Armando Benedetti renunciaría al Ministerio del Interior: esto se sabe

Armando Benedetti estaría evaluando su renuncia al Ministerio del Interior, según lo reveló Darcy Quinn en La FM.

La periodista también escribió en su cuenta de X que el jefe de la cartera del Interior contempla su salida luego de sacar adelante la reforma pensional y laboral, así como la derrota con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista con Blu Radio, negó que fuera a renunciar.

En sus declaraciones, Benedetti confirmó que sí hizo una reflexión, pero nunca ha contemplado en renunciar.

De hecho, cuestionó la información que anunciaba su posible salida del Ministerio del Interior.

“Fue una reflexión. Yo promoví la reforma a la salud. Gané con el magistrado Echeverry en el Consejo Nacional Electoral. Logramos sacar adelante la reforma laboral. Hicimos la consulta popular. Organizamos manifestaciones. La derrota en la elección del magistrado me afectó mucho. A partir de ahí reflexioné sobre lo que podría ocurrir, pero alguien, de manera imprudente, dijo que yo iba a renunciar, y eso no es cierto”, indicó Benedetti.

Por otra parte, el ministro Armando Benedetti hizo pública su vivencia relacionada con la rehabilitación personal y el abandono de adicciones.

A través de sus redes sociales, relató que hace un año tomó la decisión de dejar el consumo de sustancias y alcohol, un paso que consideró fundamental para transformar sus hábitos y enfoque de vida.

Benedetti sostuvo que un problema de salud le permitió adquirir un mayor nivel de conciencia sobre sus acciones diarias, lo que influyó directamente en su determinación de modificar su estilo de vida.

En ese sentido, comentó: “Yo he tenido esa segunda oportunidad gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios, y por ello, estoy en el trabajo que yo estoy, también lo hice porque quería cambiar mi estilo de vida. Porque después de una enfermedad tuve miedo y me conllevó a cambiar todo lo que hacía en la parte social, en el trabajo”.

El funcionario calificó este proceso como decisivo, no solo en el ámbito personal, sino también a nivel profesional. Subrayó la necesidad de preservar el bienestar individual para poder generar un aporte positivo a la sociedad desde el servicio público. Según sus palabras, “sentí que si quería contribuir con el país debía estar bien conmigo mismo. Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad”.

En su mensaje, Benedetti manifestó que el distanciamiento del alcohol y las drogas ha generado un nuevo entorno familiar, propiciando mejores relaciones y un ambiente de paz.

Reflexionó sobre este cambio y concluyó preguntando a su audiencia lo siguiente: “Todo ello me ha traído relativa paz porque todavía me falta, porque me ha traído otra vez a mi familia, soy un mejor padre que antes, un super mejor marido, de pronto de los mejores maridos que hay, y al mismo tiempo un buen amigo y una buena persona, ¿Dígame usted que haría para cambiar su vida y que haría por mejorarla?”.

Caso Fonade

La Corte Suprema de Justicia inició este lunes 15 de septiembre de 2025 la audiencia preparatoria en el juicio por presunto tráfico de influencias contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El procedimiento, encabezado por el magistrado Ariel Torres de la Sala de Primera Instancia, se llevó a cabo de manera virtual y marca un paso importante en la investigación penal que enfrenta el alto funcionario, considerado cercano al presidente Gustavo Petro.

Benedetti es acusado de supuestas irregularidades dentro del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

El caso se centra en la presunta manipulación de procesos contractuales a favor de la empresa Certicámara S.A. en convocatorias que superaron los 1.000 millones de pesos.