María Claudia publicó tierna imagen para celebrar la llegada de un nuevo miembro a su familia

El 11 de septiembre de 2025 marcó un mes desde el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un ataque ocurrido el 7 de junio del mismo año. En medio de un periodo de homenajes y muestras de fortaleza, María Claudia Tarazona, esposa del senador, anunció la llegada de una nueva mascota a su familia.

A través de sus historias en Instagram, Tarazona compartió una fotografía junto a un perro y el mensaje: “Llegó uno más a la familia. Gracias, amigos del alma”, publicación realizada el 12 de septiembre.

En la imagen publicada en Instagram, se observa al animal posando junto a ella en medio de un momento de descanso.

La llegada de la mascota coincidió con el aniversario del fallecimiento del precandidato presidencial y con el grado universitario de su hija, lo que refuerza el carácter simbólico del ingreso de la mascota.

Por otro lado, un post de la misma red social lo dedicó para festejar el logro académico de su hija. La mujer escribió: “Muñeca mía, qué orgullo verte graduar y recibir la orden al mérito académico. Fuiste impecable en tu carrera, disciplinada, entregada, con pasión, y sobre todo, como nos enseñó Miguel, con propósito”.

Además, evocó el legado de Uribe Turbay en la formación de sus hijos, asegurando que estaría orgulloso de la profesional en la que María Acosta se ha convertido.

“Que Dios guíe tu camino y tu actuar siempre esté regido por la rectitud y la honestidad. Miguel desde el cielo te está aplaudiendo”, añadió en su publicación.

El recuerdo de Miguel Uribe Turbay también estuvo presente en la víspera del aniversario de su muerte. El 11 de septiembre, María Claudia Tarazona difundió imágenes y un video en los que Uribe Turbay aparece junto a su hijo, Alejandro Uribe, ambos vestidos con pijamas idénticos, cantando y compartiendo gestos de cariño. Estas escenas familiares suscitaron innumerables muestras de apoyo y empatía entre los seguidores de Tarazona.

En esa misma publicación, Tarazona expresó su dolor por la ausencia del senador: “Un mes. Cómo no llorar hoy, cómo no sentir que alma se desgarra, cómo no mirar al cielo y clamar misericordia, cómo no…”, y concluyó con una súplica: “Gracias, Dios, ayúdame más”.

Así fue la visita de la familia de Miguel Uribe Turbay a su tumba

En la mañana del 11 de septiembre de 2025, la familia de Miguel Uribe Turbay se reunió en el Cementerio Central para conmemorar el primer mes desde su asesinato. Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona encabezaron la visita, acompañados por allegados y amigos cercanos.

Durante el acto de homenaje junto a la tumba, María Claudia Tarazona pronunció un mensaje corto, pero contundente en el que reconoce el impacto de la violencia en Colombia y las consecuencias que ha tenido que vivir en carne propia por cuenta de esta: “Porque ninguna mujer, ninguna esposa, ningún padre nunca más tenga que venir a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Lo vamos a hacer por Miguel, por nuestra familia”.

La ceremonia incluyó también la intervención de un sacerdote, quien ofreció palabras de consuelo recurriendo a referencias religiosas.

“El Señor nos dice que el grano que cae en tierra y muere da mucho fruto. Y es así: cuando el grano cae en la tierra, el agua empieza a hidratar ese grano, la tierra empieza a nutrirlo y empieza a crecer el árbol. Y nosotros somos como una semilla. Y la vida de Miguel es una semilla que ya ha crecido y que, además, está dando muchos frutos”, planteó el religioso ante los presentes.

El encuentro en el cementerio simbolizó la continuidad del duelo y el deseo expresado por la familia de transformar su dolor en llamados a la no repetición de la violencia y a la esperanza para la sociedad colombiana.