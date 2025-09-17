Colombia

Petro celebró que Filarmónica de Bogotá se presentará en la antigua Plaza de Toros La Santamaría: “En lo que era antes la plaza de la incultura”

El mandatario ha sido un fuerte opositor a la tauromaquia. En su celebración del evento cultural afirmó que el uso anterior de esta plaza era “incultura”

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La Orquesta Filarmónica de Bogotá
La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presentará en la Plaza de la Cultura La Santamaría - crédito Colprensa y @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro amplificó el anuncio de que la Orquesta Filarmónica de Bogotá se presentará en la antigua Plaza de Toros La Santamaría, ahora llamada Plaza Cultural la Santamaría, a propósito de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad del 2025.

Sin embargo, no solo se mostró positivo por el evento, sino que celebró que el reconocido grupo musical se presentará en un espacio que fue la plataforma de la tauromaquia en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El 20 de septiembre inicia en Bogotá la Bienal Internacional de Arte y Ciudad #BOG25. La inauguración será con La Casa Común, una experiencia inmersiva que transformará la Plaza Cultural La Santamaría en un escenario de arte, música y celebración colectiva”, informó el Distrito de Bogotá.

La réplica del mandatario fue: “Bien que la orquesta Filarmónica de Bogotá se presente en un nuevo escenario de cultura. En lo que era antes la plaza de la incultura”.

Petro afirmó que la Plaza
Petro afirmó que la Plaza de la Cultura La Santamaría era de "la incultura" - crédito @petrogustavo/X

Colombia elimina para siempre las corridas de toros tras histórico fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia ratificó la prohibición definitiva de las corridas de toros y otros espectáculos violentos que involucran animales, tras validar la Ley 2385 de 2024.

La sentencia, adoptada por unanimidad, marca un antes y un después en la legislación colombiana y en el escenario latinoamericano al establecer que la tradición cultural no justifica actos de crueldad animal.

Con la resolución, prácticas como las corralejas, el rejoneo, las novilladas, las becerradas, las tientas y las peleas de gallos quedan suspendidas en todo el país.

El Constitucional de Colombia prohíbe
El Constitucional de Colombia prohíbe las corridas de toros, las novilladas y las peleas de gallos - crédito Europa Press

La Corte dispuso un plazo de tres años para que los sectores involucrados realicen la reconversión de empleos y actividades, con el fin de asegurar una transición planificada y brindar alternativas laborales a quienes dependían de estos espectáculos.

De acuerdo con los defensores de la medida, fueron décadas de presión social, acciones judiciales y movilización ciudadana precedieron esta resolución, impulsando la protección legal de los animales frente al sufrimiento por entretenimiento.

Organizaciones defensoras de animales, activistas y ciudadanos calificaron la ratificación como un avance internacional. Roberto Vieto, asesor de World Animal Protection, expresó: “La cultura nunca puede ser excusa para la crueldad. Esta decisión envía un mensaje contundente a América Latina, España y al mundo: es posible avanzar hacia una relación más respetuosa y compasiva con los animales”.

Con la entrada en vigor de esta norma, Colombia se suma a una tendencia regional en la que cada vez más países y ciudades restringen o eliminan los espectáculos con maltrato animal.

En México, por ejemplo, cinco estados prohíben las corridas de toros y la Ciudad de México aprobó una reforma en marzo de 2025 que llevó a la suspensión de eventos taurinos en la Plaza México. Informes indican que la lista de jurisdicciones donde se prioriza el bienestar animal sobre la tradición continúa creciendo en América Latina.

La Ley No Más Olé
La Ley No Más Olé establece un plazo de tres años para la eliminación definitiva de corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y coleo - crédito Colprensa

Sin embargo, en Perú y Nicaragua, las peleas de gallos permanecen legales y son defendidas como expresiones culturales, mientras que en distintos países de la región animales como caballos y burros siguen siendo utilizados en actividades masivas, patronales o trabajos sin garantías de protección o bienestar, según puntualizan ONG de derechos animales.

La Ley 2385, además, estipula que todas las actividades anteriormente permitidas, donde los animales sufrían lesiones o estrés, deben cesar por completo, promoviendo criterios éticos y de sensibilidad. La regulación designa que durante el periodo de transición se implementarán estrategias para reorientar los ingresos y oficios de quienes dependían de estos eventos, asegurando medidas económicas y sociales acordes con el nuevo marco legal.

La decisión de la Corte Constitucional ha sido interpretada como una señal de transformación cultural en Colombia, con efectos potenciales en otros países donde el debate sobre la tauromaquia y espectáculos similares continúa abierto en agendas legislativas y sociales. El fallo fue recibido como un hito histórico en la protección legal de animales y un punto de referencia regional para iniciativas que promueven una relación más compasiva entre las personas y los seres sintientes.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPlaza de Toros SantamaríaPlaza de la CulturaOrquesta Filarmónica de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Mariana Gómez reveló los detalles detrás de la vez que salió con un hombre tacaño y qué fue lo que le dijo el personaje al finalizar la cita

La cantante y actriz contó con qué detalles la conquistan en una cita: “...Por encima de los objetos, lujos o el dinero”

Mariana Gómez reveló los detalles

La Dian incrementaría los requerimientos por errores en la declaración de renta: cómo evitarlos

La autoridad fiscal reforzó la vigilancia en las declaraciones de renta, con cruces de datos y nuevas tecnologías para detectar inconsistencias y prevenir errores en la próxima temporada tributaria

La Dian incrementaría los requerimientos

Procurador Gregorio Eljach habló del fallo de la JEP contra antiguo secretariado de Farc: “Ocho años es un tiempo bastante dilatado”

Varias de las víctimas, como Ingrid Betancourt y Jhon Fran Pinzón, rechazaron esta decisión, teniendo en cuenta que fueron blanco de crímenes de lesa humanidad

Procurador Gregorio Eljach habló del

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Salomón Bustamante les habría jugado

Salomón Bustamante les habría jugado una broma a sus seguidores al afirmar que está soltero: “Disponible y a la orden”

Mariana Gómez reveló los detalles detrás de la vez que salió con un hombre tacaño y qué fue lo que le dijo el personaje al finalizar la cita

Carlos Vargas abrió su corazón y confesó si en algún momento tuvo un romance con alguno de sus compañeros de ‘La red’

Rebeca Castillo impacta con transformación estética tras su salida de Miss Universe Colombia: así luce ahora

Elizabeth Loaiza confiesa su interés en entrar a ‘La casa de los famosos Colombia 3’, pero hay un detalle que podría cambiarlo todo

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Faustino Asprilla se fue en contra de los jugadores de Millonarios en medio de sus crisis deportiva: “El que no corre, va para afuera”

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

En Turquía aseguran que Jhon Durán fue operado y la noticia no cayó bien entre los hinchas

Los hinchas del América de Cali siguen en protesta y estas fueron las imágenes de las tribunas vacías del Pascual Guerrero en el empate sin goles ante Bucaramanga