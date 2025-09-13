Colombia

María Claudia publicó tierna imagen para celebrar la llegada de un nuevo miembro a su familia

El logro de la joven estuvo antecedido por el cumplimiento del primer mes del fallecimiento del precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe Londoño

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
María Claudia Tarazona, viuda de
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, senador del Centro democrático - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El 11 de septiembre de 2025 marcó un mes desde el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un ataque ocurrido el 7 de junio del mismo año. En medio de un periodo de homenajes y muestras de fortaleza, María Claudia Tarazona, esposa del senador, anunció la llegada de una nueva mascota a su familia.

A través de sus historias en Instagram, Tarazona compartió una fotografía junto a un perro y el mensaje: “Llegó uno más a la familia. Gracias, amigos del alma”, publicación realizada el 12 de septiembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la imagen publicada en Instagram, se observa al animal posando junto a ella en medio de un momento de descanso.

La llegada de la mascota coincidió con el aniversario del fallecimiento del precandidato presidencial y con el grado universitario de su hija, lo que refuerza el carácter simbólico del ingreso de la mascota.

María Claudia Tarazona con su
María Claudia Tarazona con su nueva mascota al mes de haber fallecido Miguel Uribe - crédito maclaudiat/Instagram

Por otro lado, un post de la misma red social lo dedicó para festejar el logro académico de su hija. La mujer escribió: “Muñeca mía, qué orgullo verte graduar y recibir la orden al mérito académico. Fuiste impecable en tu carrera, disciplinada, entregada, con pasión, y sobre todo, como nos enseñó Miguel, con propósito”.

Además, evocó el legado de Uribe Turbay en la formación de sus hijos, asegurando que estaría orgulloso de la profesional en la que María Acosta se ha convertido.

“Que Dios guíe tu camino y tu actuar siempre esté regido por la rectitud y la honestidad. Miguel desde el cielo te está aplaudiendo”, añadió en su publicación.

Un post de la misma
Un post de la misma red social, lo dedico para festejar el logro académico de su hija - crédito maclaudiat/Instagram

El recuerdo de Miguel Uribe Turbay también estuvo presente en la víspera del aniversario de su muerte. El 11 de septiembre, María Claudia Tarazona difundió imágenes y un video en los que Uribe Turbay aparece junto a su hijo, Alejandro Uribe, ambos vestidos con pijamas idénticos, cantando y compartiendo gestos de cariño. Estas escenas familiares suscitaron innumerables muestras de apoyo y empatía entre los seguidores de Tarazona.

En esa misma publicación, Tarazona expresó su dolor por la ausencia del senador: “Un mes. Cómo no llorar hoy, cómo no sentir que alma se desgarra, cómo no mirar al cielo y clamar misericordia, cómo no…”, y concluyó con una súplica: “Gracias, Dios, ayúdame más”.

María Claudia Tarazona, viuda de
María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, recordó momentos en vida junto a él en su cuenta oficial de Instagram - crédito captura de pantalla

Así fue la visita de la familia de Miguel Uribe Turbay a su tumba

En la mañana del 11 de septiembre de 2025, la familia de Miguel Uribe Turbay se reunió en el Cementerio Central para conmemorar el primer mes desde su asesinato. Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona encabezaron la visita, acompañados por allegados y amigos cercanos.

Durante el acto de homenaje junto a la tumba, María Claudia Tarazona pronunció un mensaje corto, pero contundente en el que reconoce el impacto de la violencia en Colombia y las consecuencias que ha tenido que vivir en carne propia por cuenta de esta: “Porque ninguna mujer, ninguna esposa, ningún padre nunca más tenga que venir a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Lo vamos a hacer por Miguel, por nuestra familia”.

En la mañana del 11
En la mañana del 11 de septiembre de 2025, la familia de Miguel Uribe Turbay se reunió en el cementerio Central para conmemorar el primer mes desde su asesinato - crédito Miguel Uribe

La ceremonia incluyó también la intervención de un sacerdote, quien ofreció palabras de consuelo recurriendo a referencias religiosas.

“El Señor nos dice que el grano que cae en tierra y muere da mucho fruto. Y es así: cuando el grano cae en la tierra, el agua empieza a hidratar ese grano, la tierra empieza a nutrirlo y empieza a crecer el árbol. Y nosotros somos como una semilla. Y la vida de Miguel es una semilla que ya ha crecido y que, además, está dando muchos frutos”, planteó el religioso ante los presentes.

El encuentro en el cementerio simbolizó la continuidad del duelo y el deseo expresado por la familia de transformar su dolor en llamados a la no repetición de la violencia y a la esperanza para la sociedad colombiana.

Temas Relacionados

María Claudia TarazonaGradoMaría Acosta TarazonaMiguel UribeColombia-NoticiasNueva mascotaMiguel Uribe Turbay

Más Noticias

David Luna acusó a Gustavo Petro de “compinchería” con el narcotráfico y señaló a Nicolás Maduro de ser “el jefe de los narcos en Colombia”

En entrevista con Infobae Colombia, el precandidato presidencial advirtió que el narcotráfico es “la madre de todos los problemas” en el país, criticó la cercanía del Gobierno con grupos armados ilegales y alertó sobre su influencia en la política y la seguridad nacional

David Luna acusó a Gustavo

Resultados del último sorteo de la Lotería del Chontico día hoy 13 de septiembre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Resultados del último sorteo de

Italiana en Colombia explicó un término que se usa en Latinoamérica y le genera confusiones: ‘mami’, ‘papi’, ‘mamacita’ y ‘papacito’

La filósofa europea Matilde Orlando se ha ganado el cariño de los usuarios en redes sociales gracias a la forma tan sencilla en que aterriza conceptos filosóficos con situaciones cotidianas

Italiana en Colombia explicó un

Red de Veedurías alerta por posibles irregularidades en licitación de transporte en Ecopetrol

La entidad advirtió sobre posibles acuerdos previos entre firmas participantes en el proceso de contratación de transporte en Cartagena

Red de Veedurías alerta por

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

La final del fútbol femenino de Colombia se repetirá nuevamente, en donde el cuadro “Cardenal” buscará revancha de lo ocurrido en la edición del 2024 ante el mismo rival

Santa Fe vs. Deportivo Cali:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal compartió la conversación

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

En video: Karol G y Andrea Bocelli emocionan en los ensayos de ‘Vivo por ella’ para el evento global Grace for the World en el Vaticano

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali:

Santa Fe vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver la final de ida de la Liga Femenina BetPlay 2025

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Hamburgo, con gol de Luis Díaz por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026

Técnico de Vélez Sarsfield elogió el debut del portero colombiano Álvaro Montero en el partido ante Huracán: “Tiene la experiencia”

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia