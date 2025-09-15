Consejo Gremial le exigió al Gobierno retomar control en la hidroeléctrica El Guavio para evitar crisis de energía en Bogotá: lleva 45 días bloqueada

El Consejo Gremial Nacional instó al Gobierno a intervenir de inmediato para garantizar el acceso y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica El Guavio - crédito Aventuras con Sergio

La posibilidad de una crisis energética en Bogotá y el oriente del país preocupa al Consejo Gremial Nacional luego de más de un mes de bloqueo en el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio.

En un comunicado difundido este 15 de septiembre, la organización solicitó al Gobierno nacional y al Ministerio del Interior una intervención urgente para “levantar el bloqueo en la vía que conduce a la Central Hidroeléctrica El Guavio, con el fin de que pueda ingresar el personal y maquinarias necesarias para su mantenimiento y así garantizar su operación”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el 1 de agosto, campesinos del municipio de Ubalá mantienen bloqueada la carretera entre este municipio y Gachalá, acción que ha impedido el ingreso de equipos y personal técnico.

Ante la crisis, la organización gremial señaló que “la ausencia de mantenimiento de la Central pueda ocasionar daños graves en las turbinas y equipos afectando el suministro de energía del centro-oriente de Colombia, lo que podría generar efectos catastróficos en la economía y en la seguridad de los ciudadanos”.

El Consejo Gremial Nacional le pidió al Gobierno nacional acelerar las negociaciones con los manifestantes que mantienen bloqueada la hidroeléctrica El Guavio - crédito red social X

Los manifestantes explicaron en distintos medios que protestan por el estado deplorable de la carreta, además de quejarse por el alto costo del servicio en sus facturas de energía.

A pesar de múltiples reuniones facilitadas por Enel Colombia y la organización de mesas de diálogo por parte del Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la empresa, las comunidades siguen impidiendo el acceso, según detalló Enel.

“Pese a estas propuestas, y agotadas todas las vías de diálogo y resolución de conflictos, las comunidades no aceptaron levantar el bloqueo que impide el transporte de equipos necesarios”, señaló la empresa.

El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y la Gobernación presentaron el pasado 10 de septiembre una oferta institucional para responder a los reclamos.

Para el arreglo de vías, se asignaron importantes recursos por un valor aproximado a 175.000 millones de pesos, que fueron aportados a través del invías y la administración departamental, confirmando además que el inicio de las obras está previsto para 2026.

El Consejo Gremial Nacional advirtió que la continuidad del bloqueo en el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio amenaza la estabilidad del suministro eléctrico en Bogotá - crédito Central Hidroeléctrica El Guavio)

El Invías también dispuso un valor superior a los novecientos millones de pesos que fueron destinados para adelantar los estudios y diseños de la vía que comunica el sector del puente Guavio y Santa María.

El reclamo por las tarifas de energía también fue parte central de las negociaciones. El Ministerio de Minas y Energía propuso la promoción de proyectos de “comunidades energéticas”, ajustes a la legislación del sector eléctrico y la creación de veedurías ciudadanas encargadas de fiscalizar el uso de los recursos derivados de las transferencias. Aun con estas ofertas sobre la mesa, las partes no lograron consensos para restablecer la circulación

“Para lograr que este mantenimiento cumpla con el cronograma previsto, es necesario iniciar desde este momento con el transporte de equipos y el alistamiento técnico para adelantar las maniobras requeridas”, señaló Enel.

La compañía enfatizó que “el pliego de peticiones de los manifestantes está basado en temas que se salen de la capacidad de gestión de la compañía y necesitan del concurso de las instituciones de orden nacional, regional y local al tratarse de pavimentación de vías y gratuidad del servicio de energía fuera del marco legal, principalmente”.

Así, reiteró su disposición a continuar dialogando y colaborando con autoridades y comunidades, pero rechazó “el uso de las vías de hecho para impedir el desarrollo de los trabajos cruciales que requiere este activo estratégico para la confiabilidad del sistema eléctrico del país”.

Expertos advierten que, si no se garantiza el acceso inmediato para realizar estas tareas, podría producirse una parada en la operación de la hidroeléctrica, con consecuencias negativas en la economía, la seguridad y el bienestar de miles de habitantes.

“Igualmente, es apremiante que el Ministerio pueda generar los espacios para el diálogo con la comunidad, la empresa y las autoridades, con el fin de que se preserve el orden público y se pueda avanzar en las gestiones sociales correspondientes que permitan un cese efectivo de la vía de hecho”, comentó el Consejo Gremial en su comunicado.