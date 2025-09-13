Colombia

En Lorica marcharon por la libertad del soldado Yeison García secuestrado por disidencias hace 21 días

Familiares, estudiantes y habitantes de Lorica pidieron la liberación del soldado profesional retenido en Nariño

Por Mauricio Villamil

Soldado profesional del Ejército Nacional
Soldado profesional del Ejército Nacional de Colombia - crédito Colprensa

En el municipio de Lorica, Córdoba, decenas de personas salieron a las calles este 12 de septiembre para unirse a una jornada pacífica en la que exigieron la liberación del soldado profesional Yeison Javier García Rodríguez, retenido en Nariño desde hace tres semanas.

La movilización estuvo marcada por mensajes de solidaridad y llamados a que los captores permitan su regreso.

Los soldados fueron secuestrados el
Los soldados fueron secuestrados el 24 de agosto en Cumbitara, Nariño - crédito Ejército Nacional

Los participantes llevaron pancartas, consignas y expresiones de apoyo a la familia del uniformado. Amigos, vecinos, estudiantes y allegados de García Rodríguez se reunieron en el casco urbano del municipio para rechazar la retención ilegal, atribuida a las disidencias de las FARC que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El padre del soldado, Manuel García, fue uno de los voceros principales durante la jornada. En declaraciones recogidas por El Tiempo, expresó su súplica: “Que se pongan la mano en el corazón y lo liberen. Estamos desesperados por verlo, este es un dolor muy duro. Ustedes también tienen familias y saben lo que es el dolor de un padre al estar en estas condiciones. Por favor entreguen a esos pobres muchachos que son unos hijos del pueblo que trabajan por el país”.

La familia del uniformado, oriundo de Lorica, lleva 21 días sin recibir información concreta sobre su paradero. Desde el momento en que se reportó su retención en el corregimiento de Damasco, en Cumbitara (Nariño), no se han conocido pruebas de supervivencia ni mensajes directos de los responsables.

26/02/2017 Brazalete de las FARC SOCIEDAD
26/02/2017 Brazalete de las FARC SOCIEDAD SUDAMÉRICA COLOMBIA LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

Zuleima Rodríguez, madre del soldado, también se ha pronunciado en varias ocasiones. Recientemente difundió un video en el que, visiblemente afectada, pidió que su hijo sea liberado junto con los demás militares. “Le pido a las Farc que por favor liberen a mi hijo y a sus compañeros, porque todos estamos sufriendo por esto”, afirmó en declaraciones citadas por El Tiempo.

A la movilización se sumó la abuela del uniformado, Esther Hernández, quien lo crió en Lorica. Con voz entrecortada hizo un llamado para que se respete la vida de su nieto y de los demás uniformados que siguen en cautiverio. El respaldo de la comunidad fue evidente, pues decenas de personas acompañaron sus palabras con mensajes de apoyo.

Estudiantes de la Institución Educativa David Sánchez Juliao también participaron en la manifestación. Portaron pancartas y mensajes en los que pedían el regreso del soldado, mostrando su respaldo a la familia García Rodríguez. Su presencia fue destacada por los asistentes como un gesto de unión frente a la incertidumbre que atraviesa el municipio.

Los familiares recordaron que además de García Rodríguez, otro militar identificado como Brayan Estiven Ruiz Toro también permanece desaparecido desde el enfrentamiento del 24 de agosto. Ambos fueron reportados como retenidos tras los combates que se registraron en la madrugada en esa zona del departamento de Nariño.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Hasta el momento, las autoridades militares no han informado sobre avances en la ubicación de los uniformados. El Ejército ha mantenido operaciones en la región, pero no se conocen resultados que permitan establecer el paradero de los retenidos.

La comunidad de Lorica insistió en que continuará organizando manifestaciones y actividades de apoyo a la familia hasta que se obtenga una respuesta. El objetivo de estas iniciativas, según indicaron, es mantener viva la exigencia por la liberación y evitar que el caso quede en el silencio.

El caso del soldado García Rodríguez se suma a otras retenciones registradas en el sur del país, donde la presencia de grupos armados ilegales ha generado una situación de riesgo constante para militares y habitantes de las zonas rurales. Los llamados de sus familiares y de la población buscan sensibilizar a los responsables para que se produzca una pronta liberación.

La jornada en Lorica reflejó la preocupación de toda una comunidad que reclama la protección de la vida y la libertad de los uniformados. Los mensajes expresados durante la manifestación coincidieron en que se trata de jóvenes que cumplen con su deber en zonas complejas del territorio nacional.

Mientras tanto, las familias de los soldados continúan esperando un pronunciamiento de los captores y una prueba que confirme que se encuentran con vida. El paso de los días incrementa la preocupación, y por ello los allegados insisten en visibilizar su situación a través de actos ciudadanos.

