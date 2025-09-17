El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Ella quería ir a París, Francia, pero terminó en Paris, Texas. En esta alegre comedia romántica, Miranda Cosgrove se pone en la piel de una aspirante a artista que se inscribe en un reality de citas para viajar gratis a la capital francesa. (Netflix)

El fenómeno del streaming en Colombia se refleja en la diversidad de títulos que lideran la preferencia de los usuarios de Netflix, donde la plataforma ha logrado consolidar una oferta que abarca desde comedias románticas y películas de acción hasta documentales y producciones independientes.

El ranking actual de películas más reproducidas en Netflix Colombia presenta una selección variada. Encabeza la lista “El otro París” (The Wrong Paris), una comedia romántica en la que la protagonista, Dawn, viaja convencida de participar en un reality de citas en París, solo para descubrir que el destino es el París de Texas. Cuando está a punto de abandonar la experiencia, surge una inesperada conexión con un vaquero local.

En la segunda posición se encuentra “Ocean’s 8”, donde Debbie, hermana de Danny Ocean, lidera un grupo de ladronas profesionales en el intento de robar un valioso collar de un galerista. La tercera película destacada es “Las guerreras k-pop” (KPop Demon Hunters), que narra la doble vida de las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey, quienes, además de llenar estadios, emplean poderes secretos para proteger a sus seguidores de amenazas sobrenaturales.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Colombia

1. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

2. Ocean’s 8

La situación ha cambiado y es un "Ocean's" totalmente nuevo cuando un grupo de mujeres se une para planificar y ejecutar el atraco definitivo en Nueva York. (Netflix)

Debbie, hermana exconvicta de Danny Ocean, será la líder de un nuevo equipo de ladrones profesionales. Con la ayuda de su mano derecha planeará robar un valioso collar que está en manos de un malvado galerista.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. La mujer rey

En la década de 1820, en África, una unidad militar exclusivamente femenina del reino de Dahomey se prepara para luchar contra las tropas invasoras del Imperio de Oyo. Foto: Sony

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

5. Telaraña

El detective Cross recibe la ayuda del agente secreto Jezzie Flannigan para capturar a un misterioso psicópata esquizofrénico, que trama sus planes con la misma precisión con la que una araña teje su tela. Crédito Paramount.

Morgan Freeman vuelve a interpretar el personaje de Alex Cross, que ya había recreado en ‘El coleccionista de amantes’, un detective de policía, psicólogo y novelista de éxito del distrito central de Washington que ha renunciado a seguir practicando juegos mentales con los criminales.. hasta que un metódico depredador, Gary Soneji, comete un atrevido secuestro y provoca que Cross se involucre dejando una prueba del caso en su buzón de correo. Soneji no busca ningún tipo de rescate, sino algo mucho más importante: un lugar en los libros de historia, quiere que Cross escriba sobre él después de haber cometido el crimen del siglo. Soneji planifica cada uno de sus movimientos como una araña que tiende su red. Y tanto Cross como la agente del servicio secreto Jezzie Flannigan emprenden una carrera contrarreloj para tratar de detenerle.

6. Caerás (Fall for Me)

Las mejores producciones en Netflix para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

7. El cielo sí existe

En un pequeño pueblo, un padre debe reunir el coraje suficiente para contarle a todo el mundo una extraordinaria experiencia que ha cambiado la vida de su hijo: tras una operación en el hospital, el pequeño, de tan solo cuatro años, afirma haber estado en el cielo y haberse sentado en el regazo de Jesús. Todos creen que son imaginaciones del niño, pero este demuestra saber cosas imposibles de saber.

9. Space Jam: Nuevas Leyendas

El campeón de la NBA e ícono mundial LeBron James se embarca en una aventura épica junto a Bugs Bunny con el evento animado / de acción en vivo "Space Jam: Una Nueva Era”, del director Malcolm D. Lee y un equipo de cine innovador que incluye a Ryan Coogler y Maverick Carter.

Secuela de la cinta original de 1996, Space Jam, protagonizada por Michael Jordan. En esta segunda parte, la super estrella de la NBA es LeBron James, quien queda atrapado junto a su hijo Dom en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada conocida como A.I. Para volver a casa y poner a salvo a su hijo, el jugador de baloncesto deberá unir fuerzas con Bugs Bunny, Lola Bunny y el resto de personajes de los Looney Tunes para enfrentarse en un partido de baloncesto a los campeones digitalizados por inteligencia artificial.

10. Juego de armas

Historia de dos jóvenes a los que el Pentágono pagó 300 millones de dólares para armar a los aliados americanos en Afganistán

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.