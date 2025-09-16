Colombia

Murió el niño de 4 años que fue golpeado salvajemente por su padrastro en Medellín: “No pudo más”

Las autoridades entregaron nuevos detalles del acto de violencia que fue ampliamente rechazado por la ciudadanía

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El pequeño falleció durante la jornada del martes - crédito Doaa Rouqa / REUTERS

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X que el 16 de septiembre de 2025 el equipo médico confirmó el fallecimiento de Nairkel, el niño de 4 años que había sido brutalmente golpeado por su padrastro. De acuerdo con los detalles entregados por el mandatario de la ciudad, el menor luchó durante tres días en el Hospital General de Medellín, pero las heridas provocadas resultaron fatales.

Del mismo modo, el alcalde indicó que el responsable, conocido como alias Lámpara y que es miembro de la estructura criminal Los mondongueros, ya se encuentra capturado y enfrentará a la justicia por este brutal crimen que causó indignación en el territorio nacional.

El alcalde no dudó en expresar su dolor por el caso y reiteró la gravedad de estos actos de violencia hacia los niños, por lo que prometió que el caso no quedará impune, pues las autoridades ya están trabajando para evitarlo.

Asimismo, utilizó su mensaje para agradecer al personal médico y asistencial del hospital por su esfuerzo en cuidar a Nairkel e intentar salvarle la vida: “No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños”, afirmó Federico Gutiérrez.

Confirmación oficial del fallecimiento del menor de edad - crédito X

En desarrollo...

