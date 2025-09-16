Colombia

Nueva coalición política: partido Alianza Verde y movimiento En Marcha anunciaron listas conjuntas para elecciones legislativas

Las dos colectividades acordaron presentar candidatos en bloque para el Congreso, con la participación de sectores indígenas, sociales y sindicales, con enfoque en inclusión y paridad de género

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Alianza Verde y En Marcha
Alianza Verde y En Marcha anuncian listas conjuntas al Congreso para las elecciones legislativas de 2026 - crédito En Marcha/Alianza Verde

El panorama político colombiano de cara a las elecciones legislativas de 2026 se redefine con la decisión del partido Alianza Verde y del movimiento En Marcha de presentar listas conjuntas al Congreso.

Esta estrategia busca integrar a organizaciones indígenas, sociales, estudiantiles y sindicales en una propuesta común.

Este acuerdo, resultado de varios meses de negociaciones, fue formalizado por ambas colectividades y anunciado a través de un comunicado firmado por Rodrigo Romero Hernández, codirector nacional de Alianza Verde, y los copresidentes de En Marcha, Antonio Navarro Wolff y Juan Fernando Cristo Bustos.

“Tras varios meses de conversaciones, los partidos Alianza Verde y En Marcha hemos decidido suscribir un acuerdo político para actuar de manera articulada de cara a las elecciones al Congreso de la República en marzo del 2026″, dice el documento.

La alianza contempla la postulación de candidatos al Senado de la República en una lista cerrada, que garantizará la interparidad y la alternancia de género, según lo expresado en el documento conjunto.

Informamos a la ciudadanía que postularemos al Senado de la República integrantes en una misma lista cerrada, con garantía de interparidad y alternancia de género. Así mismo, conformaremos listas únicas a la Cámara de Representantes en distintos departamentos y distritos, con apertura a la integración, de acuerdo con las realidades sociales y políticas regionales, e invitamos a movimientos, liderazgos sociales y ciudadanos independientes que compartan nuestra visión”, agrega el comunicado.

La coalición entre el partido
La coalición entre el partido Alianza Verde y el movimiento En Marcha integrará organizaciones indígenas, sociales, estudiantiles y sindicales en una propuesta común - crédito @PartidoVerdeCoL/X

Además, se conformarán listas únicas a la Cámara de Representantes en diferentes departamentos y distritos, con apertura a la integración de acuerdo con las realidades sociales y políticas de cada región. Los partidos invitaron a movimientos, liderazgos sociales y ciudadanos independientes que compartan su visión progresista de “oposición vigilante, liberal y verde” a sumarse a este proyecto.

El comunicado destaca que el compromiso de la alianza es ofrecer a la sociedad una opción transformadora, orientada a la inclusión, la defensa de los principios democráticos y las libertades, así como a la garantía de acceso a derechos para la ciudadanía.

“De cara a los desafíos sociales, económicos, ambientales y políticos que vive el país, nuestro compromiso es presentar a la sociedad una opción transformadora, que promueva la inclusión, defienda los principios democráticos y las libertades, y garantice el acceso a derechos a la ciudadanía. Nuestra coincidencia fundamental reside en la convicción de que la política puede y debe ser un camino digno de servicio público para construir un mejor país”, se agrega en el documento.

La alianza invita a movimientos
La alianza invita a movimientos y liderazgos sociales y ciudadanos independientes a sumarse al proyecto - crédito Alianza Verde

La invitación a los colombianos es a participar, mediante mecanismos transparentes y democráticos, en las listas al Senado y la Cámara de Representantes, integrando fuerzas políticas y ciudadanas progresistas que defiendan el pluralismo, los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de oportunidades.

Según el texto, la coincidencia fundamental entre ambas fuerzas reside en la convicción de que “la política puede y debe ser un camino digno de servicio público para construir un mejor país”.

“Invitamos a los colombianos a sumarse, a través de mecanismos transparentes y democráticos, a las listas a Senado y Cámara de Representantes en las cuales integramos fuerzas políticas y ciudadanas progresistas, defensoras del pluralismo, los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de oportunidades”, dice el comunicado.

“Este acuerdo constituye un paso firme para fortalecer una propuesta de país en la que la participación ciudadana, la justicia social y la sostenibilidad ambiental sean ejes centrales”, se añade.

Las inscripciones para las elecciones
Las inscripciones para las elecciones legislativas inician el 8 de noviembre y terminarán el 8 de diciembre de 2025, según el calendario electoral de la Registraduría - @SenadoGovCo/X

En el documento, las colectividades informaron que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles sobre la conformación de las listas y los mecanismos de integración con otras fuerzas políticas y liderazgos independientes interesados en fortalecer este proyecto común.

Se debe tener en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que el proceso para la inscripción de candidatos para las elecciones del Congreso de la República será del 8 de noviembre de 2025 al 8 de diciembre de 2025.

