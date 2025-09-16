Nuevo cierre en la vía al Llano, esta vez por un accidente de tránsito: conozca las rutas alternas

Nuevo problema en vía al Llano por accidente que provocó cierre - crédito @CoviandinaSAS/X

El restablecimiento parcial del tránsito en la vía al Llano se vio nuevamente interrumpido luego de que un accidente que involucró vehículos de carga obligó a cerrar temporalmente el paso en el kilómetro 33+80, según informó Coviandina, la concesionaria encargada de la carretera que conecta Bogotá con Villavicencio (Meta).

Después de una semana marcada por un derrumbe de tierra de gran magnitud en los kilómetros 18+300 y 18+600 que había generado importantes restricciones, Coviandina había anunciado la habilitación de un tramo para aliviar la congestión en la variante Bogotá–Villavicencio.

Sin embargo, el incidente vial registrado durante la madrugada del martes 16 de septiembre obligó a implementar nuevos cierres preventivos en el corredor vial.