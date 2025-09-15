Aumentó la recompensa por ‘Iván Mordisco’, ministro de Defensa confirmó el millonario monto del incentivo económico

El aumento de las recompensas contra 'Mordisco' y 'Marlos' obedecen al aumento de la escalada de violencia en el sur del país - crédito EFE/Ernesto Guzmán/Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó en una comparecencia pública ante medios que se aumentó la recompensa por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de Iván Mordisco, el jefe máximo del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC que no se acogió al Acuerdo de Paz de La Habana.

La misma medida fue anunciada contra alias Marlon, cabecilla del Bloque Isaías Pardo y líder de la estructura Jaime Martínez, del EMC, conocido en el mundo criminal como “el amo de Jamundí”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La decisión de subir el monto del incentivo se tomó en función con la escalada de violencia en el sur del país, que se ha traducido en atentados como el ocurrido en Cali tras la explosión de un carrobomba el 21 de agosto de 2025, además de secuestros y otras acciones terroristas.

“La recompensa por este criminal, alias Marlon, que ha asesinado a tantos colombianos, se sube hasta 4.500 millones de pesos de recompensa. La opción más rentable que le ha ofrecido el Gobierno nacional es desmovilizarse como lo hizo alias Kevin, como lo hizo alias Johan”, estableció el ministro Sánchez.

“Y por el criminal que está detrás de todo esto, dando instrucciones de matar caucanos desde por allá de Caquetá y el Amazonas, por alias Mordisco, la recompensa la subimos hasta 5.000 millones de pesos de recompensa. No hay ningún lugar donde se puedan esconder estos criminales. Tarde o temprano, y esperamos más temprano que tarde.”, sentenció el jefe de la cartera.

Noticia en desarrollo...