incluso, acompañadas.

Quiroz también ratificó que es obligatorio en todos los puestos de votación del país contar con tarjetones electorales en sistema braille en cada mesa.

Cristian Quiroz, magistrado presidente del CNE - crédito @CNE_COLOMBIA/X

“Muy pocas personas saben que en todos los puestos de votación las personas con discapacidad pueden ir acompañadas a votar (…) además, hay una obligación de tener un tarjetón en braille”, afirmó el funcionario.

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Añadió, aunque “la gente no sabe”, en todos los puntos de votación se encuentra habilitado un cubículo especial para quienes lo requieran. “Tienen derecho a sufragar de manera tranquila, libre, con responsabilidad y tienen las mismas garantías”, continuó el presidente del CNE.

“Yo no sé si es una falta de conciencia, si es que no podemos hacerlo o no queremos llegar allá. Es una responsabilidad para todos”, dijo.

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No obstante, sostuvo que “hablar de democracia es hablar de un sistema sin barreras”, y que Colombia está en un momento “crucial” para llegar a ser totalmente incluyente. “Las instituciones debemos garantizar esa inclusión y la participación de todos los sectores en la jornada electoral”, concluyó.

La Registraduría garantiza el derecho al voto de personas con discapacidad en las elecciones presidenciales de Colombia 2026 - crédito @Registraduria/X

Con respecto a las declaraciones del magistrado Quiroz, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se compartió un documentos informativo sobre los tarjetones electorales para las elecciones de 2026.

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Allí se lee que la institución tiene disponibilidad en todas las mesas de votación de tarjetas electorales en varias lenguas y en sistema braille, cubículos de talla baja para que las personas en situación de discapacidad, así como “más de 100 intérpretes de lenguas nativas en puestos de votación previamente identificados para facilitar el ejercicio del derecho al voto, y protocolos para la atención de personas con discapacidad y la garantía de derechos de personas trans”.

Entre los panelistas del foro estuvieron Jairo Clopatofsky, exsenador y autor de la Ley 361 de 1997 — que establece mecanismos de integración social de la personas con limitaciones—; Diana Palma, coordinadora de la Secretaría Técnica de Discapacidad de Bogotá; Nicolás Liendo, oficial de programa del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea); y Geovani Meléndres, director del Instituto Nacional para Sordos (Insor).

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Durante el foro, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la información y la conciencia pública sobre los derechos y facilidades disponibles.

Se enfatizó que la desinformación sigue representando una de las principales barreras, e instaron a todas las instituciones y a la sociedad a asumir la responsabilidad de promover una democracia sin obstáculos para ningún colombiano.

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Nicolás Liendo, por su parte, aseguró que “una democracia plena requiere elecciones verdaderamente inclusivas. Aún existen grandes desafíos sociales y políticos para garantizar la participación de todas las personas. Por eso es fundamental involucrar a las personas con discapacidad en el desarrollo y fortalecimiento del sistema electoral”.