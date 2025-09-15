Colombia

Joven murió tras caer de un puente peatonal en Bogotá: esto es lo que se sabe

Las autoridades bloquearon la vía mientras equipos forenses investigaban las causas del suceso

Jenny Alejandra Bustos Granados

Los transeúntes utilizaron sus celulares para reportar el caso - crédito Colombia Oscura / X

Hay preocupación en Bogotá, después de que se conociera el fallecimiento de una joven que cayó desde un puente peatonal, ubicado en la Avenida Suba, al noroccidente de la capital del país. El hecho generó la intervención inmediata de las autoridades y el cierre preventivo de la vía principal de la localidad de Suba, específicamente en el sector de Gratamira.

De acuerdo con las versiones preliminares que circulan a través de las redes sociales, los hechos ocurrieron sobre el medio día del 14 de septiembre de 2025 en la concurrida vía, lo que requirió la presencia de unidades de criminalística y de tránsito en el lugar, que se encargaron de adelantar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información difundida por la cuenta de X de Bogotá Tránsito, la situación se desató sobre las 12:56 p. m. Así que los agentes que se desplazaron hasta el sector implementaron un cierre vial en la Avenida Suba con calle 132A, en sentido occidente - oriente, con el objetivo de facilitar las labores de investigación.

Como alternativa para los conductores, se recomendó el uso de la calle 127, debido a la fuerte congestión generada en el sector. La entidad precisó lo siguiente a través de sus canales oficiales: “Se realiza cierre preventivo por investigación en la localidad de Suba, Avenida Suba con calle 132A en sentido occidente - oriente”.

Los habitantes del sector grabaron el hecho con sus celulares - crédito Colombia Oscura / X

Las circunstancias que rodean la caída de la joven permanecen bajo análisis de las autoridades. Según reportó la plataforma Colombia Oscura, una de las hipótesis apunta a que la víctima habría estado tomándose una selfie en el momento del accidente, lo que habría terminado en la fatal caída.

Sin embargo, en diversos grupos de redes sociales circula la versión de un posible suicidio, lo que tiene a las autoridades verificando las cámaras de seguridad del sector y recolectando testimonios de los allegados a la víctima para determinar qué fue lo que le pasó a la joven y reconstruir la escena minutos antes del fallecimiento.

Hasta el momento, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada oficialmente, por lo que las autoridades mantienen abiertas ambas líneas de investigación y los ciudadanos están a la espera de un reporte oficial.

Por ahora, el despliegue de las unidades de criminalística y demás entidades en el sitio busca esclarecer los hechos y determinar con precisión las causas de la caída que tiene en alerta a los habitantes de este sector de la capital.

El paso de los vehículos en ese sector se vio reducido por horas - crédito Colombia Oscura / X

Ciudadano murió en concurrida estación de TransMilenio

Durante la tarde del jueves 11 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el cierre temporal de una estación clave en la troncal Caracas, lo que generó afectaciones en la movilidad de los habitantes de la ciudad, en una jornada que estuvo marcada por el colapso del transporte público ante diferentes situaciones de orden público.

De acuerdo con el sistema encargado de la movilidad de millones de personas en la capital del país, el fallecimiento del ciudadano ocurrió en la estación Flores, que se encuentra ubicada en la Avenida Caracas con calle 69. Del mismo modo, la empresa de transporte informó que, según versiones preliminares, la causa de la muerte habría sido un infarto.

La comunidad reportó el colapso total en el sector - crédito Pasa en Bogotá / X

Según reportes de la ciudadanía, la situación se desencadenó cuando se halló a una persona sin vida en la mencionada estación, lo que llevó a la activación inmediata del protocolo de emergencias. “Inmediatamente se conoció el caso, activamos el protocolo de emergencias y al punto llegó Policía y una ambulancia, quienes confirmaron el deceso, que según las versiones preliminares habría sido a causa de un infarto”, señaló TransMilenio.

