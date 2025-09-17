Claudia López criticó a la JEP por sentencia contra secretariado de las Farc: “Debería limitar a los condenados a un sitio de pena específico”

López afirmó que como mínimo, se debieron ubicar a los exsecretarios de las Farc debieron ser ubicados en zonas limitadas - crédito @ClaudiaLopez/X y @JEP_Colombia/X

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, Claudia López, expresó críticas frente a la sentencia impuesta al secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el desarrollo del proceso de justicia transicional.

López sostuvo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) debería establecer restricciones más estrictas para quienes hayan sido condenados por crímenes graves.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus declaraciones, recogidas después de conocerse la decisión de la JEP, Claudia López señaló que “para lograr la desmovilización y que dejaran de matar, con los paramilitares y las Farc hicimos el sacrificio de establecer penas muy cortas, de 8 años. Pero, como mínimo, la JEP debería limitar a los condenados por graves crímenes de las Farc a un sitio de pena específico y no permitir que sean, al mismo tiempo, condenados y congresistas. ¡Sin eso no hay justicia ni reconciliación!”, dijo.

Claudia López criticó sentencia de JEP contra exsecretarios FARC - @ClaudiaLopez/X

Dijo, durante una entrevista con Caracol Radio que “para desmovilizar a los paras, que fue una tarea que hizo Álvaro Uribe con Justicia y Paz, y para desmovilizar a las Farc, que eran otro tormento de los colombianos, que fue una tarea que hizo Juan Manuel Santos, en ambos procesos pagamos un costo, es pa’ que esa gente entregara las armas, se desmovilizara, dejara de matar, de reclutar, de secuestrar, de desplazar. En ambos casos dijimos que la pena máxima iban a ser ocho años”, explicó.