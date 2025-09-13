Colombia

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

El ‘influencer’ antioqueño reveló en una transmisión en vivo que se someterá a un procedimiento irreversible para cambiar el tamaño de sus dientes, desatando un intenso debate en redes sociales sobre su decisión

Por Juan David Botia Méndez

El popular streamer colombiano afirmó en una transmisión que no teme perder sus piezas naturales para mejorar su apariencia y aseguró que cuenta con los recursos para mantener un diseño de sonrisa permanente - crédito @westcol / Instagram

El creador de contenido digital, Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, volvió a ser noticia tras anunciar en una transmisión en vivo que tomará una decisión radical sobre el aspecto de su dentadura natural.

El streamer, uno de los influencers más populares de Colombia, comunicó a sus seguidores que pedirá a su odontóloga que le lime todos los dientes, con el objetivo de “mejorar” su apariencia.

“Mis dientes originales aunque sean grandes los valoro, pero ahorita yo le dije a la doctora que si es posible me los lime... No me importa, si es posible límeme todos esos dientes y déjeme sin dientes originales. Yo voy a tener money (dinero) toda mi vida y para eso estoy trabajando”, afirmó Westcol durante la transmisión.

La declaración generó opiniones divididas y una intensa reacción en redes sociales, donde cientos de usuarios debatieron sobre los riesgos médicos y estéticos de esta drástica decisión.

WestCol comentó que desde hace tiempo es objeto de bromas y críticas por el tamaño de sus dientes, situación que ha motivado en parte su determinación. “Sé que tengo dientes grandes, lo acepto, pero ya no me siento cómodo, así que quiero cambiar esto independientemente de lo que digan los demás”, sostuvo el streamer, señalando que el procedimiento responde a una decisión personal y no a la presión social.

El influencer explicó que no le preocupa perder su dentadura original y que optará por un diseño de sonrisa permanente, priorizando su imagen ante las cámaras - crédito @camiiclipss/ TikTok

La odontóloga consultada por el creador de contenido le advirtió que, de limar los dientes naturales, deberá portar un diseño de sonrisa permanente. Sobre las posibles consecuencias a largo plazo, Westcol fue enfático en restarles importancia: “Me dijeron que si me mando a limar los dientes, tengo que tener diseño de sonrisa para siempre. Y yo les digo, eso no me importa, yo lo que quiero es sentirme bien con mi imagen”.

La noticia resonó entre fanáticos y detractores, especialmente por la falta de preocupación evidenciada por el streamer sobre las implicaciones para su salud dental futura: “No me interesa, yo sé que puedo mantenerlo porque para eso trabajo. El dinero permite hacerse estos procedimientos”.

Westcol volverá a pelear en boxeo y estos son los detalles - crédito @westcol/IG

Westcol, además de su actividad en redes, organiza el evento Stream Fighters, que reúne en el ring a reconocidas figuras de internet, y ha estado en el centro de la conversación pública no solo por su vida amorosa, como exnovio de Aida Victoria Merlano, sino por los permanentes cambios en su imagen y sus polémicas declaraciones.

Westcol desmiente supuesto rechazo de Daddy Yankee a su invitación y responde a críticas en redes

Westcol aclaró en redes sociales la situación sobre el presunto rechazo de Daddy Yankee a una invitación para aparecer en su transmisión en vivo. El streamer paisa respondió a la controversia surgida en plataformas digitales donde circulaban supuestas capturas de pantalla que mostraban un diálogo entre ambos y la frase: “Solo tengo tiempo para Dios”, atribuida al artista puertorriqueño.

Westcol desmintió categóricamente los rumores: “Nunca le escribí a Daddy Yankee para invitarlo, esa captura fue inventada”. Explicó que no hubo ningún acercamiento previo y se mostró sorprendido por el alcance del tema en medios nacionales. Durante su intervención, adoptó un tono humorístico: “Si hubiera recibido una respuesta, hasta negativa, de Daddy Yankee, lo consideraría un logro personal”.

Westcol desmintió rumor sobre Daddy Yankee y su supuesta negativa a participar de una de sus transmisiones en vivo - crédito @ultimochisme_col/Instagram

El streamer antioqueño recalcó la facilidad con la que se difunde información no verificada en el entorno digital y enfatizó que muchas veces las noticias falsas se transforman en tendencia mundial en minutos. “Esta noticia se hizo nacional a partir de una mentira. Hay que verificar antes de compartir”, puntualizó.

El caso se viralizó porque la “respuesta” ligada al artista, hoy dedicado públicamente a su fe cristiana, parecía verosímil para muchos usuarios. Este contexto ayudó a que la historia se propagase ampliamente, pese a carecer de fundamento.

El incidente también generó muestras de apoyo a Westcol por parte de sus seguidores, quienes destacaron su honestidad y transparencia para aclarar el rumor a tiempo. La reacción positiva de los internautas resaltó la importancia de no alimentar desinformaciones, incluso si no generan una polémica mayor.

