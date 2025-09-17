Procurador Gregorio Eljach habló del fallo de la JEP contra antiguo secretariado de Farc: “Ocho años es un tiempo bastante dilatado”

El procurador sobre la sentencia de JEP a exmiebros de las Farc - crédito Procuraduría General de la Nación

La sentencia a ocho años de trabajos restaurativos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en contra de Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada; y Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez; por más de 21.000 secuestros, causó un sinfín de reacciones negativas.

El fallo que se conoció el 16 de septiembre obligó a la reacción del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, en horas de la mañana del día siguiente.

Su pensamiento con respecto a esta decisión fue recogido por los medios de comunicación. Allí, el funcionario mencionó que por parte de la entidad se estima que se empezará un proceso sobre toda la investigación que duró varios años, sin descartar que la polémica sentencia sea objeto de reclamo.

“Que no se conoce oficialmente el texto de esa sentencia número uno en ocho años. Tenemos listo nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso, no descartamos que haya alguna medida de apelación ante lo que se decidió en ese fallo”, comentó.

Varias de las víctimas, como Ingrid Betancourt y Jhon Fran Pinzón, rechazaron esta decisión, teniendo en cuenta que fueron blanco de crímenes de lesa humanidad, a lo que Eljach afirmó que este tipo de instancias deberían estar acorde a los procesos que se tratan, aún más, sabiendo que todo un país reclama justicia por los hechos de violencia que han sido blanco.

“Lo deseable es una justicia pronta. Dice el profesor de Procesal Penal que el tiempo que pasa es la prueba que huye. Y creo que ocho años es un tiempo bastante dilatado para obtener unos resultados que ojalá no solamente estén dentro de lo que se acordó en La Habana y se ratificó aquí en el Colón en el 16, sino que realmente esté acorde con las expectativas de los colombianos que hemos sido víctimas de una violencia que se ha vuelto ya eterna en Colombia y que aun con el acuerdo que se hizo, persiste con otros actores distintos, pero seguimos igual o peores que en aquellas épocas”, agregó el funcionario.

Considera que con las sanciones impuestas a estos hombres la reparación de las víctimas de este conflicto hace parte de los cambios que se están haciendo en la forma de ver y sancionar a quienes incurren en delitos, además, de ser un proceso especial, mencionando que así era como lo planteó desde un principio el expresidente Juan Manuel Santos, que fue el jefe de Estado que concluyó la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc.

“Es una forma nueva de ver la, la justicia. Esta es una justicia especial, producto de algo muy especial que fue el acuerdo con las antiguas Farc. Y estamos también aprendiendo. Colombia está innovando en esto y se está metiendo en las corrientes mundiales que miran la justicia no solamente desde el punto de vista de la punición física, del encarcelamiento, sino otras formas muy simbólicas de reparar. Y este no es un proceso ordinario de unos delincuentes que fueron atrapados con las manos en la masa, sino un proceso también de sustento político, que fue lo que el presidente Santos quería”, concluyó Eljach.

Julian Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Londono, antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asisten a una audiencia de reconocimiento, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por los secuestros perpetrados en el marco del conflicto armado, en Bogotá, Colombia, 21 de junio, 2022 - crédito Luisa González/Reuters

Betancourt anunció que llevará a instancias internacionales el fallo de la JEP

La excongresista Ingrid Betancourt, quien permaneció en cautiverio por más de seis años, manifestó su rechazo a la reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, calificando la decisión como una muestra de impunidad y una afrenta a las víctimas de las Farc.

En declaraciones ofrecidas a Blu Radio, Betancourt subrayó la ausencia de sentido de reparación en la resolución judicial: “Yo creo que los únicos restaurados son los criminales, es decir, los que cometieron esos delitos, ellos sí están premiados y restaurados”, afirmó la también excandidata presidencial, enfatizando que, a su juicio, los beneficios otorgados a los excombatientes ignoran las voces y demandas de quienes sufrieron el secuestro.

FOTO DE ARCHIVO. La excandidata presidencial Ingrid Betancourt aparece en un video difundido por el Gobierno colombiano en Bogotá, Colombia, 30 de noviembre, 2007. REUTERS/

El equipo jurídico de Betancourt evalúa actualmente la posibilidad de acudir ante instancias internacionales, argumentando que la sentencia deja a un lado los derechos de las víctimas y consolida un escenario de impunidad. “Lo que hubo fue todo un andamiaje de manipulación para garantizarle a las Farc total impunidad. Y esto es obviamente doloroso para las víctimas, pero muy preocupante para Colombia”, sostuvo Betancourt durante su entrevista con Blu Radio, intensificando el debate sobre las implicaciones del fallo en el proceso de justicia transicional del país.