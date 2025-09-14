Habilitarán nueva vía alterna a la vía al Llano mientras se habilita el corredor principal: así lo informó Coviandina

Una nueva vía alterna será habilitada por Coviandina- crédito Gobernación de Cundinamarca

La vía al Llano se encuentra cerrada desde el 7 de septiembre de 2025, luego de que un gran volumen de tierra cayera en el kilómetro 18, a la altura del municipio de Chipaque, en Cundinamarca, del corredor que es fundamental para la conexión del centro con el oriente del país, lo que la hace relevante para el abastecimiento de las grandes ciudades con los productos agrícolas que se producen en esa región.

En su momento, el cierre obligó a las autoridades a habilitar una vía alterna, dado que, por los cerca de 100 metros cúbicos de material que cayeron en el lugar, no se tenía una fecha clara para que el tránsito de los vehículos fuera nuevamente habilitado.

No obstante, el concesionario encargado de la operación de la vía al Llano informó que la apertura del corredor podría estar más cerca de lo previsto en un inicio. Sin embargo, esta apertura se realizará de manera gradual, esto de acuerdo a lo establecido en el Plan del Manejo del Tráfico (PMT) aprobado en la mañana del 14 de septiembre.

La apertura gradual involucrará ambos sentidos de la vía antigua a esa región del país en un total de 680 metros. Según la entidad, la nueva vía fue intervenida con labores de pavimentación y señalización para garantizar la seguridad de los usuarios que la utilizaran mientras el corredor principal es habilitado.

No obstante, la habilitación de esta nueva vía alterna incluye una restricción para el tránsito de algunos automotores pesados y de gran dimensión.

“Finalizadas las actividades de pavimentación, señalización vertical y horizontal y realizadas las pruebas y análisis del Plan de Manejo de Tráfico, se dará inicio al tráfico de manera gradual y paulatina por la vía antigua en una longitud de 680 metros y que ha sido rehabilitado para el paso alterno de vehículos de hasta 52 toneladas de peso bruto, con un ancho máximo de 4 metros y una longitud máxima de 21 metros para cargas extradimensionadas“, señala un comunicado divulgado por el concesionario.

