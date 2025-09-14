Colombia

Secretaría de Seguridad de Bogotá aclaró los sobrecostos en la adquisición de cuatro pistolas taser

De acuerdo con un cabildante, la entidad distrital adquirió los dispositivos con un valor 20 veces mayor al establecido en el mercado nacional

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El secretario de Seguridad aclaró la polémica por la adquisición de cuatro pistolas taser - crédito Secretaría de Seguridad

Un contrato firmado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para la adquisición de pistolas taser fu objeto de controversia debido a un presunto sobrecosto que supera ampliamente el valor de mercado de estos dispositivos. Según la denuncia presentada por el concejal Julián Espinosa Ortiz, de la Alianza Verde, la entidad pagó $26 millones por cada pistola, cuando el precio comercial ronda los $1,3 millones, lo que representa una diferencia de $24,7 millones por unidad.

La adquisición de estos dispositivos fue autorizada por Cesar Restrepo, secretario de seguridad del distrito, por medio del contrato número 2056 de 2025 con la empresa NEWSAT S.A.S., cuyo representante legal es Juan Carlos Gómez Londoño. El acuerdo, que contempla la compra de cuatro dispositivos electrónicos paralizantes, tiene un valor total de $140,2 millones (incluyendo IVA) y un plazo de ejecución de tres meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Ante la polémica, la propia entidad distrital salió a defenderse por medio de sus canales digitales con un video en el que Restrepo explicó los detalles del proceso de adjudicación del contrato. Sin embargo, sus declaraciones, lejos de aclarar la controversia, sacaron a la luz los millonarios sobrecostos que la Administración reportó para este fin.

En la grabación, el funcionario distrital explicó que los dispositivos fueron solitados por Migración Colombia por medio de una ficha técnica con los requerimientos para su adquisición, por lo que se envió la invitación a cerca de 470 invitaciones a participar de la licitación por medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), de las cuales solo tres de estas fueron contestadas.

De acuerdo con la explicación de Restrepo de las tres cotizaciones que recibió la entidad para la adquisición de los dispositivos, una no cumplía con los requerimientos exigidos por Migración Colombia para la provisión de estos dispositivos que son fundamentales para la aprehensión de ciudadanos por parte de las autoridades.

El secretario de Seguridad aclaró
El secretario de Seguridad aclaró la polémica en torno a la adquisición de los dispositivos - crédito Captura de video

“Al inicio del proceso, después de que Migración Colombia entrega una ficha técnica solicitando la provisión de cuatro de estos dispositivos, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia entrega al mercado una invitación para cotizar estos dispositivos a 470 proveedores inscritos en el Secop. De esas 470 invitaciones, tres fueron contestadas y de esas tres cotizaciones, una no cumplía con las especificaciones exigidas por Migración Colombia para la provisión de estos instrumentos”, explicó el secretario.

En la misma línea, detalló que, con las dos cotizaciones que cumplian con la totalidad de los requisitos, se tomó un valor de referencia de los dispositivos de $26 millones para iniciar una subasta inversa, la cual termina siendo recibida por un único oferente que cumplió, además de los requerimientos de la entidad que solicitó los dispositivos, con la Ley de Contratación Administrativa.

Producto de este proceso de subasta interna, Restrepo explicó que el valor final con el que fueron adquiridas las pistolas taser fue de $24,6 millones, por lo que desestimo la denuncia del cabildante que alertó de los sobrecostos en la adquisición de los dispositivos.

Según Restrepo, los dispositivos fueron
Según Restrepo, los dispositivos fueron solicitados por Migración Colombia - crédito Reuters

En su exposición, el funcionario señaló que el valor que el concejal Espinosa reseñó como valor de compra fue el costo de referencia que la Administración distrital empleó para la búsqueda de una mejor oferta. Sumado esto, argumentó que en el pasado, otras entidades han realizado compras por los mismos dispositivos con un valor similar al pagado en el contrato que cuestiona el cabildante.

“Los $26 millones que señala el concejal Espinosa fueron tan solo el valor de mercado a partir de las cotizaciones que se pidieron en el marco del procedimiento administrativo a quienes en el mercado están ofreciendo esos materiales. A partir de eso, también se hicieron otras verificaciones. Por ejemplo, en el año 2023, en un proceso para la Policía de Cundinamarca, se compraron 25 tasers a un valor de mercado hoy aproximado de $25,6 millones de pesos”, detalló Restrepo.

Bajo este argumento, aseveró que la Administración distrital solo tuvo participación en el proceso de adjudicación del contrato bajo los requerimientos de Migración Colombia, por lo que el valor en el que se consideran posibles sobrecostos corresponde a los requisitos establecidos por la entidad nacional sobre los dispositivos.

Según el distrito, Migración Colombia
Según el distrito, Migración Colombia estableció los requisitos para la compra de los elementos - crédito Migración Colombia

No obstante, concluyó que desde la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, cuentan con la disposición para atender las solicitudes de los organismos de control en relación con el contrato.

“Reiteramos nuestra disposición permanente a recibir los organismos de control, a tener su acompañamiento y adicionalmente a escuchar de parte de la ciudadanía y del Concejo de la ciudad cualquier comentario, cualquier alerta, cualquier colaboración que nos permita ser eficientes, efectivos y transparentes”, finalizó.

Temas Relacionados

Cesar RestrepoSecretaria de SeguridadPistolas tasertaserMigración ColombiaSobrecostosJulián EspinosaColombia-Noticias

Más Noticias

Paloma Valencia se fue ‘lanza en ristre’ contra Petro y lo calificó como el “presidente que se queda dormido” tras su ataque a Antioquia

La precandidata mostró su descontento hacia el presidente, acusándolo de no cumplir con sus compromisos. De acuerdo con la senadora, el departamento al que él criticó se enfrentó en su contra como un ejemplo de resistencia

Paloma Valencia se fue ‘lanza

Un caballo murió tras caer en una alcantarilla sin tapa: los esfuerzos de la comunidad fueron en vano

Los habitantes del sector denunciaron la falta de acción de las autoridades municipales en las vías, lo que ocasionó el accidente

Un caballo murió tras caer

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

El capitán del equipo de Guanajuato ingresó para el segundo tiempo en el partido disputado en El Volcán, estadio propiedad de la Universidad Autónoma de Nueva León

Así calificaron en México el

FBI evalúa extradición de responsables del ataque que dejó 13 policías muertos en Amalfi

Agentes federales estadounidenses visitaron Antioquia para analizar la posibilidad de solicitar la extradición de responsables del atentado, tras la destrucción de un Black Hawk de origen norteamericano

FBI evalúa extradición de responsables

Dólar en Colombia podría seguir bajando de precio en septiembre de 2025: expertos aclaran si es hora de comprar o vender

La divisa norteamericana pasa por un momento bajista y está por debajo de la línea de los $4.000, según el último reporte de la plataforma Set-FX

Dólar en Colombia podría seguir
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Así calificaron en México el

Así calificaron en México el partido de James Rodríguez en su regreso con el Club León, tras los partidos con la selección Colombia

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Leyenda del futbol español recordó a Freddy Rincón por su paso por el Real Madrid: “Me acogió como un padre”

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones