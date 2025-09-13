Conmovedora despedida de los padres de Emma Rincón, la niña de cinco años fallecida en un accidente en Aguachica

Así fue el cortejo fúnebre de Emma Rincón, en Aguachica, Cesar - crédito Yenny Beatriz Sanchez Claro Periodista/Facebook y redes sociales

El dolor desgarrador de la familia Rincón, en Aguachica, Cesar, se vio cuando globos blancos y una multitud vestida de tonos claros despidieron a Emma Lucía Rincón Martínez, la niña de cinco años que perdió la vida en un accidente de tránsito.

La emotiva escena quedó en diversas publicaciones que circularon en redes sociales. Fue profundo el dolor que provocó esta tragedia en las familias y habitantes locales, que acompañaron a los padres de la menor durante el sepelio celebrado el 11 de septiembre, apenas dos días después del fatídico hecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El relato que se conoce es que el siniestro aconteció en la tarde del 9 de septiembre de 2025, cuando Andrés Rincón, padre de la menor, transportaba a su hija Emma en una motocicleta, llevándola como pasajera sobre el tanque del vehículo y sin casco ni elementos de protección.

El recorrido se truncó de manera abrupta cuando la motocicleta impactó fuertemente contra un camión estacionado. Las autoridades, que obtuvieron parte de la información gracias a las cámaras de seguridad cercanas, detallaron que el choque ocurrió a alta velocidad y que la menor recibió el golpe más severo en el siniestro.