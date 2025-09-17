Colombia

Buscan a hombre que agredió con cuchillo a su pareja en La Guajira: tras herirla, le quitó el celular, lo lanzó varias veces al suelo y escapó

Varios de los testigos del ataque auxiliaron a la víctima, mientras el agresor huía del mercado viejo de Riohacha con un bolso de su pareja

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

El reprobable hecho sucedió en
El reprobable hecho sucedió en el mercado viejo de Riohacha - crédito pantallazo redes sociales/X

Un reprochable caso de violencia intrafamiliar sucedió en la tarde del 16 de septiembre de 2025, en el mercado viejo de Riohacha, La Guajira.

Un hombre atacó con un cuchillo a una mujer, presuntamente su pareja sentimental, durante una discusión en el interior de un local comercial.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, que captaron el momento en que el agresor tomó el arma blanca y la utilizó repetidas veces contra la víctima.

De acuerdo con las imágenes difundidas y reportadas por medios locales, el hombre desató el ataque tras un inicial altercado verbal, arrebató el teléfono celular a la mujer, lo destrozó contra el suelo y tomó un bolso antes de salir del establecimiento para evitar su detención.

Medios locales informaron que personas presentes en el lugar auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

Un hombre acuchilló a su pareja sentimental en Riohacha - crédito accidentesbarranquilla2/Instagram

Las autoridades no han revelado el estado de salud de la mujer, mientras que la Policía Nacional confirmó que inició investigaciones para dar con el paradero del agresor, quien huyó con rumbo desconocido. El caso está siendo tratado como posible violencia intrafamiliar y lesiones personales, según informaron voceros oficiales en diálogo con medios, en caso de que la mujer sobreviva.

Este episodio provocó rechazo entre habitantes y organizaciones sociales de Riohacha, quienes demandan una mayor presencia de las autoridades y estrategias preventivas para afrontar la violencia contra la mujer, un fenómeno persistente en el municipio.

Líderes y residentes de la región, a través de redes sociales, han instado a denunciar cualquier manifestación de maltrato y a fortalecer las rutas de protección a las víctimas.

La secuencia registrada por las cámaras facilitará, de acuerdo con la Policía Nacional, la identificación y posible captura del presunto responsable, quien deberá responder ante la justicia por los delitos cometidos.

Mientras tanto, la comunidad reiteró la urgencia de profundizar en campañas de prevención y en la atención institucional para evitar que se repitan situaciones de este tipo en el distrito.

Condenaron a más de 44 años a soldado por feminicida y abusador de menor, en Norte de Santander

Un juez de Norte de Santander condenó a 44 años y 4 meses de prisión a Luis Daniel Correa Mena, soldado del Ejército Nacional, hallado responsable del feminicidio de Daira Zuleima Zuanare Méndez y del abuso sexual de su hija de dos años en un caso que provocó consternación en Sardinata y en la región del Catatumbo.

El soldado pasará más de
El soldado pasará más de 40 años en prisión - crédito Freepik

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el crimen tuvo lugar la noche del 25 de mayo de 2021 en el barrio San Francisco, cuando Correa Mena, de 30 años y oriundo de Chigorodó (Antioquia), ingresó a la vivienda de la víctima. Tras un altercado, el uniformado utilizó un arma blanca para agredir y causar la muerte de la mujer en el lugar.

Las pesquisas permitieron establecer que el hombre también atacó y abusó sexualmente de la niña, a quien luego abandonó en un paraje solitario dentro de una bolsa plástica mientras intentaba huir del sitio. Según el comunicado de la Fiscalía, el militar fue capturado en flagrancia por miembros del Ejército Nacional durante su escape.

El soldado además abusó sexualmente
El soldado además abusó sexualmente de una mujer - crédito Colprensa

La menor fue hallada y llevada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional adelantaron entrevistas, inspecciones y otras diligencias que robustecieron la acusación en contra del procesado.

El fallo judicial lo declaró culpable de homicidio agravado, tentativa de homicidio y acceso carnal violento agravado, informó Caracol Radio. El caso generó conmoción pública y, en su momento, diversas organizaciones sociales exigieron garantías de justicia y sanciones ejemplares.

La sentencia fue notificada como de primera instancia, por lo que están habilitados los recursos de ley, precisó la Fiscalía tras la decisión.

