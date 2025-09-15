Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Jessica Cediel preocupa a sus seguidores tras hospitalización inesperada - crédito @jessicacedielnet/Instagram

El reciente ingreso a la clínica de Jessica Cediel generó preocupación entre sus seguidores, pues la presentadora compartió una foto en sus redes sociales en la que aparece hospitalizada.

En la fotografía, Cediel aparece recostada en una camilla, vestida con bata azul, cubrebocas y una manilla hospitalaria, evidenciando la seriedad del episodio, mientras en el anuncio les indicó a sus seguidores que se iba a tener que ausentar.

Como era de esperarse, la noticia tomó por sorpresa a quienes siguen su actividad en redes sociales, ya que en los meses previos la presentadora colombiana de 43 años había compartido imágenes de viajes y rutinas en Estados Unidos, proyectando un estado de bienestar, por lo que no se esperaba verla en esas condiciones.

La noticia se conoció a través de un mensaje en sus cuentas oficiales, en el que la también modelo pidió comprensión por su ausencia temporal.

Hospitalización de Jessica Cediel desata ola de solidaridad en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/IG

“Nos vemos en un par de días, mi gente. Recuerden que Dios está en control y TODO tiene un para qué. Los amo”, expresó Cediel en su publicación, demostrando confianza en el proceso médico a pesar de no revelar el diagnóstico.

El mensaje rápidamente provocó una avalancha de comentarios solidarios y deseos de pronta recuperación en las plataformas digitales, sus seguidores no tardaron en hacerse visible y en otras fotografías posteadas en su perfil de Instagram le dejaron los mensajes de apoyo y oraciones.

La ausencia de información detallada sobre su estado de salud avivó la inquietud, pero también consolidó el interés general por la evolución de la presentadora.

El episodio evocó recuerdos de etapas difíciles en la vida de Cediel, particularmente las intervenciones quirúrgicas que debió enfrentar por las secuelas de los biopolímeros. A pesar de estos antecedentes, la comunicadora había logrado mantener actividad profesional y personal constante, motivo por el cual la hospitalización resultó inesperada para quienes la siguen regularmente.

Incertidumbre por el estado de salud de Jessica Cediel tras mensaje desde clínica - crédito @jessicacedielnet/IG

Sin embargo, por ahora se cree que por estos días estaría avanzando en el proceso de recuperación y se espera que en los próximos días aparezca a contar con detalles lo sucedido, ya que Jessica ha sido abierta con su público y siempre ha comentado sin problema los altibajos de su carrera, vida sentimental y las situaciones de salud.

Jessica Cediel comparte el momento en que sintió la presencia de Dios

Días atrás, la aparición inesperada de una paloma en el balcón de Jessica Cediel se convirtió en el detonante de una experiencia que la presentadora colombiana describió como un milagro y también compartió en sus redes sociales.

A través del mismo espacio en el que compartió la situación con su salud y el espacio que se iba a tomar, la también actriz relató cómo este episodio la llevó a sentir una conexión directa con lo divino, reforzando el papel central que la fe ocupa en su vida cotidiana.

En sus publicaciones recientes, la bogotana ha hecho énfasis en su espiritualidad, compartiendo reflexiones y testimonios sobre la influencia de la fe en sus decisiones y en los momentos más significativos de su vida.

En esta oportunidad, Cediel narró un episodio que, según sus palabras, la marcó profundamente. “¡Los milagros existen! Y hoy Dios me habló a través de ellos!”, escribió la presentadora, mientras explicaba que, minutos antes de realizar una llamada que consideraba muy especial, una paloma llegó a su balcón, algo que, según ella, rara vez ocurre en ese lugar.

Una palomita en la ventana de la presentadora fue el detonante para su nuevo testimonio - crédito @jessicacedielnet/IG

“En la tarde de hoy me dispuse a tomar el teléfono para hacer una llamada muy ESPECIAL! Y justo unos segundos antes de que yo agarrara mi celular una palomita llegó a mi balcón (hecho que es muy escaso o que no sucede nunca por aquí) cosa que me sorprendió gratamente, porque desde que llegó sentí la presencia de Dios diciéndome: ESTOY CONTIGO”, relató la modelo.

El comportamiento del ave, que permaneció más de 15 minutos acompañando la llamada y alternando su mirada entre Cediel y el horizonte, reforzó en la presentadora la sensación de estar viviendo un momento de especial significado espiritual.

“Duró más de 15 minutos acompañando mi llamada y después se fue”, detalló la comunicadora, quien decidió compartir la experiencia con sus hermanos en la fe. “Y precisamente les comenté a mis hermanos en Cristo que justo antes de marcar, de la nada, había llegado una paloma que estaba en mi balcón y que yo sentía que venía de parte de Dios. Y ellos me contestaron: ‘qué bonito’”, añadió en su publicación.

La secuencia de hechos no terminó ahí. Al volver a asomarse a la ventana, Cediel presenció lo que interpretó como una segunda señal divina: un arco iris en el cielo.

“A nosotros cuando Dios se nos manifiesta siempre es a través del arco iris. Y adivinen qué? Me asomé al cielo y … sí, ahí también estaba el arco iris justo en el mismo momento”, compartió la presentadora, reforzando la convicción de haber sido testigo de una manifestación espiritual.