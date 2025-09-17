Colombia

Registraduría Nacional alerta por falsas llamadas y mensajes de WhatsApp falsos: buscan robar información personal con la excusa del trámite y la activación de la cédula digital

La entidad informó que la cédula digital solo puede tramitarse de manera presencial en las sedes de la Registraduría Nacional y en los consulados

Sebastián Vargas Rueda

Los ciberdelincuentes estarían robando información
Los ciberdelincuentes estarían robando información personal de los ciudadanos, aprovechándose de una diligencia muy común como es sacar el nuevo documento de identidad digital - crédito Pexels y Registraduría Nacional del Estado Civil / sitio web

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió la mañana del miércoles 17 de septiembre de 2025 sobre la circulación de llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp falsos en los que personas se hacen pasar por funcionarios de la entidad.

Para hacer creíble la operación, los delincuentes ofrecen el trámite gratuito y la activación de la cédula de ciudadanía digital.

Según el comunicado emitido por el órgano, estos contactos no son legítimos y buscan obtener información personal de los ciudadanos con fines maliciosos.

Algunos de estos casos, si se brindan datos personales (como el número de la cédula) o se ingresa a links (vínculos de ingreso) que se envían a través de los mensajes, esto podría ser una trampa, porque de esta los hackers pueden acceder también a la información personal que se almacena en su celular.

Las recomendaciones y advertencias que hizo la Registraduría Nacional: ojo con los ciberdelincuentes

La entidad informó que la cédula digital solo puede tramitarse de manera presencial en las sedes de la Registraduría Nacional y en los consulados. El pago correspondiente debe realizarse a través de la página web oficial mediante PSE o en los puntos de recaudo autorizados.

La institución reiteró que no utiliza llamadas, mensajes de WhatsApp ni correos electrónicos para ofrecer documentos de identidad gratuitos ni para gestionar la activación de la cédula digital en dispositivos móviles.

La Registraduría hizo un llamado
La Registraduría hizo un llamado para evitar dar información a terceros o seleccionar vínculos (links) que llegue a través de mensajes a su celular - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional recomendó a la ciudadanía no suministrar datos personales ni abrir enlaces provenientes de estos mensajes, dado que existe el riesgo de ser víctima de estafa.

Además, en el documento oficial se aclaró que no se requieren intermediarios para acceder a los servicios que presta la entidad y que los trámites deben realizarse de forma personal en las sedes oficiales.

Para la activación de la cédula digital en el celular, el proceso se realiza directamente a través de la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’, sin intervención de funcionarios ni terceros.

La entidad recordó que sus canales de comunicación oficiales incluyen su página web y cuentas verificadas en redes sociales.

