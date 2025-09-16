Terror al Parque 2025: todo lo que necesita saber para asistir a la quinta edición, nuevas atracciones y recomendaciones generales

El evento de terror más importante de Colombia espera superar los 500.000 asistentes en 2025 - crédito Mundo Aventura

Del 19 de septiembre al 2 de noviembre, el evento Terror al Parque 5 llega al Parque Mundo Aventura en Bogotá, bajo el concepto de “el origen del mal”, consolidándose como una de las experiencias de terror más importantes de Colombia.

Organizado por Corparques, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá y operador de Mundo Aventura, este evento promete noches de adrenalina, suspenso y desafíos para hasta los visitantes más audaces. Hasta 2025, más de 500.000 personas han participado en esta propuesta inmersiva, generando ingresos superiores a 3.500 millones de pesos y una inversión que supera los 1.200 millones de pesos.

De acuerdo con el subdirector de Mercadeo y Experiencia al Visitante de Mundo Aventura, Juan Carlos Rosas, la expectativa por el evento se refleja en la rápida acogida de la preventa, iniciada el 27 de junio, y en la recepción de la propuesta durante la reciente edición de ComicCon. Rosas afirmó que la participación en ComicCon ayudó a crear expectativa entre los asistentes acerca de lo que encontrarán en “más de 130.000 m²” de parque temático.

El evento incluye acceso a 15 atracciones mecánicas y seis experiencias itinerantes de terror - crédito Mundo Aventura

Terror al Parque 2025

Para la versión de 2025, Mundo Aventura integra una nueva estación de terror diseñada junto con el patrocinador Galletas Festival y su producto Meteorito Ácido, expandiendo la oferta a ocho experiencias principales:

Viaje Fobia , que reta a los asistentes a atravesar una cueva enfrentando sus mayores miedos; Furia , ambientada en un autobús donde los susurros acechan.

, que reta a los asistentes a atravesar una cueva enfrentando sus mayores miedos; , ambientada en un autobús donde los susurros acechan. Cementerio Zombie , centrada en una antigua maldición.

, centrada en una antigua maldición. Bunker Psicópata , que presenta un asesino serial en un pueblo lleno de oscuros secretos.

, que presenta un asesino serial en un pueblo lleno de oscuros secretos. Manicomio Azabaka , tras un motín que deja el lugar en control de los reclusos; Infierno , espacio dedicado a las peores pesadillas.

, tras un motín que deja el lugar en control de los reclusos; , espacio dedicado a las peores pesadillas. Tortura , pesadilla sin escapatoria con dosis de miedo y dolor.

, pesadilla sin escapatoria con dosis de miedo y dolor. Zona Cero: Meteorito Ácido, donde la caída de un objeto espacial provoca extraños sucesos.

Los visitantes también podrán disfrutar de destacados juegos mecánicos como Vertical Swing, Xtreme, Crazy Jump, Black Hole, Chocones, Quantum, Ikaro, Ranger, Moto Disco, Teatro 5D, Troncos, Tropicana, Magic Bikes, Gravity y Air Race. Además, la fila exprés ofrecerá acceso ilimitado a las atracciones mecánicas y entrada única a cada estación de terror.

Ocho estaciones temáticas y más de 300 actores protagonizan la edición 2025 de Terror al Parque - crédito Mundo Aventura

Más de 300 actores se encargarán de animar el parque, acompañados de seis experiencias itinerantes inspiradas en duendes, payasos, zombies, ruidos inquietantes y asesinos de películas, entre muchos otros personajes. La ambientación mantendrá un clima de misterio, iluminada únicamente por las atracciones mecánicas, entre las que destacan Troncos, Gravity, Air Race, Vertical Swing y otras 11 atracciones, todas incluidas en la entrada general.

Por su parte, el director general de Corparque, Iván González, señaló: “Regresamos con una nueva propuesta y aliados que le suman a esta experiencia única cargada de terror. Nos hemos enfocado en crear, para cada versión, una en la que los visitantes experimenten la aventura, adrenalina y terror que abraza a Bogotá en su último semestre del año”.

Recomendaciones generales

El evento está dirigido a mayores de 14 años, quienes deberán asistir acompañados y portar documento de identidad. Se recomienda ropa cómoda y abrigada, está prohibido el ingreso con calzado destapado, plataformas o tacones, así como con alimentos, bebidas, mascotas, licor, sustancias psicoactivas o personas disfrazadas.

El evento contará con nuevas atracciones de terror, recorridos temáticos y experiencias intensas para mayores de 14 años - crédito Mundo Aventura

Asimismo, el acceso está restringido a mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas especiales, incluidas afecciones cardíacas, trastornos psiquiátricos, movilidad reducida y otros problemas de salud relacionados. Terror al Parque 5 se realizará los viernes, sábados y domingos festivos, cuando el lunes siguiente también sea festivo, entre las 6:00 p. m. y las 11:00 p. m. Habrá tres modalidades de boletería, disponibles en la página oficial.