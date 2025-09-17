Miguel Uribe Londoño aseguró que Gustavo Petro busca interrumpir investigación por magnicidio de su hijo: “Usted incita a que también me asesinen”

El ahora precandidato Miguel Uribe Londoño responsabilizó al Gustavo Petro por el magnicidio de su hijo - crédito Colprensa/Presidencia

No paran los enfrentamientos entre la familia de Miguel Uribe Turbay, asesinado el 11 de agosto luego de ser atacado en medio de un acto público en el occidente de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro por cuenta de sus polémicas declaraciones.

De hecho, en la mañana del miércoles 17 de septiembre, el padre del senador y ahora precandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, respondió al jefe de Estado tras las recientes declaraciones en las que ha planteado diferentes hipótesis sobre el magnicidio del senador del Centro Democrático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un video publicado en su cuenta de X, el precandidato aseguró que Petro estaría entorpeciendo la investigación de la Fiscalía General de la Nación al obligarla a abrir un nuevo frente de trabajo con cada “ocurrencia” que dice públicamente.

“Señor Petro, quiero que le quede muy claro. Usted le va a responder más temprano que tarde a la justicia colombiana y también a la justicia internacional. Yo me haré cargo. No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas. No le permito que siga calumniando el apellido de mi familia como el perverso invento del negocio de las esmeraldas”, señaló.

Miguel Uribe Londoño responde a Gustavo Petro por relacionar a su familia con la mafia de las esmeraldas - crédito prensa Miguel Uribe

En sus declaraciones, Uribe Londoño indicó que el posible modus operandi del presidente sería lanzar hipótesis diferentes cada vez, con el fin de saturar los recursos investigativos de la Fiscalía que, por obligación, debe atender a los llamados del jefe de Estado, lo que impediría un avance concreto sobre las averiguaciones que, hasta el momento, tiene en prisión siete capturados por el atentado perpetrado el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.

“Yo sí tengo muy claro cuál es su estrategia. Cada vez que usted se inventa un nuevo cuento, como el de la mafia europea, el asesino que vive en Dubái, usted obliga a los fiscales a actuar de oficio e investigar esa nueva denuncia. De este modo, usted pretende darle largas a este proceso de investigación”, señaló.

El precandidato por el Centro Democrático aseguró que los discursos del presidente estarían generando un ambiente de odio contra la familia Uribe, lo que motivaría nuevas acciones violenta contra él y sus allegados.

“Le pregunto, ¿qué es lo que le teme que se descubra, señor Petro? Porque lo que todos los colombianos sabemos es que usted hostigó a Miguel con sus trinos y sus irresponsables declaraciones. Lo que todos los colombianos ya sabemos es que usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo. Y con sus teorías y malintencionadas declaraciones, usted incita al odio e incita a que también a mí me asesinen. Sépalo: mi hijo nunca le tuvo miedo. Yo tampoco se lo tengo”, señaló Uribe Londoño.

En su mensaje, el padre de Miguel Uribe Turbay también señaló al jefe de Estado de motivar una persecución contra la oposición y todo aquel que piense diferente.

“Lo que todos sabemos, señor Petro, es que usted sigue hostigando con su violencia verbal a todos los colombianos que estamos trabajando por una Colombia segura sin usted, una Colombia próspera sin usted, una Colombia democrática sin usted, una Colombia justa, donde usted le haya tenido que responder a la justicia. Ya le perdonamos una vez sus crímenes y no se los perdonaremos una segunda vez”, señaló Uribe Londoño.

La airada respuesta del precandidato presidencial se da después de que Gustavo Petro, en medio de su último Consejo de Ministros, acusara a la familia Uribe Turbay de pertenecer al negocio de las esmeraldas, lo que habría motivado su asesinato por parte de la mafia.

“Porque a Miguel Uribe Turbay no lo mató Petro, lo mató la mafia, dejen de engañar al pueblo. Porque a Gancho Mosco que es el último en que ubiquemos y que dejaron libre, extrañamente libre, declaró. Y como yo no puedo tener la competencia de decir lo que declaran, lo que sí sé es que Gancho Mosco lo denunció Petro, no Peñalosa, fue Petro. No fue el papá de Uribe, fue Petro en la alcaldía de Bogotá Humana“, señaló el jefe de Estado.