Viuda de Miguel Uribe y la molestia frente a la presencia de políticos en la Fundación Santa Fe: “Doloroso que se hiciera política con el dolor ajeno”

María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, ha abierto el espacio para atender a los medios de comunicación y relatar, desde lo más íntimo de su sentir y el entorno de su familia, lo que ha sido este mes sin la presencia de su esposo, compañero de vida, y padre de sus hijos.

La mujer, en conversación con 6AM, de Caracol Radio, conversó acerca de varios temas personales, como el duelo por el que está atravesando, pero también de política, una de las grandes interrogantes que se han presentado desde el magnicidio del que fue víctima el congresista del Centro Democrático.

Uno de los temas que mayor relevancia tuvo en el diálogo fue la presencia de políticos en la Fundación Santa Fe - lugar donde permaneció internado Uribe Turbay-, como fue el caso de la precandidata presidencial, Vicky Dávila.

María Claudia afirmó que, más que presencia de políticos en la institución, fueron los intereses que se estaban gestando por detrás lo que le molestó: “Pues a mí me molestó Digamos, yo lo que sentía difícil y lo que me pareció doloroso, más que molestarme es hacer política con el dolor ajeno. No solamente Vicky, sino pues, no sé, las personas que hicieron eso. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué con el dolor ajeno? O sea, ¿por qué con una tragedia? ¿Por qué cuando hay un niño de 4 años sufriendo por el atentado, por la vida de su papá? ¿Por qué?”.

El congresista del Centro Democrático falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Ratificó que el deseo de figurar permeó un momento tan difícil, sabiendo que para tales fines se encuentran otros espacios físicos y temporales.“Si hay millones de escenarios para sobresalir. Entonces, yo lo siento muy desafortunado y muy doloroso que eso haya pasado, pero yo estaba en lo mío, ni la vi, ni vi a nadie ni puedo decir si fue ella o fueron otros, la verdad no, yo estaba en lo mío y como digo, yo siempre me aferraba”.

Finalmente, Tarazona le comentó al medio de comunicación que en medio de su dolor no tenía espacio para detenerse en ese tipo de situaciones mediáticas y solo buscaban regocijo en la fe que siempre la ha acompañado: “Estaba pasando cosas tan dolorosas y tan malas alrededor mío y era tan compleja la situación con Miguel que yo me aferraba siempre a las cosas buenas, a Dios, al amor y a la compasión”.

María Claudia Tarazona, esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, reza durante el funeral del senador, tras su muerte tras recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, en la Catedral Primada de Bogotá, Colombia, el 13 de agosto de 2025 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

María Claudia Tarazona continuó la polémica con María Fernanda Cabal

Durante el funeral, realizado en el Congreso de la República, la tensión entre Tarazona y la senadora Cabal fue tema de conversación pública, especialmente después de que la viuda acusara a Cabal de haberla amenazado para que desistiera de aspiraciones políticas. En la misma entrevista, Tarazona explicó que, al acercarse Cabal a saludarla, llevaba un micrófono en su camisa, lo que le generó sospechas acerca de una posible grabación de la conversación, dando un matiz más incómodo y frío al acto protocolario de condolencia.

Tarazona comparó el comportamiento de Cabal con el de la senadora Paloma Valencia, también miembro del Centro Democrático. Para ella, Valencia actuó dentro de los parámetros que esperaba: “Se portó conmigo como yo hubiera esperado que se portara María Fernanda”, declaró Tarazona, sugiriendo las diferencias de actitud entre ambas figuras del partido durante un momento de duelo.

La polémica surge tras las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe en la que denunció amenazas durante la velación del fallecido senador - crédito Colprensa

Cabe destacar otra de las declaraciones de Tarazona sobre el trato recibido: “Cuando una persona está en duelo, cuando una persona pierde a alguien y cuando una persona pierde a alguien de la manera que yo perdí a Miguel, tú te aproximas a esa persona, si no puedes decir nada, la abrazas desde el silencio. Pero si le abrazas o te acercas con empatía, con respeto, con compasión o solidaridad, no desde la agresión. Y así fue, con agresión. Y así no se hace, eso no está bien”.

Esta situación ha generado diversas opiniones dentro y fuera del partido, reflejando un ambiente tenso tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 en un acto de campaña, hecho que conmocionó a la opinión pública y la clase política nacional.