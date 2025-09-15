Colombia

Nuevos detalles de la muerte de una familia en hotel de San Andrés: empleado que realizó la fumigación habría dicho mentiras

La persona reportó de manera inicial que para fumigar la habitación había utilizado el químico Demand Duo y no fosfina, que según Medicina Legal fue el químico que causó la intoxicación

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Alexander Caicedo, abogado del
Daniel Alexander Caicedo, abogado del hotel, en entrevista con el programa Séptimo día, de Caracol Televisión, comentó que el trabajador que fumigó la habitación que estaba enseguida del cuatro de la familia pudo haber mentido - crédito Colprensa/X

Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo, el menor Kevin Matías Martínez Canro, fallecieron el 11 de julio de 2025 en el Hotel Portobello Convention, en la isla de San Andrés.

Según el dictamen forense de Medicina Legal, la familia murió “por intoxicación exógena por fosfina”, químico que es utilizado en espacios abiertos para combatir plagas.

Por tal motivo, Daniel Alexander Caicedo, abogado del hotel, en entrevista con el programa Séptimo día, de Caracol Televisión, comentó que el trabajador que fumigó la habitación que estaba enseguida del cuatro de la familia pudo haber mentido.

Daniel Alexander Caicedo, abogado del
Daniel Alexander Caicedo, abogado del hotel, en entrevista con el programa Séptimo día, de Caracol Televisión, comentó que el trabajador que fumigó la habitación que estaba enseguida del cuatro de la familia pudo haber mentido - crédito Ricardo Maldonado/EFE/Redes sociales

Según el jurista, la persona reportó de manera inicial que para fumigar la habitación había utilizado el químico Demand Duo y no fosfina.

“Al parecer, esta empresa utilizó un producto de fumigación que no está permitido y un producto que no reportó al hotel haber utilizado”, indicó Caicedo al citado programa.

El reporte, con fecha del 10 de julio de 2025, mostrado por el programa, identificó al hombre como Michael Garzón.

Daniel Alexander Caicedo aseguró que el hotel no puede “asumir responsabilidad” por lo sucedido, pero precisó que serán las autoridades las que determinen a los responsables.

“Nos manifestó que había hecho una aspersión manual de un producto denominado Demand Duo; nosotros no podemos asumir responsabilidad, serán las autoridades pertinentes que están llevando a cabo esta investigación las que determinen los responsables”,

El abogado precisó que el hotel confió en la empresa que contrató para la fumigación de la habitación, recalcando el uso del químico que no está permitido para espacios cerrados.

El abogado precisó que el
El abogado precisó que el hotel confió en la empresa que contrató para la fumigación de la habitación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Nosotros también confiamos en la responsabilidad de la empresa de fumigación, pero evidentemente utilizaron un producto que no estaba autorizado”, aseveró el abogado.

Desde que comenzaron las investigaciones, los familiares de las personas fallecidas solicitaron de manera persistente que se aclare lo ocurrido y se identifiquen a los responsables.

Mayerli Canro, hija de una de las víctimas, transmitió el sufrimiento de su familia y la urgencia de obtener justicia, deseando que nadie más atraviese una situación similar.

El Hotel Portobelo Convention, ubicado en San Andrés, quedó en el centro de la polémica tras la divulgación de videos realizados por allegados a las víctimas, en los que se evidencia el deterioro de las instalaciones.

Las imágenes, difundidas en julio de 2025, mostraron paredes con daños visibles, pisos en condiciones deficientes y áreas sometidas a remodelaciones. Estas condiciones generaron inquietud, y los familiares definieron el lugar como “en obra gris”. Así lo señaló una de las personas afectadas al describir la suciedad en las paredes, el desprendimiento de pintura y el mal estado del piso.

La preocupación aumentó ante la ausencia de registros audiovisuales sobre los instantes previos al incidente. José Canro, integrante de la familia, mencionó que al inspeccionar el hotel notaron cámaras de seguridad fuera de servicio y otras con funcionamiento incierto.

Según relató, la falta de estas grabaciones significa una dificultad considerable para la investigación, ya que impide contar con elementos clave para la reconstrucción de los hechos.

A los interrogantes por la seguridad y el estado del edificio se sumó la inquietud generada por una fumigación realizada días antes del fallecimiento de los tres miembros de la familia. El propio hotel confirmó, mediante un comunicado, que se efectuó dicha intervención, sin especificar qué productos se utilizaron.

Los familiares manifestaron que durante su estancia no recibieron ninguna notificación sobre este procedimiento por parte del personal del hotel y que solo tuvieron conocimiento de la fumigación cuando la información fue emitida de manera oficial, después del trágico suceso.

Los familiares manifestaron que durante
Los familiares manifestaron que durante su estancia no recibieron ninguna notificación sobre este procedimiento por parte del personal del hotel - crédito Colprensa/Redes Sociales

“Una verdadera falta de respeto, una indelicadeza y se me antoja que hasta un delito es lo que acaban de hacer familiares de Viviana Andrea con nosotros como familiares de Nelson. ¿Qué tal hubiera sido al contrario? ¿Les hubiera gustado enterarse por un noticiero de televisión de las causas de la muerte de su hija, su sobrino y su nieto?”, expresó en dialogo con El Tiempo Édgar Martínez, uno de los seis hermanos de Tito Nelson.

