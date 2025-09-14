Juanes rindió homenaje a su madre en sus redes sociales: “A veces siento que, de verdad, se llevó todo”

Juanes comparte nuevo mensaje sobre su madre fallecida - crédito @juanes/IG

Tras cinco días de discreción y recogimiento familiar, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, decidió expresar públicamente su dolor ante la pérdida de su madre, Alicia Vásquez, que falleció el pasado lunes 8 de septiembre a la edad de 95 años.

A través de su cuenta de Instagram, el artista colombiano compartió un extenso mensaje acompañado de varias fotografías, donde recordó a su madre destacando sus cualidades y el profundo impacto que tuvo en su vida.

En su emotiva publicación, Juanes comenzó relatando: “A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas… El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia”, palabras que evidencian la dimensión de la pérdida para el músico.

La publicación no tardó en generar reacciones y muestras de apoyo por parte de sus seguidores y colegas.

En el texto, el intérprete de La Camisa Negra se refirió a Alicia Vásquez como “sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo”, según escribió en el post publicado en redes sociales.

El cantante continuó compartiendo la tristeza de este momento: “A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí”. Así, dejó ver cómo la memoria de su madre trasciende la despedida física.

Más adelante, Juanes se refirió al duelo por otros familiares cercanos que han partido, describiendo la dificultad de sobrellevar estas pérdidas, pero resaltó el apoyo recibido: “Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia”.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez eligió primero la reserva antes de hacer pública su despedida, otorgando a este homenaje un carácter íntimo y sincero.

Influencia de mamá de Juanes

El impacto de Alicia Vásquez en la vida y carrera de Juanes se refleja tanto en el legado familiar como en la obra artística del cantante. Desde 1995, tras la muerte de su esposo Javier Aristizábal, cuando Juanes tenía solo 23 años, Alicia asumió la responsabilidad de sostener a su familia, compuesta por seis hijos.

Nacida en Carolina del Príncipe, Alicia se convirtió en el pilar que, según el entorno del músico, sostuvo a sus hijos durante los años siguientes tras la pérdida de su pareja.

El vínculo entre la madre y el artista quedó plasmado en la creación de uno de los discos más emblemáticos de Juanes: en 2007 lanzó La vida… es un ratico, título inspirado en una de las frases habituales de Alicia. El disco, identificado por el propio cantante como uno de los momentos más representativos de su producción, se transformó en un homenaje abierto a la perspectiva vital que heredó de su madre.

A casi una semana del fallecimiento de Alicia Vásquez, Juanes publicó recientemente un mensaje en sus redes sociales, donde manifestó el proceso de duelo y gratitud hacia su madre.

En sus palabras, el cantante expresó: “Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a ser fuerte. Mi corazón se queda contigo para siempre”, dando testimonio del papel fundamental que jugó Alicia en la formación de su carácter y en el desarrollo de su carrera profesional.